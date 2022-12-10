Как написать римские цифры и другие символы на клавиатуре Андроид

Когда мы печатаем текст на смартфоне, то используем не только буквы, но и другие символы. Все это помогает нам лучше донести свои мысли. Преимуществом клавиатуры смартфона над физическим аналогом, который мы используем при работе за компьютером, является наличие всех необходимых символов. В то же время маленький размер интерфейса для ввода текста доставляет массу неудобств. Из-за этого, в частности, многие не знают, как сделать символы на клавиатуре телефона.

Как переключать символы на клавиатуре

Когда мы набираем текст на телефоне, то по умолчанию видим только буквы и цифры. Некоторые символы отображаются поверх букв. Так, например, происходит на клавиатуре Microsoft SwiftKey. Чтобы добавить знак в текст, нужно задержать палец на букве.

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На клавиатурах Яндекс и Google дополнительные символы не соседствуют с буквами, да и на SwiftKey изначально отображаются не все знаки. Чтобы переключить символы на клавиатуре, необходимо нажать кнопку, расположенную в левом нижнем углу интерфейса ввода.

При использовании Google Gboard это действие приводит к отображению панели, где можно найти цифры, знаки препинания и наиболее важные обозначения вроде «@» или «#». В то же время, такой набор тоже нельзя назвать полноценным. Поэтому, чтобы открыть дополнительные символы, нужно нажать еще одну кнопку.

Здесь уже можно найти квадратные скобки, символ доллара и обозначение процентов. Если вам вдруг захочется переключить клавиатуру на буквы, нажмите кнопку «АБВ».

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Набор знаков у каждой клавиатуры Андроид плюс-минус одинаковый. Но порой бывает сложно заметить нужный символ. Так, например, происходит со знаком копирайта в Яндекс Клавиатуре. Однако он есть, просто скрывается за жирной точкой. Нажмите на нее, чтобы вывести нужный символ.

Не буду так же подробно рассказывать про все знаки на клавиатуре телефона, которые вы, возможно, не замечаете, а лишь посоветую внимательнее осмотреть средство ввода. Нужный символ всегда найдется.

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Как написать римские цифры на телефоне

К этому моменту вы могли заметить, что римские цифры на клавиатуре отсутствуют. Всему виной их визуальное сходство с некоторыми буквами латинского алфавита. Поэтому, чтобы поставить римские цифры на клавиатуре телефона, просто используйте англоязычную раскладку и не забудьте включить отображение заглавных букв.

Для тех, кому сложно понять логику написания римских цифр, вкратце расскажу об основных правилах. Во-первых, вы должны помнить, за какими арабскими цифрами закреплен их римский аналог:

I — 1;

V — 5;

X — 10;

L — 50;

C — 100;

D — 500;

M — 1000.

Также стоит привести таблицу римских цифр, чтобы вы понимали логику.

Римская Арабская Римская Арабская Римская Арабская I 1 VI 6 XI 11 II 2 VII 7 XII 12 III 3 VIII 8 XIII 13 IV 4 IX 9 XIV 14 V 5 X 10 XV 15

Если логика все равно неясна — установите приложение Roman Numerals. Это простая игра с обучением, упражнениями и таблицами, которая быстро научит вас правильно писать римские цифры.

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Для всех остальных отмечу, что мне известна проблема с римскими цифрами в госуслугах. Порой при использовании букв латинского алфавита они не распознаются. В качестве решения предлагаю скачать приложение Roman Numbers.

Это не игра, а полноценный конвертер римских цифр, который быстро переведет арабский аналог, после чего вы сможете скопировать результат и вставить его в текст.

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Набор специальных символов и эмодзи на клавиатуре

Несколько слов о том, как включить эмодзи на клавиатуре. Для этого ваше средство ввода предусматривает специальную кнопку. Она может отображаться в виде стикера или смайла. Нажмите любую из них, после чего вы попадете в специальное меню, где помимо прочего можно выбрать эмодзи.

И все-таки даже этого кому-то будет недостаточно. Стандартная клавиатура Андроид имеет в среднем 50 знаков, не считая букв, цифр и эмодзи. Плюс ко всему у каждого приложения свой набор, который от одного средства ввода к другому может отличаться, и какие-то символы вы точно не найдете.

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Чтобы не мучить вас огромными таблицами со знаками, советую установить приложение UnicodePad. В блокноте юникода содержатся буквально все символы, которые могут понадобиться на письме. Даже не рискну предположить, каково их точное количество.

Символы в UnicodePad можно отсортировать, а еще здесь есть опция поиска нужного знака по кодировке. Часто используемые символы отображаются во вкладке «Recent», а весь список представлен в окне «List». Кроме того, в UnicodePad вы найдете эмодзи, которых нет на клавиатуре.