Как настроить Яндекс Диск на телефоне Android

Яндекс Диск — один из самых популярных облачных сервисов в России. Он позволяет не только освободить место на внутреннем накопителе смартфона, но и держать в безопасности огромный массив данных, доступ к которым может получить только владелец учетной записи. Также Яндекс Диск будет полезен тем, кто хочет передать файл с телефона на телефон. Словом, это чрезвычайно важный сервис, однако пользоваться им умеет далеко не каждый обладатель смартфона на Android. Поэтому стоит отдельно проговорить, как настроить Яндекс Диск, загрузить на него файлы и защитить их.

Скачать Яндекс Диск на Андроид

Чтобы начать пользоваться облачным хранилищем, вам не обязательно устанавливать дополнительный софт на телефон. Яндекс Диск доступен на странице сервиса. Вы можете посетить ее через любой веб-браузер вашего смартфона. Но все-таки хранилищем удобнее пользоваться при помощи приложения Яндекс Диск. Скачать его можно через Google Play или AppGallery, если вы пользуетесь устройством HUAWEI без Гугл-сервисов.

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Как пользоваться Яндекс Диском

Облачное хранилище Yandex Disk обладает огромным количеством функций, многие из которых не нужны среднестатистическому пользователю. Поэтому далее мы остановимся только на основных возможностях сервиса, а также узнаем, как зарегистрироваться в Яндекс Диске.

Яндекс Диск — регистрация

К сожалению, Яндекс Диск без регистрации недоступен пользователям. Вам в любом случае придется создать учетную запись. Впрочем, для выхода используется единый аккаунт Yandex, доступный во всех сервисах российской компании. Если его нет, действуйте по инструкции:

Запустите приложение сервиса или откройте его страницу в браузере. Если ранее вы были авторизованы в одном из сервисов Yandex, программа предложит выбрать уже существующую учетную запись. Если нужной нет в списке — нажмите «Добавить аккаунт». На следующей странице нажмите «Создать ID». Укажите свой номер телефона и подтвердите его при помощи кода, который придет в ответном сообщении. Следуйте дальнейшим инструкциям, которые будут появляться на экране.

Теперь о том, как войти в Яндекс Диск, если у вас уже есть учетная запись. Вы можете либо выбрать один из предложенных профилей, автоматически распознанных системой, либо нажать кнопку «Добавить аккаунт» и авторизоваться, используя логин и пароль. Также для использования всех возможностей Yandex Disk вы можете войти через профиль других соцсетей и сервисов, включая VK, Google и Mail.ru.

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Как загрузить файл в Яндекс Диск

После входа в учетную запись вам будут доступны все функции хранилища, главная из которых — загрузка файлов. Так, если вы хотите загрузить фото на Яндекс Диск, сделайте следующее:

Нажмите кнопку «+», расположенную на главной странице приложения. Выберите тип загружаемых данных. Подтвердите загрузку файла.

Если все сделано верно, то в приложении вы увидите сообщение «Файл ожидает загрузки», после чего информация отобразится на главной странице Яндекс Диска и во вкладке «Файлы». Кроме того, загрузить данные можно через «Проводник», воспользовавшись опцией «Поделиться» после выделения интересующего файла.

Как скачать файл с Яндекс Диска

Помимо загрузки файлов вас наверняка будет интересовать скачивание данных, размещенных в облачном хранилище, на свой смартфон. Это важно, например, в том случае, когда Yandex Disk используется для передачи информации с одного устройства на другое. Итак, чтобы скачать файл с Яндекс Диска, нужно:

Запустить приложение. Перейти во вкладку «Файлы». Указать нужный файл. Нажать кнопку в виде трех точек. Выбрать опцию «Скачать».

По окончании скачивания файл автоматически отобразится в папке «Download», которую можно открыть через встроенный «Проводник». Если вы хотите загрузить информацию на устройство, но оставить ее доступной только через приложение Яндекс Диск, то среди предложенных опций в контекстном меню выберите не «Скачать», а «Добавить в Офлайн». Тогда файл будет виден внутри программы даже без подключения к интернету.

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Настройки Яндекс Диска

Разобравшись с основными функциями облачного хранилища, нужно поговорить о дополнительных настройках, которые обязательно пригодятся вам в процессе взаимодействия с Yandex Disk. Ниже рассматриваются главные опции, напрямую влияющие на функциональные возможности приложения.

Хранилище Яндекс Диск

По умолчанию пользователю доступно лишь 10 ГБ на Яндекс Диске. Это тот объем хранилища, который можно заполнить, просто создав учетную запись. Но при желании вы можете увеличить место на Яндекс Диске бесплатно, воспользовавшись одним из нескольких способов:

дождаться своего дня рождения и получить дополнительные 9 ГБ;

получить подарок от Яндекса по другому поводу;

воспользоваться специальным предложением от партнера сервиса.

Единственным способом значительно увеличить пространство на Yandex Disk остается оформление подписки. Нажмите на значок учетной записи, а затем – на кнопку «Купить место». Далее останется выбрать подходящий вариант подписки. Есть предложение на 200 ГБ за 199 р/мес, 1 ТБ за 399 р/мес и 3 ТБ за 799 р/мес.

Яндекс Диск — автозагрузка

Одна из причин, заставляющих пользователей устанавливать Yandex Disk на телефон, заключается в резервировании данных на случай, если с устройством что-то произойдет. Поэтому вам пригодится функция автозагрузки. Она автоматически заливает файлы с вашего смартфона на облако, чтобы они оставались доступны на любом другом гаджете, где установлен Яндекс Диск:

Откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Автозагрузка фото и видео». Выберите вариант использования опции.

Вы можете выбрать автозагрузку фото или видео как по отдельности, так и вместе. При этом по умолчанию файлы будут заливаться только при подключении к Wi-Fi в целях экономии мобильного трафика. Чтобы загружать неограниченное количество данных, необходимо оформить подписку.

Как защитить Яндекс Диск

В настройках Yandex Disk также доступно несколько опций, защищающих данные, загруженные в облако. Например, вы можете установить PIN-код для входа в Яндекс Диск или активировать авторизацию по отпечатку пальца. Тогда никто из посторонних людей, сумевших разблокировать ваш смартфон, не сможет получить доступ к данным облачного хранилища.

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Не загружаются файлы на Яндекс Диск

В заключение остановимся на проблемах, которые могут возникнуть в процессе использования сервиса. Самая частая из них заключается в том, что у вас не загружаются файлы на Яндекс Диск. Вот основные причины ее возникновения:

отсутствие подключения к интернету;

ошибка авторизации;

недостаточное количество свободного места в облаке;

слишком большой размер файла.

Для решения проблемы необходимо проверить наличие подключения к сети, а также попытаться заново авторизоваться в своей учетной записи. Наконец, помните, что бесплатно на Яндекс Диск можно загрузить только файл, чей размер не превышает 1 ГБ. Для снятия ограничений придется оформить подписку.