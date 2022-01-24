Когда выйдет Google Pixel 6a и каким он будет

В мае 2019 года Google выпустила свой первый телефон с приставкой ”а”. Это было недорогое премиальное решение для тех, кто хочет топовый телефон на Android, но по той или иной причине не готов покупать старшие модели Pixel. На него сразу обратили внимание любители ”чистого” Android и хорошей камеры от Google. Не удивительно, что именно в том году Google показала рекордные для себя продажи, заняв седьмое место в мире. Ей не помешало даже огромное количество китайских производителей и то, что этот смартфон официально продавался всего на нескольких рынках. Эта модель и ее преемники вышли противоречивыми и странными, но любопытными гаджетами. И вот теперь мы ждем новый Pixel. Но когда он выйдет?

Когда и выйдет ли вообще Google Pixel 6a

Можно не сомневаться, что в этом году компания выпустит Google Pixel 6a, который должен быть относительно компактным, легким, удобным и иметь возможность делать отличные фотографии, особенно ночью. А каким он будет на самом деле, мы достоверно узнаем в мае этого года. Многие могли подумать, что ждать придется дольше. Тем более, предыдущие годы уже показывали, как компания выпускает лайтовую версию прошлогоднего флагмана непосредственно перед запуском нового.

Сейчас в сети появилась информация о том, что именно май 2022 года инсайдер @MaxJMB называет вероятным временем выпуска Google Pixel 6a. Не исключено, что его представят во время конференции разработчиков Google I/O, которая проходит ежегодно в этом месяце.

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Каким будет Google Pixel 6a

Каким будет Google Pixel 6a, информации нет. Можно предположить, что он получит OLED-экран с повышенной частотой обновления, чип Qualcomm или фирменный процессор Tensor, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, быструю зарядку мощностью не менее 18 Вт. И будет предлагать камеру, отличную от того, что мы видели в Pixel 6.

По данным портала 9to5Google, его специалисты демонтировали приложение Google Camera нового смартфона под кодовым названием Bluejay, в результате чего в APK была обнаружена дополнительная информация. По данным портала, Google Pixel 6a получит тот же чипсет, что и Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro — флагманскую однокристальную систему Tensor, разработанную самой компанией.

Хотя портал 9to5Google и является достаточно авторитетным интернет-изданием, новости все же остаются на уровне слухов. В частности, вызывает некоторые сомнения то, что Google впервые будет использовать ту же мобильную платформу в A-серии, как и во флагманских смартфонах нового поколения.

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Процессор Google Tensor

С другой стороны, может возникнуть другой вопрос. Почему бы действительно не воспользоваться собственным оборудованием? Оно будет не только дешевле, но еще и лучше, ведь покупая чипсеты на стороне, компания не просто заплатит больше, но и не получит расширение базы пользователей, которое критически важно при работе над новым оборудованием и его доработкой.

Но если мы и получим новый крутой процессор, то остальные характеристики телефон будут намного слабее, чем у старшей линейки. Например, новинка не получит 50 Мп модуля камеры. Вместо этого она будет компоноваться 12,2 Мп матрицей Sony IMX363, которая и станет основой многомодульной камеры. В сверхширокоугольном модуле будет использоваться 12 Мп Sony IMX386, а 8 Мп фронталка получит матрицу Sony IMX355.

По сути, система камер смартфона аналогична той, что используется в Pixel 5, а селфи-модуль идентичен тому, что используется в «базовой» версии Pixel 6.

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Если такой смартфон действительно выйдет, то внимания он привлечет не меньше, а может быть даже больше, чем вышедший несколько месяцев назад Pixel 6. Он стал в некотором роде рубежом для компании и перезагрузкой линейки, ожидаемой многими еще со времен Pixel 4. Теперь, когда у нас есть такой прорыв в одном семействе, нам остается только надеяться, что а-серия так же найдет, чем нас порадовать, и ”зайдет” не хуже, чем в свое время Pixel 3a.