Как оформить Fan ID с Android-смартфона не выходя из дома

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Кирилл Пироженко

Технологии уже шагнули далеко вперед, и практически любые государственные услуги мы очень давно можем получить, не выходя из дома. Зашел на Госуслуги, подал необходимые заявления, заплатил пошлины и все. Никаких походов в банк и прочих неудобств. Тем удивительнее было увидеть, что для оформления карты болельщика Fan ID, без которой посетить с этого года нельзя ни один футбольный матч в российской Премьер лиге, необходимо обращаться в МФЦ. Таких центров, конечно, много, но это не отменяет необходимость пойти туда и отсидеть в очереди.

Как оформить Fan ID с Android-смартфона не выходя из дома. На международных соревнованиях Fan ID выглядел вот так. Теперь это просто QR-код в приложении. Фото.

На международных соревнованиях Fan ID выглядел вот так. Теперь это просто QR-код в приложении.

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Но, видимо, поняв, что создали слишком много неудобств обычным болельщикам, которые просто хотят вживую наслаждаться игрой любимых команд, было принято решение упростить процесс. Теперь для получения Fan ID достаточно заграничного паспорта нового образца, Android-смартфона, пары приложений и небольшого количества свободного времени. В этом материале рассказываем, как оформить Fan ID со смартфона, не выходя из дома.

Биометрия через Госуслуги

Биометрия через Госуслуги. Биометрия поможет вам оформить Fan ID прямо со смартфона. Фото.

Биометрия поможет вам оформить Fan ID прямо со смартфона.

В первую очередь вам потребуется два приложения: “Госуслуги Биометрия” и “Госуслуги Карта болельщика”. Загрузить оба этих приложения можно как в Google Play, так и в RuStore. Пользуйтесь тем магазином приложений, который вам удобнее:

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Теперь необходимо создать стандартную биометрию в соответствующем приложении. Наконец-то вам пригодится ваш загранпаспорт, который вы специально сделали на десять лет. Поэтому запускайте ранее загруженную программу Госуслуги Биометрия и начинайте пошагово выполнять все действия:

  • Войдите под вашей учетной записью портала Госуслуг.
    • Биометрия через Госуслуги. Выполняйте инструкцию пошагово и не столкнетесь с проблемами. Фото.

    Выполняйте инструкцию пошагово и не столкнетесь с проблемами.

  • Представьте Биометрии доступ к вашим персональным данным: фамилии, имени, отчеству, номеру телефона и адресу электронной почты.
  • На странице с предложением зарегистрировать стандартную биометрию нажмите “Зарегистрировать”.
    • Биометрия через Госуслуги. У меня отсканировать паспорт получилось с третьего раза. Фото.

    У меня отсканировать паспорт получилось с третьего раза.

  • Сначала отсканируйте загранпаспорт. Как показала практика, прикладывать смартфон лучше NFC-антенной к небольшой круглой голограмме с вашей фотографией. Главное — не убирайте его до того момента, пока смартфон не сообщит вам, что все в порядке.
  • После этого сделайте селфи. Здесь нет каких-то особых требований, кроме необходимости снять очки, сделать нейтральное выражение лица и включить свет в помещении.
    • Биометрия через Госуслуги. Для записи голоса придется просто называть цифры. Фото.

    Для записи голоса придется просто называть цифры.

  • Как только вы завершите с фотографией, вам придется сделать три записи голоса. Постарайтесь записывать в тихом помещении, чтобы ничто вас не перебивало.
  • После этого завершите регистрацию биометрии.

Как видите, ничего сложного тут нет. Кстати, услуги некоторых банков уже можно получить с использованием стандартной биометрии и не стоять в очередях. Поэтому советую вам пройти регистрацию. Не поддавайтесь на разные теории заговора. Так или иначе, наши фотографии и голоса можно спокойно добыть много где, поэтому ничего такого в этом процессе нет.

Как оформить Карту болельщика

После того как вы закончили с биометрией, можете спокойно переходить к регистрации карты болельщика, которая даст вам возможность спокойно посещать любые матчи:

  • Откройте приложение “Госуслуги Карта болельщика” и начните оформление Карты болельщика.
    • Как оформить Карту болельщика. Здесь необходимо нажать кнопку “Получить”, а не “Начать”. Фото.

    Здесь необходимо нажать кнопку “Получить”, а не “Начать”.

  • В небольшом окошке “Как получить карту онлайн” нажмите кнопку “Получить”.
  • Проверьте данные вашего паспорта, которые автоматически загрузятся из Госуслуг, и перейдите к странице с фотографированием.
  • Либо загрузите уже готовую портретную фотографию, либо воспользуйтесь камерой. К снимку есть несколько требований: светлый однотонный фон, хорошее освещение, нейтральное выражение лица.
    • Как оформить Карту болельщика. Фото проверяется буквально за минуту. Фото.

    Фото проверяется буквально за минуту.

  • После того как вы сделаете снимок, разместите его в соответствующем окошке и инициируйте его проверку. С первого раза правильная фотография может не получиться, поэтому тренируйтесь до того момента, пока все не встанет как надо.
  • Как только фото будет проверено, вам потребуется отсканировать загранпаспорт. Прикладывать его следует также, как и при регистрации биометрии, к круглой голограмме справа.
    • Как оформить Карту болельщика. Подтверждение личности происходит очень быстро. Фото.

    Подтверждение личности происходит очень быстро.

  • По завершении проверки паспорта нажмите кнопку “Подтвердить личность” и дождитесь, пока все проверки будут завершены, и закончите оформление Карты болельщика.

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Кстати, в этом же приложении можно сформировать заявление для МФЦ, если у вас загранпаспорт старого образца или вообще нет никакого. Мне кажется, что вот сейчас придуман отличный способ, как без всяких проблем получить Fan ID. Не надо лишний раз никуда ходить и тратить время. Всем любителям футбола советую попробовать. Старайтесь не спешить при прохождении всех шагов, и тогда у вас все сразу получится. Ну и совсем не завидую владельцам Айфонов. Они так просто создать карту не смогут. Конечно, можно найти друга с Андроидом, но все равно обидно. Проще говоря, владельцы iPhone должны страдать в очередях и МФЦ.

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