Как отключить родительский контроль на телефоне. Все способы для Android

Сегодня смартфонами пользуются люди самых разных возрастных категорий. Даже маленьких детей невозможно представить без гаджета в руке. И, поскольку телефон является средством выхода в интернет, родителю важно держать под контролем информацию, потребляемую ребенком. С этой целью активируется родительский контроль на телефоне. Он позволяет оградить неокрепший ум от потенциально опасного контента, а также оптимизировать время использования гаджета. Но рано или поздно возникает момент, когда нужно удалить родительский контроль. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим.

Родительский контроль на Андроид

Сначала нужно сделать несколько важных уточнений касательно родительского контроля на телефоне. Это поможет понять принцип работы функции и выработать способ ее отключения. Итак, родительский контроль на телефоне Андроид реализуется по-разному. Во-первых, он включается внутри приложения, чью работу требуется ограничить в той или иной степени. Это может быть магазин Google Play, а также мобильный клиент онлайн-кинотеатра или браузер.

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В таком случае взрослый привязывает учетную запись ребенка к своему аккаунту для установки возрастного ценза на потребляемый контент. При этом полноценный контроль невозможен. Чтобы знать, сколько времени ребенок проводит за телефоном или, например, изучить историю поиска в браузере или переписку, нужно скачать приложение родительского контроля. В частности, на эту роль подходит программа Family Link от Google, о которой мы подробно рассказывали ранее.

Вне зависимости от того, каким именно способом вы решите включить родительский контроль, управление функцией будет осуществляться только через учетную запись взрослого. Причем для подтверждения тех или иных действий придется вводить пароль или использовать другой вариант аутентификации. То же самое касается ребенка, который решит обойти родительский контроль. Он не сможет выполнить ни одно критически важное действие вроде сброса настроек телефона без ввода пароля.

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Как отключить родительский контроль ребенку

Выбор варианта отключения будет зависеть от того, каким образом вы активировали функцию. Если она была включена в настройках отдельно взятого приложения (например, в мобильном клиенте онлайн-кинотеатра), то и деактивируется опция через него. Вот, как убрать родительский контроль в Плей Маркете:

Запустите Google Play. Откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Родительский контроль», расположенный во вкладке «Семья». Переведите ползунок в положение «Выкл» и введите пароль.

Также можно исключить ребенка из семейной группы или изменить параметры возрастного ценза, выбрав более мягкие ограничения. Схожим образом функция отключается и в других приложениях с родительским контролем. Но во всех случаях описываемые действия выполняются через аккаунт взрослого (администратора семейной группы).

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Если же вы, к примеру, использовали родительский контроль Family Link, то для отказа от использования функции нужно зайти в учетную запись взрослого и выключить опцию в параметрах аккаунта. Сделать это можно как через приложение Family Link, так и через настройки телефона в разделе «Цифровое благополучие и родительский контроль».

Инструкция о том, как отключить родительский контроль Family Link, актуальна и для других подобных программ наподобие Kaspersky Safe Kids. Вне зависимости от используемого приложения, нужно открыть настройки учетной записи взрослого, подтвердить деактивацию функции или удаление аккаунта ребенка.

Как убрать родительский контроль без родителей

При активации функции создаются учетные записи ребенка и родителя, в настройках которых обязательно указывается дата рождения. Следовательно, убрать родительский контроль можно просто дождавшись наступления совершеннолетия ребенка. Вау! Ладно, вынесем этот гениальный способ за скобки и рассмотрим другие варианты, как отключить родительский контроль без родителей.

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Хотя функция является продуманной, она имеет несколько лазеек, позволяющих обойти необходимость авторизации в учетной записи взрослого или ввод пароля:

если в рамках работы функции установлено ограничение на использование смартфона, можно изменить системное время на устройстве ребенка;

можно создать клон приложения, для которого выставлено ограничение;

в случае установки ограничений на скачивание игр и программ в Google Play, предлагается использовать другой магазин приложений;

также для обхода ограничений родительского контроля в Google Play помогает сброс данных и кэша магазина приложений;

если из-за родительского контроля не удается посмотреть видео на YouTube, можно найти тот же ролик через браузер;

на смартфонах Samsung есть защищенная папка, которая не поддается ограничениям со стороны Family Link и других приложений родительского контроля.

Конечно же, это частные случаи, которые помогут обойти отдельные ограничения, но далеко не все. Плюс ко всему каждая лазейка имеет свойство закрываться в самый неподходящий момент. Поэтому единственным способом, как обойти родительский контроль на телефоне, является полный сброс устройства до заводских параметров. Но сделать это придется не стандартным методом через настройки, а при помощи Recovery Mode. Откат параметров приведет к полному удалению всех данных, сохраненных на смартфоне или планшете ребенка. Так что решайте сами, стоит ли прибегнуть к подобному способу решения проблемы.