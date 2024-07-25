Как отправить исчезающее фото в Telegram на Android или скрыть картинку

Telegram предлагает кучу вспомогательных функций, делающих общение в мессенджере не только комфортным, но и безопасным. В частности, для тех, кто переживает относительно сохранности передаваемых данных, предусмотрена опция отправки скрытых и самоуничтожающихся файлов. Сегодня мы разберемся, как отправить исчезающее фото в Телеграмме, а также выясним, чем такой снимок отличается от скрытого, и может ли получатель его сохранить.

Как отправить скрытое фото в Телеграмме

Скрытое фото в Телеграмм — опция, никак не повышающая безопасность данных отправителя. По сути, это самый обычный снимок, но только в заблюренном виде. То есть изначально получатель видит размытое изображение. Чтобы открыть скрытое фото в Telegram, достаточно нажать на его миниатюру.

Для чего нужна эта функция? Пожалуй, ее единственное предназначение — создание интриги или скрытие кадров, которые потенциально могут шокировать получателя. В таком случае он сам решает, стоит ему смотреть на чувствительную иллюстрацию, или нет. А вот, собственно, как скрыть фото в Телеграмме в сообщении:

Нажмите кнопку прикрепления файла, а затем выберите один или несколько снимков. Нажмите на «три точки». Выберите опцию «Скрыть под спойлер». Отправьте сообщение.

Аналогичным образом вы можете отправить скрытое видео в Телеграме. Но не забывайте, что при использовании этой опции вы никак не защищаете свои данные. Получатель в состоянии не только увидеть отправленные ему данные, но и сохранить их на своем устройстве.

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Как отправить самоуничтожающееся фото в Телеграмме

Исчезающее фото в Телеграмме — опция другого толка. При ее использовании получатель имеет возможность посмотреть снимок в течение ограниченного промежутка времени, но в то же время лишен права на сохранение картинки.

Теперь перейдем к инструкции, как сделать исчезающее фото в Телеграмме:

Откройте чат с собеседником. Нажмите кнопку прикрепления файла и выберите нужную фотографию. Тапните по значку с цифрой 1, расположенному чуть выше кнопки отправки. Выберите срок действия снимка. Отправьте сообщение.

Если вы планируете послать несколько фотографий, подобные действия нужно будет проделать с каждой из них. Также вы можете отправить самоуничтожающееся фото через секретный чат в Telegram. Правда, в таком случае понадобится вручную установить таймер для автоудаления сообщений.

Помимо фото допускается отправка исчезающих видео в Телеграмме. Работает эта опция точно также. То есть отправить такой файл получится как через обычный, так и через секретный чат, но с небольшими отличиями в алгоритме.

Можно ли сохранить исчезающее фото

Когда мы отправляем самоуничтожающееся фото, получатель видит заблюренный снимок, но в течение ограниченного промежутка времени может посмотреть картинку целиком, после чего на ее месте появится уведомление «Истекшая фотография».

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Разумеется, получатель будет искать способ, как сохранить исчезающее фото в Телеграмме, но с высокой долей вероятности не сможет это сделать, хотя встретит в интернете массу вариантов. Первый — создание снимка экрана. Увы, Telegram запрещает делать скриншоты самоуничтожающихся фото, а при попытке воспользоваться вариантом через Google Ассистента вместо картинки он получит черный экран.

Второй способ — использование стороннего клиента Telegram. Их существует огромное количество, но можно с уверенностью сказать, что сохранить самоуничтожающееся видео или фото при помощи рекомендуемого многими Videogram не получится. Во всяком случае на смартфонах с актуальными версиями Android.

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Тем не менее, не стоит полагаться на исчезающие фото и другие способы защиты в Telegram. Всегда есть риск того, что ваш собеседник найдет уязвимость и все-таки сможет сохранить самоуничтожающийся файл. Чего уж там, для этого достаточно сфотографировать экран одного смартфона камерой другого. Поэтому никогда не делитесь конфиденциальной информацией с людьми, которым не доверяете, особенно в интернете.