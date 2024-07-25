Как отправить исчезающее фото в Telegram на Android или скрыть картинку

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Telegram предлагает кучу вспомогательных функций, делающих общение в мессенджере не только комфортным, но и безопасным. В частности, для тех, кто переживает относительно сохранности передаваемых данных, предусмотрена опция отправки скрытых и самоуничтожающихся файлов. Сегодня мы разберемся, как отправить исчезающее фото в Телеграмме, а также выясним, чем такой снимок отличается от скрытого, и может ли получатель его сохранить.

Как отправить исчезающее фото в Telegram на Android или скрыть картинку. При помощи исчезающих фото можно защитить свои данные. Фото: Genie Guide. Фото.

При помощи исчезающих фото можно защитить свои данные. Фото: Genie Guide

Как отправить скрытое фото в Телеграмме

Скрытое фото в Телеграмм — опция, никак не повышающая безопасность данных отправителя. По сути, это самый обычный снимок, но только в заблюренном виде. То есть изначально получатель видит размытое изображение. Чтобы открыть скрытое фото в Telegram, достаточно нажать на его миниатюру.

Как отправить скрытое фото в Телеграмме. Скрытое фото становится доступно по нажатию. Фото.

Скрытое фото становится доступно по нажатию

Для чего нужна эта функция? Пожалуй, ее единственное предназначение — создание интриги или скрытие кадров, которые потенциально могут шокировать получателя. В таком случае он сам решает, стоит ему смотреть на чувствительную иллюстрацию, или нет. А вот, собственно, как скрыть фото в Телеграмме в сообщении:

  1. Нажмите кнопку прикрепления файла, а затем выберите один или несколько снимков.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Выберите опцию «Скрыть под спойлер».
  4. Отправьте сообщение.
Как отправить скрытое фото в Телеграмме. Скрытое фото отправляется в любом чате. Фото.

Скрытое фото отправляется в любом чате

Аналогичным образом вы можете отправить скрытое видео в Телеграме. Но не забывайте, что при использовании этой опции вы никак не защищаете свои данные. Получатель в состоянии не только увидеть отправленные ему данные, но и сохранить их на своем устройстве.

Читайте также: как скрыть аватарку в Telegram

Как отправить самоуничтожающееся фото в Телеграмме

Исчезающее фото в Телеграмме — опция другого толка. При ее использовании получатель имеет возможность посмотреть снимок в течение ограниченного промежутка времени, но в то же время лишен права на сохранение картинки.

Как отправить самоуничтожающееся фото в Телеграмме. Так выглядит исчезающее фото в чате. Фото.

Так выглядит исчезающее фото в чате

Теперь перейдем к инструкции, как сделать исчезающее фото в Телеграмме:

  1. Откройте чат с собеседником.
  2. Нажмите кнопку прикрепления файла и выберите нужную фотографию.
  3. Тапните по значку с цифрой 1, расположенному чуть выше кнопки отправки.
  4. Выберите срок действия снимка.
  5. Отправьте сообщение.
Как отправить самоуничтожающееся фото в Телеграмме. Отправлять исчезающие фото можно только в личных чатах. Фото.

Отправлять исчезающие фото можно только в личных чатах

Если вы планируете послать несколько фотографий, подобные действия нужно будет проделать с каждой из них. Также вы можете отправить самоуничтожающееся фото через секретный чат в Telegram. Правда, в таком случае понадобится вручную установить таймер для автоудаления сообщений.

Как отправить самоуничтожающееся фото в Телеграмме. В секретном чате доступно автоудаление фото. Фото.

В секретном чате доступно автоудаление фото

Помимо фото допускается отправка исчезающих видео в Телеграмме. Работает эта опция точно также. То есть отправить такой файл получится как через обычный, так и через секретный чат, но с небольшими отличиями в алгоритме.

Можно ли сохранить исчезающее фото

Когда мы отправляем самоуничтожающееся фото, получатель видит заблюренный снимок, но в течение ограниченного промежутка времени может посмотреть картинку целиком, после чего на ее месте появится уведомление «Истекшая фотография».

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Разумеется, получатель будет искать способ, как сохранить исчезающее фото в Телеграмме, но с высокой долей вероятности не сможет это сделать, хотя встретит в интернете массу вариантов. Первый — создание снимка экрана. Увы, Telegram запрещает делать скриншоты самоуничтожающихся фото, а при попытке воспользоваться вариантом через Google Ассистента вместо картинки он получит черный экран.

Можно ли сохранить исчезающее фото. Telegram надежно защищен, поэтому сохранить или заскринить самоуничтожающееся фото нельзя. Фото.

Telegram надежно защищен, поэтому сохранить или заскринить самоуничтожающееся фото нельзя

Второй способ — использование стороннего клиента Telegram. Их существует огромное количество, но можно с уверенностью сказать, что сохранить самоуничтожающееся видео или фото при помощи рекомендуемого многими Videogram не получится. Во всяком случае на смартфонах с актуальными версиями Android.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Тем не менее, не стоит полагаться на исчезающие фото и другие способы защиты в Telegram. Всегда есть риск того, что ваш собеседник найдет уязвимость и все-таки сможет сохранить самоуничтожающийся файл. Чего уж там, для этого достаточно сфотографировать экран одного смартфона камерой другого. Поэтому никогда не делитесь конфиденциальной информацией с людьми, которым не доверяете, особенно в интернете.

Теги
Лонгриды для вас
Отличные бесплатные игры для вашего смартфона в разных жанрах

Мобильные игры совершенствуются гораздо быстрее, чем все технологии, которые были до них. Игры для Android, кажется, достигают новых высот каждый год. Мы видим все больше и больше релизов премиум-игр, которые бросают вызов тому, на что способны телефоны, и даже бесплатные игры для Android становятся все лучше и лучше. Консоли и ПК по-прежнему привлекают львиную долю внимания в игровом мире, но мобильные игры все еще являются серьезной силой, с которой нужно считаться. На самом деле, как индустрия, она обогнала другие платформы еще несколько лет назад. Представляем вам традиционную подборку лучших игр для Android, доступных прямо сейчас вне зависимости от жанра.

Читать далее
Что сильнее разряжает Android-смартфон: Wi-Fi или мобильный интернет 4G

Смартфон без интернета практически перестает быть умным устройством, ведь для доступа к большинству его функций требуется подключение к сети. Из-за этого мы вынуждены использовать два совершенно разных типа беспроводного соединения: Wi-Fi и 4G. Оба предлагают нам выход в сеть на довольно высокой скорости, но в то же время они имеют ряд отличий. Главное из них — потребление энергии. Сегодня разберемся, что сильнее разряжает телефон (Wi-Fi или 4G), а также выработаем оптимальный план использования двух типов соединения для улучшения автономности.

Читать далее
Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат

Мы уже много раз писали про самые разные игры для Android. Не зря же у нас есть целая рубрика, в которой еженедельно выходят интересные подборки. На этой неделе мы решили поговорить про не самые обычные, но очень интересные игры для смартфона, которые могут как убить свободную минутку, так и занять целый вечер, а то и день. Речь пойдет о шахматах — самое классической настольной игре, имеющей миллионы фанатов. Готовьтесь хорошенько размять мозги, пока будете скачивать приведенные ниже шахматные игра для смартфона.

Читать далее