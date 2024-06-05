Все способы скрыть свою аватарку в Телеграм на Андроид, чтобы другие не видели фото профиля

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов

Телеграм предоставляет пользователям массу различных параметров, которые делают мессенджер удобнее и безопаснее. Так, вы можете не только выкладывать к себе сторис, но и защищать их настройками конфиденциальности, чтобы их видели только «свои» люди или, например, не могли сделать скриншот. Казалось бы, даже скрыть аватарку в Телеграме — это очень просто, но мало кто знает, что сделать это можно самыми разными способами. В этом материале мы собрали их все — от простого до сложного, которые помогут правильно спрятать фото профиля.

Все способы скрыть свою аватарку в Телеграм на Андроид, чтобы другие не видели фото профиля. Разбираемся, как скрыть аватарку в Телеграме. Фото: techcult.com. Фото.

Разбираемся, как скрыть аватарку в Телеграме. Фото: techcult.com

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМЕ И ПЕРВЫМ УЗНАВАЙ ОБО ВСЕХ СКИДКАХ

Можно ли скрыть аватарку в Телеграме от всех

Несмотря на то, что при создании аккаунта Телеграм предлагает поставить фото профиля, многие со временем предпочитают скрыть ее от всех, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не будем вдаваться в подробности — лучше расскажем, как это сделать.

  • Зайдите в Телеграм и нажмите на кнопку меню слева.
  • Выберите «Настройки», затем «Конфиденциальность».
      • Можно ли скрыть аватарку в Телеграме от всех. Запретите видеть вашу аватарку в Телеграме всем, если это необходимо. Фото.

      Запретите видеть вашу аватарку в Телеграме всем, если это необходимо

  • Нажмите «Фотография профиля» и в самом верху нажмите «Никто».

Теперь никто не сможет видеть фото профиля в Телеграм, кроме вас. При необходимости вы можете сделать его доступным только для контактов или для всех в этом же меню.

Скоро приложение Тинькофф пропадет со всех смартфонов на Android. Его заменит Т-банк

Как скрыть фото профиля в Телеграме от одного человека

Но как быть, если не нужно прятать фото в Телеграм сразу от всех — только от одного или нескольких человек? В этом случае, есть дополнительная настройка, которая позволяет добавить исключения. Вот как это делается.

  • Зайдите в Телеграм и перейдите в настройки конфиденциальности.
  • Нажмите «Фотография профиля» и выберите «Все» или «Контакты», а ниже — «Всегда скрывать».
      • Как скрыть фото профиля в Телеграме от одного человека. Выберите, от кого скрыть фото в Телеграме. Фото.

      Выберите, от кого скрыть фото в Телеграме

  • Добавьте пользователей из списка, от которых нужно скрыть аватарку в Телеграме.
  • Сохраните список и выйдите из настроек.

Таким же образом можно настроить видимость аватарки в Телеграм только для некоторых пользователей, если не хотите, чтобы ее видели все: для этого нужно добавить контакты в раздел «Всегда показывать».

Поставить публичное фото в Телеграм

Вы зря не следите за обновлениями Телеграм, ведь в них регулярно появляются необычные новые функции, о которых другие мессенджеры могут только мечтать! Так, в приложении уже давно есть возможность установить публичное фото вместо обычного: это отличный способ поставить нейтральную фотографию в профиле, которая будет видна только некоторым пользователям. Вот как это сделать.

Поставить публичное фото в Телеграм. Поставьте публичное фото в Телеграме, чтобы незнакомцы не видели основное. Фото.

Поставьте публичное фото в Телеграме, чтобы незнакомцы не видели основное

  • Зайдите в Телеграм и перейдите в настройки конфиденциальности.
  • Нажмите «Фотография профиля», затем — «Добавить публичное фото».
  • У вас откроется галерея, а также окошко с возможностью выбрать эмодзи.

После установки публичного фото в Телеграм одно будет видно тем, кто не может посмотреть вашу основную аватарку в профиле. Это будет до тех пор, пока вы не измените настройки видимости своего фото.

Крутые, но безумно полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые можно купить по цене чашки кофе

Как удалить аватарку в Телеграме

Самый простой способ скрыть фото в Телеграм — удалить его. Так вам не придется возиться с настройками конфиденциальности, создавать списки исключений или устанавливать публичную аватарку. Если забыли, как это сделать, то вот рецепт.

  • Зайдите в Телеграм и перейдите в Настройки.
  • Свайпните экран вниз до появления аватарки.
      • Как удалить аватарку в Телеграме. Удалить аватарку из Телеграма проще всего, так как не нужно настраивать списки исключений. Фото.

      Удалить аватарку из Телеграма проще всего, так как не нужно настраивать списки исключений

  • Нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите «Удалить фото».

Сделайте то же самое с остальными аватарками, если это нужно. При необходимости сохраните их, чтобы не потерять — восстановить удаленное фото профиля в Телеграм уже нельзя.

Как заблокировать человека в Телеграме

Есть и более радикальный способ скрыть аватарку от человека в Телеграме — добавить его в черный список. В этом случае, фото пропадет у всех, кого вы добавили в ЧС. Способ еще и обезопасит вас от спама, но помните, что из-за этого человек не сможет вам ни написать, ни позвонить. Делайте следующее.

Как заблокировать человека в Телеграме. Добавить человека в черный список, чтобы скрыть аватарку — довольно рискованный способ. Фото.

Добавить человека в черный список, чтобы скрыть аватарку — довольно рискованный способ

  • Зайдите в Телеграм и перейдите в Настройки.
  • Нажмите «Конфиденциальность», затем — «Черный список».
  • Вверху нажмите «Заблокировать» и выберите контакт из списка.
  • Подтвердите действие.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙ ИХ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Теперь аватарка в Телеграме будет скрыта, но пользователь сможет понять, что вы его заблокировали, только по косвенным признакам. В конце концов, вы всегда можете завести второй аккаунт и добавить туда самых близких людей, чтобы они видели ваше фото. У нас есть подробная инструкция, как это сделать — читайте об этом в нашем материале.

Теги
Лонгриды для вас
5 крутых фишек HyperOS, на которые вы не обратили внимание, когда обновили свой Xiaomi

К марту обновление HyperOS успело прийти на многие смартфоны Xiaomi. И, поскольку разговоры об этой прошивке идут с конца прошлого года, кажется, что мы знаем все о ее функциях. Если вы установили апдейт, то наверняка уже попробовали настройки экрана блокировки, а еще оценили визуальные изменения системы. Однако в обновлении есть фишки HyperOS, незаметные при беглом взгляде. Я покопался в недрах системы и нашел несколько классных функций, которые вы обязательно должны попробовать или по крайней мере взять на заметку.

Читать далее
Как понять, что продавец с AliExpress хочет обмануть вас при покупке смартфона

В марте проходит большая распродажа на AliExpress, и многие из вас наверняка захотят использовать это время с пользой, чтобы купить новый смартфон с максимальной выгодой. Однако заказ любого товара из Поднебесной является рискованным занятием. Особо предприимчивые китайцы не прочь навариться на доверчивых россиянах, и для достижения поставленной цели вполне могут прибегнуть к тактике прямого обмана или по крайней мере способны ввести вас в заблуждение. Разберемся, опасно ли покупать смартфоны на AliExpress, и как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

Читать далее
5 бесплатных приложений для Андроид, которые я рекомендую скачать всем без исключения

Главный минус большинства приложений связан с тем, что они носят развлекательный характер и не особо практичны в повседневной жизни. То есть, вы тратите время только ради того, чтобы скачать его из Гугл Плей, воспользоваться один-два раза, а потом надолго забросите и, в конечном итоге, удалите. Все это происходит по той причине, что в смартфоне уже есть весь необходимый софт и дополнительный не всегда нужен. Но есть и такие приложения для Android, в которые вы наверняка будете заходить изо дня в день, причем не заплатите за них ни рубля. Решили сэкономить ваше время и нашли лучшее из Гугл Плей, что можно смело скачать на смартфон.

Читать далее