Все способы скрыть свою аватарку в Телеграм на Андроид, чтобы другие не видели фото профиля

Телеграм предоставляет пользователям массу различных параметров, которые делают мессенджер удобнее и безопаснее. Так, вы можете не только выкладывать к себе сторис, но и защищать их настройками конфиденциальности, чтобы их видели только «свои» люди или, например, не могли сделать скриншот. Казалось бы, даже скрыть аватарку в Телеграме — это очень просто, но мало кто знает, что сделать это можно самыми разными способами. В этом материале мы собрали их все — от простого до сложного, которые помогут правильно спрятать фото профиля.

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Можно ли скрыть аватарку в Телеграме от всех

Несмотря на то, что при создании аккаунта Телеграм предлагает поставить фото профиля, многие со временем предпочитают скрыть ее от всех, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не будем вдаваться в подробности — лучше расскажем, как это сделать.

Зайдите в Телеграм и нажмите на кнопку меню слева.

Выберите «Настройки», затем «Конфиденциальность».

Нажмите «Фотография профиля» и в самом верху нажмите «Никто».

Теперь никто не сможет видеть фото профиля в Телеграм, кроме вас. При необходимости вы можете сделать его доступным только для контактов или для всех в этом же меню.

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Как скрыть фото профиля в Телеграме от одного человека

Но как быть, если не нужно прятать фото в Телеграм сразу от всех — только от одного или нескольких человек? В этом случае, есть дополнительная настройка, которая позволяет добавить исключения. Вот как это делается.

Зайдите в Телеграм и перейдите в настройки конфиденциальности.

Нажмите «Фотография профиля» и выберите «Все» или «Контакты», а ниже — «Всегда скрывать».

Добавьте пользователей из списка, от которых нужно скрыть аватарку в Телеграме.

Сохраните список и выйдите из настроек.

Таким же образом можно настроить видимость аватарки в Телеграм только для некоторых пользователей, если не хотите, чтобы ее видели все: для этого нужно добавить контакты в раздел «Всегда показывать».

Поставить публичное фото в Телеграм

Вы зря не следите за обновлениями Телеграм, ведь в них регулярно появляются необычные новые функции, о которых другие мессенджеры могут только мечтать! Так, в приложении уже давно есть возможность установить публичное фото вместо обычного: это отличный способ поставить нейтральную фотографию в профиле, которая будет видна только некоторым пользователям. Вот как это сделать.

Зайдите в Телеграм и перейдите в настройки конфиденциальности.

Нажмите «Фотография профиля», затем — «Добавить публичное фото».

У вас откроется галерея, а также окошко с возможностью выбрать эмодзи.

После установки публичного фото в Телеграм одно будет видно тем, кто не может посмотреть вашу основную аватарку в профиле. Это будет до тех пор, пока вы не измените настройки видимости своего фото.

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Как удалить аватарку в Телеграме

Самый простой способ скрыть фото в Телеграм — удалить его. Так вам не придется возиться с настройками конфиденциальности, создавать списки исключений или устанавливать публичную аватарку. Если забыли, как это сделать, то вот рецепт.

Зайдите в Телеграм и перейдите в Настройки.

Свайпните экран вниз до появления аватарки.

Нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите «Удалить фото».

Сделайте то же самое с остальными аватарками, если это нужно. При необходимости сохраните их, чтобы не потерять — восстановить удаленное фото профиля в Телеграм уже нельзя.

Как заблокировать человека в Телеграме

Есть и более радикальный способ скрыть аватарку от человека в Телеграме — добавить его в черный список. В этом случае, фото пропадет у всех, кого вы добавили в ЧС. Способ еще и обезопасит вас от спама, но помните, что из-за этого человек не сможет вам ни написать, ни позвонить. Делайте следующее.

Зайдите в Телеграм и перейдите в Настройки.

Нажмите «Конфиденциальность», затем — «Черный список».

Вверху нажмите «Заблокировать» и выберите контакт из списка.

Подтвердите действие.

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Теперь аватарка в Телеграме будет скрыта, но пользователь сможет понять, что вы его заблокировали, только по косвенным признакам. В конце концов, вы всегда можете завести второй аккаунт и добавить туда самых близких людей, чтобы они видели ваше фото. У нас есть подробная инструкция, как это сделать — читайте об этом в нашем материале.