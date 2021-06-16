Думаю, все пользователи Android уже в курсе, что на презентации 7 июня Apple представила FaceTime для Android. Ещё бы, ведь это поистине грандиозное событие, учитывая, что популярность фирменного сервиса видеозвонков компании из Купертино вышла далеко за пределы iOS. Другое дело, что никто не ожидал, что Apple вообще на такое пойдёт. Всё-таки ещё несколько лет назад высшее руководство компании было решительно против этого. Но, видимо, мнение даже таких людей может меняться. Осталось только разобраться, как пользоваться FaceTime на Android-смартфонах.

Начнём с того, что FaceTime на Android не существует в виде отдельного приложения. Сервис работает на базе веб-браузера. С одной стороны, это плюс, потому что ничего скачивать и принудительно устанавливать не придётся.

Какие функции Apple слизала у Android для iOS 15

Но, с другой стороны, и пользоваться FaceTime на Android как полноценным сервисом видеосвязи тоже не получится. Потому что за пределами экосистемы Apple он работает исключительно в одну сторону – на приём входящих звонков. То есть вас пригласить к беседе могут, а вы – уже нет.

Как войти в беседу FaceTime на Android

Доступ пользователей Android в беседу FaceTime осуществляется по приглашениям. Владелец iPhone, iPad или Mac формирует ссылку, которую затем отправляет своему собеседнику не из экосистемы. Тот переходит по ней и присоединяется к беседе. Вот как всё устроено:

Установите iOS 15 на iPhone или macOS Monterey – на Mac;

Запустите FaceTime и на главной нажмите «Создать ссылку»;

Назовите беседу и отправьте ссылку на неё удобным способом;

Дождитесь, пока собеседник перейдёт по ссылке, представится, и начнёт беседу.

Apple представила обновления безопасности для iOS. Спойлер: хуже, чем у Google

Ключевое условие для создания беседы FaceTime в браузере – это установленные iOS 15 или macOS Monterey на устройство пользователя, который приглашает к разговору по видеосвязи. Дело в том, что кнопка создания пригласительной ссылки есть только в этих версиях операционных систем.

При этом к пользователю Android не предъявляется вообще никаких требований. У вас может быть хоть Android 12, хоть Android 4.4 KitKat. Главное, чтобы работал браузер и было достаточно стабильное соединение с интернетом. Всё. Других условий нет.

Использование ФейсТайм на Андроиде

Пользователям Android в FaceTime будут доступны почти все те же функции, что и на iOS. Они смогут включать и отключать микрофон, переключать камеру с основной на фронтальную, фотографировать содержимое экрана и, само собой, при желании принудительно завершать звонок.

При этом беседа необязательно должна быть индивидуальной. Веб-версия FaceTime поддерживает групповые конференции. То есть вы можете общаться сразу с несколькими людьми одновременно. Правда, не очень понятно, есть ли ограничения по количеству участников.

Как Apple планирует переманивать пользователей Android на iOS

Последний вопрос очень актуален, так как на iOS такие ограничения есть. Несмотря на то что групповые звонки в FaceTime появились ещё в iOS 13, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые получили поддержку этой версии ОС, не могут участвовать в групповых беседах.

Дело в том, что их аппаратного ресурса оказывается недостаточно для того, чтобы потянуть большое количество участников. Поэтому Apple принудительно ограничила эту функцию на «шестёрках». А вот как с этим дела обстоят на Android, пока непонятно.