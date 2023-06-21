Как убедить пожилых пользоваться приложениями на смартфоне и что им скачать

В чем, по-вашему, главное преимущество смартфонов перед классическими звонилками? Помимо большого экрана, которым можно управлять просто прикосновениями пальцев, и какой-никакой камеры, это, разумеется, возможность устанавливать различные приложения. Однако есть огромная аудитория пользователей, которым эта привилегия в принципе не знакома. Я говорю о пожилых людях, которые хоть и освоили смартфоны, продолжают игнорировать приложения и практически ими не пользуются. А зря, ведь существуют виды софта, способные сильно облегчить повседневные задачи.

Почему пенсионеры не пользуются приложениями

Если вы думаете, что проблема, которую мы поднимаем, является надуманной, то вы крупно ошибаетесь. В наш телеграм-чат часто пишут постоянные и новые читатели, что их мамы, папы, бабушки и дедушки наотрез отказываются от приложений. В результате их смартфоны существенно теряют в полезности, а возможности самих пенсионеров сужаются в лучшем случае до звонков и переписки с внуками в WhatsApp.

Мое собственное исследование, целью которого было выяснить, почему так происходит, привело меня к нескольким далеко идущим выводам:

Во-первых, людей пожилого возраста смущает необходимость установки приложений . Для многих эта манипуляция слишком сложна, поскольку нужно открыть магазин приложений, коих зачастую бывает несколько, затем найти нужную программу, выбрав из множества вариантов со схожими названиями, а потом наконец скачать её.

. Для многих эта манипуляция слишком сложна, поскольку нужно открыть магазин приложений, коих зачастую бывает несколько, затем найти нужную программу, выбрав из множества вариантов со схожими названиями, а потом наконец скачать её. Во-вторых, обилие иконок на рабочем столе путает неискушённых пользователей. Им просто начинает казаться, что, устанавливая множество приложений, они добровольно себя запутывают. Ведь под каждый сценарий нужно установить отдельную программу, а потом ещё и найти её, когда это требуется.

путает неискушённых пользователей. Им просто начинает казаться, что, устанавливая множество приложений, они добровольно себя запутывают. Ведь под каждый сценарий нужно установить отдельную программу, а потом ещё и найти её, когда это требуется. В-третьих, браузер является той универсальной альтернативой большинству приложений, которую так ищут пенсионеры. Любой, даже не самый умелый запрос, почти наверняка даст релевантный ответ, будь то Госуслуги, сайт для передачи показаний счётчиков, Ютуб или что-то ещё.

является той универсальной альтернативой большинству приложений, которую так ищут пенсионеры. Любой, даже не самый умелый запрос, почти наверняка даст релевантный ответ, будь то Госуслуги, сайт для передачи показаний счётчиков, Ютуб или что-то ещё. В-четвёртых, некоторые виды софта сегодня просто невозможно установить из классического магазина приложений. Например, Сбербанк Онлайн отсутствует в Google Play. А без RuStore, о котором мы писали, приходится скачивать APK-файлы, с чем пенсионеры зачастую просто не могут справиться самостоятельно.

Почему стоит пользоваться приложениями

Начнём с того, что приложения в абсолютном большинстве случаев удобнее, поскольку изначально спроектированы под конкретные задачи. В отличие от сайтов, где, как правило, размещается много ненужной информации, приложения ориентированы исключительно под потребности рядового пользователя. Там нет разделов для рекламодателей и сведений о посещаемости, а интерфейс спроектирован таким образом, чтобы им было удобнее пользоваться именно на смартфоне.

Давайте сравним приложение Сбербанка и его веб-сайт. Что мы увидим? На сайте нас встречает куча всевозможных разделов, баннеров о том, что кредитка Сбера в очередной раз признана самой лучшей, а для входа в личный кабинет нужно выполнить кучу манипуляций. Потому что сайт — это витрина компании. Сюда заходит много разных людей, представителей компаний-партнёров, аналитиков и т.д.

А приложение — это инструмент для решения конкретных задач, где всё должно быть под рукой: отслеживание баланса, история покупок, раздел с переводами, кнопка оформления карты. И так не только у Сбербанка. Так устроены вообще все приложения, вне зависимости от платформы, потому что и Android, и iOS устроены принципиально одинаково.

Адаптивность интерфейса сайта — особенно, если это сайт какой-нибудь мелкой компании — почти всегда будет хуже, чем у приложения. Возьмём хотя бы сервисы по передаче показаний счётчиков. Их веб-сайты чаще всего устроены очень неудобно для смартфонов. У некоторых даже мобильной версии нет, поэтому, когда вы открываете их, запускается десктопная вёрстка. И мелкие элементы — это далеко не самое худшее. Из-за отсутствия оптимизации нередко у вас даже нет возможности закрыть какие-то баннеры, которые вылезают на экране, поскольку сайт не адаптирован под тач-управление.

Преимущества приложений для Android

Другая причина пользоваться именно приложениями состоит в том, что у них куда больше возможностей. Вот лишь самые основные:

Удобство начинается уже при запуске. Войти в приложение можно по биометрии: отпечатку или изображению лица. То есть можно не вводить логин и даже пароль, а просто приложить палец к сканеру.

можно по биометрии: отпечатку или изображению лица. То есть можно не вводить логин и даже пароль, а просто приложить палец к сканеру. Приложения поддерживают множество специфичных функций вроде сканирования QR- и штрих-кодов, оплату по СБП как в приложении Магнит, которая позволяет не доставать карту.

вроде сканирования QR- и штрих-кодов, оплату по СБП как в приложении Магнит, которая позволяет не доставать карту. Приложения настраиваются по вашему усмотрению. Зачастую они позволяют изменить размер шрифта, сделать его жирнее, а в ряде случаев и вовсе инвертировать цвета. Таким образом слабовидящие смогут пользоваться телефоном, не поднося его слишком близко к глазам.

по вашему усмотрению. Зачастую они позволяют изменить размер шрифта, сделать его жирнее, а в ряде случаев и вовсе инвертировать цвета. Таким образом слабовидящие смогут пользоваться телефоном, не поднося его слишком близко к глазам. У приложений есть виджеты, которые позволяют взаимодействовать с ними без необходимости запускать их. Например, если вынести на рабочий стол виджет Яндекс Такси с кнопкой быстрого заказа машины до дома, то можно будет просто нажать на неё один раз.

Я уже не говорю о том, что у многих сервисов в принципе нет сайтов или есть, но такие, которые являются той самой витриной и не предрасположены к тому, чтобы к ним обращались рядовые пользователи. Они изначально проектировались вокруг мобильных устройств как приложения. Их много. Куда больше, чем вы думаете. Из того, что сразу приходит на ум, отмечу приложения Тинькофф Мобайл и СберМобайл, приложение службы доставки Самокат, сервис оценки товаров Rate&Goods, такси Uber, платёжный сервис Mir Pay.

Какие приложения скачать на Андроид бабушке

Приучать пожилых пользователей к приложениям нужно правильно. Бесполезно объяснять им, как это хорошо, просто на словах. Необходимо даже не то что помочь им в установке, обучив их скачивать софт самостоятельно, а подобрать для них 5-10 программ, которые покажут им, насколько это может быть удобно.

Госуслуги

Госуслуги — это приложение, которое за последние годы стало максимально дружелюбным к самым разным категориям пользователей. В том числе и к пенсионерам, поскольку теперь не нужно рыскать по разделам в поисках нужной услуги. На главном экране вас сразу встретит поисковая строка, куда можно написать свой запрос так же, как в Яндекс.

Скачать Госуслуги

Просто нажмите на строчку «Напишите, что ищете» и забивайте свой запрос. Допустим, вам нужно записаться в МФЦ. Вы просто пишете «Записаться в МФЦ», и Госуслуги выдают вам кнопку онлайн-записи, кликнув по которой вы можете выбрать и дату, и адрес ближайшего к вам центра, и сразу обозначить вопрос, по которому вы обращаетесь, чтобы не сидеть в общей очереди.

Яндекс с Алисой

Считается, что голосовые ассистенты — это удел молодёжи и продвинутых пользователей, разбирающихся в том, что такое умный дом. На самом деле это глубокое заблуждение. Потому что приложение Яндекс с Алисой имеет ряд неимоверно полезных и бесплатных функций для людей любого возраста:

Блокировка телефонного спама и нежелательных звонков. Практика показывает, что пожилые люди довольно часто становятся жертвами мошенников, поэтому логичнее всего просто запретить такие звонки. О том, как это сделать, мы уже писали.

и нежелательных звонков. Практика показывает, что пожилые люди довольно часто становятся жертвами мошенников, поэтому логичнее всего просто запретить такие звонки. О том, как это сделать, мы уже писали. Определитель номера . Даже если вам звонят не мошенники, всегда лучше заранее знать, кому так нужно с вами связаться. Это в том числе касается и пожилых людей, которые предпочитают вообще не брать трубку, когда им звонит не пойми кто. Как включить определитель, мы тоже рассказывали.

. Даже если вам звонят не мошенники, всегда лучше заранее знать, кому так нужно с вами связаться. Это в том числе касается и пожилых людей, которые предпочитают вообще не брать трубку, когда им звонит не пойми кто. Как включить определитель, мы тоже рассказывали. Голосовые вопросы Алисе. У пожилых людей есть возможность не печатать вопросы на клавиатуре, а задавать их голосом. Запустив приложение Яндекса, они смогут диктовать поисковые запросы, а также просто спрашивать ассистента о погоде, ситуации на дорогах и т.д.

Скачать Яндекс с Алисой

Едадил — скидки на товары

Нынешние пенсионеры выросли во времена, когда всё было в дефиците, а денег было не так много, поэтому скидки имеют для них первостепенное значение. Чтобы не ходить в поисках нужных товаров по магазинам наудачу, можно просто отслеживать акционные предложения в приложении Едадил. Более того, сервис подскажет расстояние до ближайшего магазина, предложит купоны на скидку, а также начислит кэшбек за покупки.

Скачать Едадил

В приложении представлены не только продукты, но и много чего ещё, включая спорттовары, ювелирные украшения, косметика, зоотовары, электроника, а также авто- и мотопринадлежности. А, чтобы ничего не забыть, просто нажимайте на плюсик напротив нужной позиции. Так товары автоматически добавятся в список, и вы ничего не забудете купить, когда придёте в магазин. Это удобнее, чем писать список на бумажке, которую можно оставить дома перед выходом.

Измерение пульса на Android

Измерить пульс — причём довольно точно — может практически любой смартфон. Достаточно скачать лишь подходящее приложение, которое активирует эту функцию. Приложение Google Fit годится на эту роль как нельзя лучше. Потому что оно позволяет почти безошибочно измерить частоту сердечных сокращений. Всего-то и нужно, что запустить пульсометр и приложить указательный палец к вспышке на задней панели смартфона.

Скачать Google Fit

Кроме того, приложение Google Fit замеряет не только пульс, но и частоту дыхательных движений. Это, пожалуй, даже более важный показатель, который может сообщить о самых разных расстройствах. Например, высокое значение ЧДД может быть признаком сужения просвета в бронхах, плеврита, перелома рёбер или воспаления лёгких. А слишком низкое — о повышении внутричерепного давления, и его своевременное выявление может даже спасти жизнь.

Приложение-лупа для Android

Естественное ухудшение зрения с возрастом не минует практически никого. Причём чаще всего у пожилых встречается именно миопия, или, по-другому, близорукость. Люди с этим расстройством плохо видят в даль и с трудом различают мелкие объекты, включая шрифт. Упростить их жизнь может приложение с незамысловатым названием «Лупа», которое позволяет увеличить любой, даже самый мелкий шрифт.

Скачать Лупу

Просто запустите «Лупу», включите фонарик, если есть такая потребность, и наведите камеру смартфона на текст, который хотите прочесть. Приложение даёт увеличение до 8 крат по сравнению с оригиналом, поддерживает инверсию цветов (например, если вам удобнее читать белое на чёрном), автоматически подстраивает яркость, замораживает текст, как бы делая фотографию, чтобы вы могли прочесть написанное. В общем, то, что нужно.