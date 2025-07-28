Как удалить информацию о себе из Гугла, если нашел ее в поиске

Утечки информации из баз данных разных компаний — обычное явление в 2025 году. К сожалению, с этим никто ничего не может поделать. Больше всего страдают обычные пользователи, которые обнаруживают свои данные в результатах поисках Google. Номера телефонов, адрес или данные карт — все это может стать причиной мошенничества и ограбления. Как этого избежать и удалить свои данные из Гугла?

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К счастью, Google предоставляет возможность удалить личную информацию из поиска. Изначально удалению подлежали только особо чувствительные данные, вроде паспортных и платежных. Но сейчас политика компании позволяет стирать номера телефонов, домашние адреса и электронную почту. Существует два основных метода.

Попробуйте использовать раздел «Результаты с информацией о вас». Он позволяет отслеживать и удалять данные о себе в Гугл прямо из поисковой выдачи.

Просто перейдите по этой ссылке.

Вводите имя, адрес, номер телефона и подтверждаете, что указанная информация принадлежит вам.

Далее поисковик начнет отслеживать появление этой информации и оповестит пользователя. Вам остается лишь ждать отчета на электронную почту.

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Есть еще один способ — использовать раздел «Запрос на удаление персональных данных». Отличие в том, что этот вариант подходит для разового удаления информации из поиска Гугл. Алгоритм здесь тот же, нужно указать следующее.

Перейдите по ссылке. Укажите имя, фамилию.

Адрес электронной почты.

Отметить, чьи лицо представляете.

Указать сайт, где нашли информацию о себе и причину.

Также указать имя, по которому появляются результаты. В конце просто проставляете галочки, ставите дату и электронную подпись.

Важно понимать, что по вашему запросу Гугл удаляет ссылки из поиска, но при этом он не контролирует сами сайты. Таким образом, инфа о вас останется в этом источнике, поэтому придется связаться с его владельцами: они должны помочь, ведь у них есть политика конфиденциальности, которую они обязаны соблюдать.

Но это разовое решение проблемы: чтобы не попасть в поисковую выдачу, лучше пресечь проблему на корню, закрыв страницы в соцсетях и указывая на них меньше информации. Так сказать, уменьшить свой цифровой след.