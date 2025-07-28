Как удалить информацию о себе из Гугла, если нашел ее в поиске

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Иван Герасимов

Утечки информации из баз данных разных компаний — обычное явление в 2025 году. К сожалению, с этим никто ничего не может поделать. Больше всего страдают обычные пользователи, которые обнаруживают свои данные в результатах поисках Google. Номера телефонов, адрес или данные карт — все это может стать причиной мошенничества и ограбления. Как этого избежать и удалить свои данные из Гугла?

Как удалить информацию о себе из Гугла, если нашел ее в поиске. Рассказываем, как удалить инфу о себе из Гугла. Фото: time.com. Фото.

Рассказываем, как удалить инфу о себе из Гугла. Фото: time.com

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К счастью, Google предоставляет возможность удалить личную информацию из поиска. Изначально удалению подлежали только особо чувствительные данные, вроде паспортных и платежных. Но сейчас политика компании позволяет стирать номера телефонов, домашние адреса и электронную почту. Существует два основных метода.

Как удалить информацию о себе из Гугла, если нашел ее в поиске. Отслеживайте информацию о себе, появляющуюся в Гугле. Фото.

Отслеживайте информацию о себе, появляющуюся в Гугле

Попробуйте использовать раздел «Результаты с информацией о вас». Он позволяет отслеживать и удалять данные о себе в Гугл прямо из поисковой выдачи.

  • Просто перейдите по этой ссылке.
  • Вводите имя, адрес, номер телефона и подтверждаете, что указанная информация принадлежит вам.
  • Далее поисковик начнет отслеживать появление этой информации и оповестит пользователя. Вам остается лишь ждать отчета на электронную почту.

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Есть еще один способ — использовать раздел «Запрос на удаление персональных данных». Отличие в том, что этот вариант подходит для разового удаления информации из поиска Гугл. Алгоритм здесь тот же, нужно указать следующее.

Как удалить информацию о себе из Гугла, если нашел ее в поиске. Этот вариант подойдет для разового удаления информации о себе. Фото.

Этот вариант подойдет для разового удаления информации о себе

  • Перейдите по ссылке. Укажите имя, фамилию.
  • Адрес электронной почты.
  • Отметить, чьи лицо представляете.
  • Указать сайт, где нашли информацию о себе и причину.
  • Также указать имя, по которому появляются результаты. В конце просто проставляете галочки, ставите дату и электронную подпись.

Важно понимать, что по вашему запросу Гугл удаляет ссылки из поиска, но при этом он не контролирует сами сайты. Таким образом, инфа о вас останется в этом источнике, поэтому придется связаться с его владельцами: они должны помочь, ведь у них есть политика конфиденциальности, которую они обязаны соблюдать.

Но это разовое решение проблемы: чтобы не попасть в поисковую выдачу, лучше пресечь проблему на корню, закрыв страницы в соцсетях и указывая на них меньше информации. Так сказать, уменьшить свой цифровой след.

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