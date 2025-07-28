Как удалить информацию о себе из Гугла, если нашел ее в поиске

Утечки информации из баз данных разных компаний — обычное явление в 2025 году. К сожалению, с этим никто ничего не может поделать. Больше всего страдают обычные пользователи, которые обнаруживают свои данные в результатах поисках Google. Номера телефонов, адрес или данные карт — все это может стать причиной мошенничества и ограбления. Как этого избежать и удалить свои данные из Гугла?
ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТАМ СОБРАНЫ ДЕСЯТКИ ТОПОВЫХ ТОВАРОВ ПО СУПЕРЦЕНЕ
К счастью, Google предоставляет возможность удалить личную информацию из поиска. Изначально удалению подлежали только особо чувствительные данные, вроде паспортных и платежных. Но сейчас политика компании позволяет стирать номера телефонов, домашние адреса и электронную почту. Существует два основных метода.
Попробуйте использовать раздел «Результаты с информацией о вас». Он позволяет отслеживать и удалять данные о себе в Гугл прямо из поисковой выдачи.
- Просто перейдите по этой ссылке.
- Вводите имя, адрес, номер телефона и подтверждаете, что указанная информация принадлежит вам.
- Далее поисковик начнет отслеживать появление этой информации и оповестит пользователя. Вам остается лишь ждать отчета на электронную почту.
Что быстрее всего разряжает Android-смартфон
Есть еще один способ — использовать раздел «Запрос на удаление персональных данных». Отличие в том, что этот вариант подходит для разового удаления информации из поиска Гугл. Алгоритм здесь тот же, нужно указать следующее.
- Перейдите по ссылке. Укажите имя, фамилию.
- Адрес электронной почты.
- Отметить, чьи лицо представляете.
- Указать сайт, где нашли информацию о себе и причину.
- Также указать имя, по которому появляются результаты. В конце просто проставляете галочки, ставите дату и электронную подпись.
Важно понимать, что по вашему запросу Гугл удаляет ссылки из поиска, но при этом он не контролирует сами сайты. Таким образом, инфа о вас останется в этом источнике, поэтому придется связаться с его владельцами: они должны помочь, ведь у них есть политика конфиденциальности, которую они обязаны соблюдать.
Но это разовое решение проблемы: чтобы не попасть в поисковую выдачу, лучше пресечь проблему на корню, закрыв страницы в соцсетях и указывая на них меньше информации. Так сказать, уменьшить свой цифровой след.