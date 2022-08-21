Как удалить историю поиска Google

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Кирилл Пироженко 0

Очень часто дома мы пользуемся одним компьютером со всеми членами семьи. При этом, чтобы постоянно не менять аккаунты и не тратить время на вход, задействуем учетную запись того, кто настраивал компьютер. В такой ситуации может получиться так, что поисковые запросы каждого в семье окажутся в общем доступе для всех. В большинстве случаев это не принесет никакого вреда. Но могут быть и такие вещи, которые не предназначены для глаз всех остальных. Например, вы хотите сделать сюрприз и планируете держать всю информацию о нем в секрете до последнего.

Для пользователей, кто переживает о конфиденциальности, очистка поиска будет хорошим помощником.

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Особенно этот момент критичен тем, что если ваш аккаунт введен на компьютере и телефоне, то история поиска будет синхронизироваться между устройствами. В такой ситуации очень хорошо может помочь очистка истории поиска. Давайте разберемся, как это можно сделать.

Как очистить историю в Гугле

Радует, что для очистки не нужны сложные действия и дополнительные настройки.

Для очистки истории поиска в Google есть несколько достаточно простых способов. При этом после каждой очистки, особенно если это касается компьютера, в обязательном порядке потом следует удалить кэш, куки и историю браузера. Сделать это необходимо из-за того, что некоторые браузеры, например, Google Chrome сохраняют в памяти данные, введенные в поля на сайтах, чтобы в дальнейшем предлагать вам эти варианты для быстрого ввода. Поэтому может получиться так, что вы очистите историю в самом поисковике, но предзаполнение из браузера выдаст вашу маленькую тайну.

Но начинать в любом случае следует с удаления истории непосредственно в Google. Для этого необходимо:

  • На смартфоне Андроид откройте приложение Google. Оно по умолчанию устанавливается на все смартфоны с сервисами Google Play и не подлежит удалению стандартными средствами. Если вы в свое время его удалили, то можете загрузить из магазина приложений.

    • Жаль, что нельзя выбрать для автоматической очистки более короткие временные промежутки.

  • В правом верхнем углу нажмите на кружок с вашим аккаунтом.
  • Перейдите в раздел “История поиска”.
  • Нажмите кнопку “Удалить” и выберите, за какой период вы хотите очистить историю: за сегодня, за определенное время или всю историю.
  • В этом же разделе можно настроить автоматическую очистку поиска. Нажмите кнопку “Автоматическое удаление” и и настройте период, по истечении которого программа сама будет ее очищать. Доступны варианты: 3, 18 и 36 месяцев.

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К сожалению, при выборе автоматической очистки нельзя выбрать более гибкий срок. Далеко не всем подойдут такие длительные периоды. Здесь остается только удалять историю в ручном режиме. Это будет для вас значительно надежнее.

Как удалить историю в Хроме

Очищайте историю действий и в других браузерах. Не только Хром запоминает введенные данные.

Как я уже говорил выше, после очистки истории в Гугл необходимо очистить и данные браузера. Если вы используете Google Chrome, то необходимо выполнить следующие действия:

  • Запустите Chrome на вашем смартфоне.

    • Такая очистка позволит освободить немного памяти в смартфоне.

  • Нажмите на три точке в правом верхнем углу и перейдите в раздел “Настройки”.
  • Выберите пункт “Конфиденциальность и безопасность”.
  • Нажмите “Очистить историю”.
  • Настройте временной диапазон, соответствующий сроку, за который вы удалили историю из поисковика, и, не убирая галочки, нажмите кнопку “Удалить данные”.

Теперь можно сказать, что на смартфоне вы полностью обезопасили ту информацию, которую искали, и никто это не увидит. Эти же самые действия можно выполнить и с компьютера. В некоторых случаях это будет даже быстрее:

  • Откройте любой веб-браузер и перейдите в Google My Activity.
  • Авторизуйтесь в вашем Гугл Аккаунте.

    • Здесь же можно увидеть историю в YouTube и местоположений.

  • Нажмите “Фильтровать по дате и продукту” и выберите “Поиск”.
  • Можно удалить конкретные поисковые запросы, нажимая на Х рядом с каждым из них.
  • Если хотите удалить все запросы за конкретный период, нажмите “Удалить” и выберите период: час, день, все время или пользовательский диапазон.

    • Десктопная версия не дает больше временных настроек.

  • Дополнительно можно настроить автоматическую очистку истории поиска. В этом же меню выберите “История приложений и веб-поиска”.
  • Пролистайте в самый низ и нажмите “Настроить автоматическое удаление”.
  • В открывшемся окне поставьте соответствующую отметку и выберите удобный период: 3, 18 или 36 месяцев.

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После этих настроек история поиска будет очищена на всех устройствах, где используется ваш аккаунт Гугл. Дополнительно следует очистить действия в браузере на компьютере. В Google Chrome это делается следующим образом:

  • Откройте Chrome.
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу и перейдите в настройки.

    • Очистка истории браузера на ПК ничем не отличается от смартфона.

  • Выберите раздел “Конфиденциальность и безопасность”.
  • Нажмите “Очистить историю”.

    • Не забывайте менять временной диапазон.

  • Задайте временной диапазон, соответствующий периоду, за который вы очистили историю поиска.
  • Не снимая никаких галочек, нажмите “Удалить данные”.

Теперь ваш браузер будет кристально чист, и никто не сможет посмотреть то, что вы искали и какие сайты при этом посещали. Радует, что Гугл дает нам такую возможность. Причем сделать это можно без особых трудностей с абсолютно любого устройства.

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