Несмотря на то, что ещё летом текущего года 5G запустили в нескольких городах РФ, Минцифры только сейчас вынесло на рассмотрение конкретный план запуска сетей пятого поколения. Если предложение примут, услуги 5G должны заработать во всех российских городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Пока это именно предложение ведомства, которое ещё предстоит утвердить, но впервые появились внятные сроки и условия. Разбираемся, кого это касается, какие операторы будут работать на новых сетях и что технология даст обычному пользователю смартфона.

Что именно предложило Минцифры

По данным РИА Новости, Минцифры предложило Государственной комиссии по радиочастотам разрешить операторам разворачивать 5G на уже имеющихся базовых станциях и выделенных им ранее частотах. Операторы связи «большой четверки» (Билайн, Мегафон, МТС и Т2) смогут разворачивать сети пятого поколения на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах и получат новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц.

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Важная деталь: сеть не придётся строить с нуля. Операторы смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них диапазоны, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и установленное на сети до 1 сентября 2026 года действующее иностранное оборудование, что позволит запустить сеть в ближайшее время. Это ключ к сравнительно быстрым срокам — не нужно ждать, пока по всей стране появятся новые вышки.

Само предложение — это не финальное решение. Минцифры подготовило такое предложение после обсуждения с операторами и ведомствами. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании ГКРЧ. То есть пока речь идёт о плане, а не о запущенных сетях.

Что технология даёт обычному пользователю

Сам смысл 5G — в скорости и отзывчивости. Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, а также увеличенную пропускную способность сети. На практике это значит: быстрее загружаются файлы и видео, стабильнее работает связь там, где к одной вышке подключено много людей — на вокзалах, стадионах, в центре города.

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Меньшая задержка заметна в онлайн-играх и видеозвонках, а увеличенная пропускная способность помогает, когда в одном месте одновременно сидят в сети сотни устройств. При этом стоит трезво оценивать эффект: реальная скорость зависит от диапазона, загрузки сети и самого смартфона, а не только от значка «5G» на экране. Поэтому наша инструкция по разгону интернета на Android продолжит оставаться актуальной и после запуска сетей пятого поколения в России.

Отдельно Минцифры отмечает и промышленный эффект. Развитие сетей связи пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования. Для рядового пользователя это косвенная история, но она объясняет, почему в плане такое внимание уделено переходу на российское железо.

Сроки внедрения: когда и где ждать сеть

Запуск разбит на этапы. Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года, а затем покрытие будет развернуто в самых популярных локациях городов-миллионников поэтапно до 2031 года.

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То есть план выглядит так:

до конца 2027 года — запуск в городах с населением больше миллиона человек;

после этого и до 2031 года — постепенное расширение покрытия в самых востребованных местах этих же городов.

Параллельно идёт замена оборудования. Начиная с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции, он должен быть завершен до конца 2031 года. На старте сети запустят на уже установленном иностранном оборудовании, а российское будет приходить ему на смену в течение нескольких лет.

Кому это важно, а кому можно не спешить

Если вы живёте в городе-миллионнике и часто упираетесь в перегруженную мобильную сеть, за этим планом стоит следить: именно вы окажетесь в числе первых, кого 5G коснётся напрямую. Жителям небольших городов и посёлков быстрого эффекта ждать не стоит — в предложении речь только о миллионниках.

Спешить с покупкой смартфона «под 5G» прямо сейчас смысла мало: между предложением Минцифры и реально работающей сетью во дворе может пройти немало времени, а сроки ещё могут скорректироваться. Разумнее дождаться решения ГКРЧ и первых реальных запусков у своего оператора, а уже потом думать про новый смартфон ради 5G.