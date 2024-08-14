Какой срок службы у сим-карт и из-за чего они выходят из строя

Многие из нас уже привыкли к тому, что аккумуляторы современных смартфонов являются расходным материалом, который необходимо менять по прошествии нескольких лет. И чем активнее вы пользуетесь своим аппаратом, тем раньше потребуется замена батареи. Но мало кто знает, что SIM-карты имеют ограниченный срок действия, по истечении которого они теряют способность правильно и полноценно функционировать. В этой статье разберемся, сколько лет должна работать SIM-карта, как ее износ влияет на работу наших телефонов, и на что стоит обратить внимание, чтобы не сесть в лужу.

Как устроена SIM-карта?

SIM-карта (Subscriber Identity Module) представляет собой небольшой чип на пластиковой подложке, которая вставляется в мобильное устройство для идентификации абонента в сети оператора. Несмотря на то что с виду она устроена очень примитивно, на самом деле это гораздо более сложное устройство, чем может показаться на первый взгляд.

Внутри SIM-карты находится мини-компьютер с процессором и памятью. Его задача — генерировать уникальные ключи аутентификации, которые позволяют сети оператора распознать своего абонента и отличить его от всех остальных, чтобы предоставить ему доступ к услугам связи.

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Ключ аутентификации — это своего рода пароль, который должен оставаться в секрете. Именно поэтому он никогда не покидает пределы SIM-карты. Это необходимо для защиты от мошенников, которые могли бы использовать этот ключ для кражи личных данных или несанкционированного доступа к услугам связи.

Можно ли взломать сим-карту

Однако даже такая система защиты не является абсолютно непробиваемой. Теоретически, при наличии времени и ресурсов злоумышленники могли бы взломать алгоритм генерации ключей. Для этого потребовалось бы проанализировать десятки тысяч ключей и выявить закономерности их формирования.

Чтобы предотвратить подобные атаки, разработчики SIM-карт внедрили систему защиты в виде ограничения на количество генераций ключей аутентификации. По сути, это и есть тот самый «срок годности» SIM-карты, замечает Mobile-Review.com.

Когда лимит генераций исчерпан, SIM-карта просто перестает работать. Это может показаться неудобным для пользователя, но на самом деле является важной мерой безопасности.

Почему телефон не видит сим-карту

Средний срок службы SIM-карты составляет около 10 лет. Однако это очень приблизительная цифра, которая может сильно варьироваться в зависимости от интенсивности использования.

Дело в том, что ключ аутентификации генерируется каждый раз, когда устройство регистрируется в сети. Это происходит не только при включении телефона, но и при переходе из зоны действия одной базовой станции к другой. Быстрее всего лимит ключей может исчерпаться у людей, чья работа связана с постоянным перемещением по городу или региону. Это могут быть:

Водители такси

Курьеры

Торговые представители

Сотрудники служб доставки

Также в группе риска находятся жители районов с нестабильным покрытием сети, где телефон часто переключается между базовыми станциями.

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Что делать, если SIM-карта перестала работать

Если вы столкнулись с ситуацией, когда ваша SIM-карта внезапно перестала работать, не спешите паниковать. Скорее всего, это как раз тот случай, когда исчерпан лимит генераций ключей.

В такой ситуации необходимо обратиться в офис вашего мобильного оператора. Там вам бесплатно заменят SIM-карту на новую, сохранив при этом ваш номер телефона и все подключенные услуги.

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Интересно, что некоторые операторы проводят профилактическую работу с абонентами, у которых SIM-карты приближаются к исчерпанию лимита. Они могут связаться с вами и предложить заменить карту заранее, чтобы избежать внезапного отключения связи.

Звонят мошенники и предлагают заменить сим-карту

К сожалению, ситуацией с устареванием SIM-карт пользуются и мошенники. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят абонентам и предлагают «продлить срок службы номера» за определенную плату.

Помните: настоящие операторы связи никогда не требуют оплаты за замену SIM-карты в случае исчерпания ее ресурса. Если вам поступил подобный звонок с предложением сделать то же самое за деньги, наиболее вероятно, что вы столкнулись с мошенниками. В этом случае рекомендуется просто положить трубку и позвонить оператору лично либо связаться в чате поддержки.

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Поэтому рекомендуется самостоятельно следить за состоянием сим-карты. Ее регулярная замена раз в 5-7 или хотя бы 10 лет может быть полезной практикой, которая не только обезопасит вас от внезапного отключения связи, но и позволит пользоваться всеми преимуществами современных технологий мобильной связи. Особенно это касается поездок за границу или в другой регион для длительного пребывания. Например, на вахту.