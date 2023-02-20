Лучший способ скачать видео из TikTok без водяного знака. Работает на телефоне и ПК

Видео из Тик Тока — отдельный вид искусства, которым порой хочется любоваться без подключения к интернету. Но как это сделать, если избранные ролики из TikTok доступны только через Wi-Fi и 4G (3G)? Нужно просто скачать видео с Тик Тока! Тогда полезный лайфхак или залипательный танец останется в памяти устройства, и вы сможете возвращаться к нему, где бы ни находились: хоть дома, хоть в лесу. Так давайте же узнаем, что нужно для скачивания роликов из популярного видеосервиса.

Как скачать видео из Тик Тока

Сохранить видео из Тик Тока можно встроенными инструментами видеохостинга. Делается это за счет выполнения пары простых шагов:

Откройте понравившийся ролик. Нажмите кнопку «Поделиться» (находится в правом нижнем углу экрана). Среди предложенных действий выберите «Сохранить видео».

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Казалось бы, все здорово, ведь вам удалось скачать видео с Тик Тока. Но присмотритесь к сохраненному ролику. На него наложен водяной знак, который постоянно перемещается, а в конце видео появляется финальная заставка с логотипом TikTok и никнеймом автора.

Откуда берется водяной знак Тик Ток? Его автоматически накладывает сам видеосервис, когда вы нажимаете на кнопку загрузки. Делается это исключительно для рекламы TikTok и блогеров. Дело, конечно, благое, но водяной знак уж слишком раздражает, особенно если вы хотите склеить из нескольких роликов свое видео.

Кроме того, пользователь, выложивший видео, имеет право запретить его скачивание. Тогда кнопка «Скачать» окажется недоступной. Она продолжит оставаться в меню «Поделиться», но нажатие не приведет ни к каким действиям. Неужели о сохранении видео из Тик Ток придется забыть?

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Как скачать видео из Тик Тока без водяного знака

Водяной знак и невозможность сохранить видео из-за авторских ограничений заставляет искать альтернативу стандартному способу скачивания. И она есть! Скачать видео Тик Ток без водяного знака поможет сервис SnapTikVideo. Он абсолютно бесплатный и работает на любом устройстве с выходом в интернет, будь то смартфон на Android или персональный компьютер. Посмотрите, как с его помощью скачать видео из Тик Тока без водяного знака:

Запустите TikTok и найдите нужное видео. Нажмите кнопку «Поделиться» на странице воспроизведения, а затем — «Ссылка». Откройте SnapTikVideo в браузере. Тапните по строке ввода адреса ссылки и нажмите «Вставить». Нажмите кнопку «Скачать», после чего — «MP4 без водяного знака».

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Видео из TikTok загрузится в полном разрешении, но будет на 3-4 секунды короче оригинала, так как SnapTikVideo удаляет не только водяной знак, но и раздражающую заставку в конце ролика. Скачанный ролик вы найдете в папке «Download» на своем смартфоне.

На этом список возможностей сервиса не заканчивается. Также SSSTikTok позволяет скачать музыку из Тик Тока (кнопка «MP3»), изображение профиля или видео с водяным знаком, если вдруг вам это потребуется. Согласитесь, функциональность намного шире, чем у стандартного плеера TikTok.

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Плюсы и минусы SnapTikVideo

К сервису SnapTikVideo можно придраться лишь из-за того, что приходится скачивать видео по ссылке Тик Ток. То есть вам в обязательном порядке нужно копировать адрес ролика. Критично ли это? Совсем нет. Особенно на фоне плюсов загрузчика видео из Тик Ток:

регистрация не требуется;

отсутствие всплывающих окон с рекламой;

бесплатное скачивание;

нет ограничений на скорость загрузки;

видео в полном разрешении;

возможность скачать аудиодорожку видео или фотографию профиля;

сервис работает как на смартфонах, так и на компьютерах.

SnapTikVideo — определенно лучший способ бесплатно скачать видео с Тик Тока: ни рекламы, ни сбора данных, ни ограничений скорости. Как говорится, пользуйтесь на здоровье. И не забудьте рассказать о сервисе своим друзьям. Пускай тоже накачают видео.