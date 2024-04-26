Минусы смартфонов с изогнутым экраном, из-за которых вы всегда будете выбирать плоский дисплей

Несколько лет назад изогнутый экран был фишкой, характерной исключительно для флагманов, которые таким образом пытались выделиться на фоне бюджетных моделей. Но к 2024 году ситуация сильно изменилась. В продаже появилось много недорогих смартфонов с изогнутым экраном, благодаря чему некогда флагманская фишка стала доступна почти всем. При этом недостатки экранов-водопадов никуда не исчезли.

Надежность изогнутого экрана

Все плюсы изогнутых экранов меркнут на фоне их главного недостатка – хрупкости. Поскольку матрица занимает не только лицевую панель, но и часть боковых граней, при падении стекло такого дисплея принимает на себя удар большей силы, а потому намного выше становится вероятность печального исхода из-за неловкости рук.

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Защитить изогнутый экран потенциально мог бы чехол, но от него не будет практической пользы. Бамперы для смартфонов с матрицей типа «водопад» не закрывают выступ дисплея, из-за чего стекло может разбиться даже при падении устройства на бок. Плоским экранам при наличии хорошего чехла это не грозит.

Аксессуары для смартфона с изогнутым экраном

Раз уж мы заговорили об отсутствии практической пользы чехлов для телефонов с экраном-водопадом, нельзя не отметить еще один недостаток аксессуара. Поскольку силиконовый бампер не закрывает дисплей, его боковые грани становятся очень хлипкими. Доходит до того, что чехол сдвигается легким движением пальца. Это отнюдь не повышает уровень комфорта в процессе эксплуатации, а по мере активного использования бампер и вовсе перестанет плотно прилегать к корпусу.

Из-за недостатков чехла остро встает вопрос о дополнительной защите дисплея, и главная трудность, с которой вы обязательно столкнетесь, – как наклеить пленку на изогнутый экран. Сделать это будет намного труднее, чем в случае с плоской матрицей, где достаточно очистить поверхность от пыли и приложить защиту.

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Плюс ко всему и пленка, и стекло на экране-водопаде быстрее приходят в негодность. Если постоянно задевать края защиты, всего через пару недель она начнет отклеиваться. А дальше вы, скорее всего, начнете пользоваться смартфоном без чехла и пленки, подвергая тем самым экран большой опасности.

Картинка на изогнутом экране

Конечно, изображение на экране-водопаде выглядит эффектно, ведь картинка буквально выходит за рамки устройства, создавая некое подобие 3D. Однако у перфекциониста возникнут вопросы к ее равномерности.

Поскольку экран залезает на края, под прямым углом изображение на его «водопадной» части становится темнее. Из-за этого картинка выглядит неравномерной, доставляя тем самым определенные неудобства.

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Удобно ли пользоваться смартфоном с изогнутым экраном

Я не испытывал проблем со случайными нажатиями или выскальзыванием смартфона из рук, как об этом рассказывал коллега Артем Сутягин в своем тексте про недостатки изогнутых экранов. В то же время я не могу сказать, что пользоваться устройством с «водопадом» удобно.

Проблемы вылезают из борьбы производителей с пресловутыми фантомными нажатиями, когда ты просто держишь телефон в руке, а ладонь задевает боковую часть экрана. Чтобы побороть этот недуг, разработчики ПО просто снижают чувствительность граней, но не меняют расположение элементов интерфейса. Поэтому, например, когда ты печатаешь текст на виртуальной клавиатуре, тачскрин плохо воспринимает нажатия на буквы, которые размещены по бокам.

Изогнутый экран – переплата за бесполезную фишку

Хотя изогнутый экран перестал быть эксклюзивной фишкой флагманов, стоит понимать, что такие дисплеи заметно дороже плоских матриц. Покупая смартфон с «водопадом», мы в любом случае переплачиваем за него, и миримся с экономией производителя на процессоре, камерах или других не менее важных фишках устройства.

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При этом от экрана-водопада нет практической пользы. Напротив, как мы выяснили, он доставляет неудобства. Это, кстати, осознают и производители смартфонов, которые начали отказываться от изогнутых матриц в своих флагманах. На примере Xiaomi 14 Ultra можно заметить: разработчики хоть и оставили скосы, но сделали их минимальными с целью не допустить искажения картинки. Аналогичным образом поступили создатели HUAWEI Pura 70 Ultra и других смартфонов премиум-класса.