Самые дешевые смартфоны с изогнутым экраном, как у дорогих флагманов

Интересно наблюдать за тем, как фишки флагманов постепенно становятся доступны в недорогих смартфонах. Например, изогнутый экран, чьи края буквально свисают на торцах. Такой тип дисплеев идеально подходит для жестового управления Android, а еще обеспечивает тотальное погружение при просмотре видео. Стоимость телефонов с изогнутым экраном сегодня стартует с отметки в 15-20 тысяч рублей, что очень демократично, ведь за Xiaomi 13 Ultra с аналогичным типом матрицы просят минимум 100 000 ₽. Не хотите переплачивать за лишние функции и мечтаете получить максимально дешевый смартфон с экраном-водопадом? Тогда познакомьтесь с этой подборкой!

Itel S23 Plus — самый дешевый смартфон с экраном-водопадом

Ничего страшного, если о бренде Itel вы слышите впервые. Это новая марка, которая является частью Transsion Holdings наряду с известными компаниями Infinix и TECNO, так что переживать относительно надежности смартфона Itel S23+ точно не стоит.

Цена: от 15 000 ₽

Купить Itel S23+

Itel S23 Plus — телефон с изогнутым экраном, что является его главной фишкой. Но на остальных характеристиках производитель сэкономил, установив не самую лучшую камеру на 50 МП и скромный процессор Unisoc T616. Зато памяти навалили как следует: 8/256 ГБ в базовой версии.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Недорогой смартфон Blackview A200 Pro

Blackview A200 Pro обойдется на 3 500 ₽ дороже, зато предложит не просто изогнутый AMOLED-экран, а матрицу с частотой обновления 120 Гц, камеру на 108 МП и шустрый процессор Helio G99, который является одним из лучших решений для телефонов до 20 тысяч рублей.

Цена: от 18 500 ₽

Купить Blackview A200 Pro

Смущает в этой модели разве что бренд, не отличающийся длительным сроком программной поддержки. Обновления Android для Blackview A200 Pro ждать не приходится, но в своем нынешнем виде он кажется очень хорошим смартфоном, в чем можно убедиться, прочитав наш обзор.

Обзор смартфона Blackview A200 Pro

Популярный смартфон Infinix ZERO 30 4G

Осенью 2023 года Infinix Zero 30 4G наделал много шума, ведь к его рекламной кампании российское подразделение бренда подключило Инстасамку. Хорошо это или плохо — решайте сами, но безотносительно агрессивного маркетинга Zero 30 4G выглядит очень круто на фоне других смартфонов до 20000 рублей.

Цена: от 19 499 ₽

Купить Infinix ZERO 30 4G

Изогнутый экран есть, основная камера на 108 МП и 50-мегапиксельная камера — тоже пожалуйста. Да и процессор Helio G99 сложно не занести в актив телефону Infinix Zero 30 4G. Это отличная модель, которая точно стоит своих денег.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Новый смартфон TECNO Spark 20 Pro+

А это горячая новинка, и она только-только появилась в продаже. TECNO Spark 20 Pro+ очень похож на Infinix Zero 30 4G, и экран-водопад — не единственное их сходство. Также у телефона TECNO есть камера на 108 МП и стереодинамики. Но и отличий хоть отбавляй.

Цена: от 19 990 ₽

Купить TECNO Spark 20 Pro+

TECNO Spark 20 Pro Plus — первый смартфон на процессоре Helio G99-Ultimate. Это разогнанная версия классического Helio G99, обеспечивающая высокий уровень производительности и энергоэффективность. За 20 тысяч — самое то.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Красивый смартфон realme 11 Pro от дизайнера GUCCI

Если же вы готовы заплатить чуть больше 20 тысяч рублей, присмотритесь к realme 11 Pro. Спинку этого смартфона из экокожи разработал экс-дизайнер GUCCI Маттео Менотто, а китайские мастера оснастили аппарат по последнему слову техники.

Цена: от 22 150 ₽

realme 11 Pro на AliExpress

realme 11 Pro в России

Телефон realme 11 Pro работает на мощном процессоре Dimensity 7050, набирающем 550 тысяч баллов в AnTuTu, а 67-ваттная зарядка восстанавливает энергию аккумулятора на 5000 мАч всего за 45 минут. Добавим сюда камеру на 100 МП и получим едва ли не лучший смартфон в сегменте 20-25 тысяч рублей.