Самые дешевые смартфоны с изогнутым экраном, как у дорогих флагманов

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Герман Вологжанин

Интересно наблюдать за тем, как фишки флагманов постепенно становятся доступны в недорогих смартфонах. Например, изогнутый экран, чьи края буквально свисают на торцах. Такой тип дисплеев идеально подходит для жестового управления Android, а еще обеспечивает тотальное погружение при просмотре видео. Стоимость телефонов с изогнутым экраном сегодня стартует с отметки в 15-20 тысяч рублей, что очень демократично, ведь за Xiaomi 13 Ultra с аналогичным типом матрицы просят минимум 100 000 ₽. Не хотите переплачивать за лишние функции и мечтаете получить максимально дешевый смартфон с экраном-водопадом? Тогда познакомьтесь с этой подборкой!

Самые дешевые смартфоны с изогнутым экраном, как у дорогих флагманов. Смартфон с изогнутым экраном не обязательно должен быть дорогим. Фото: GadgetByte. Фото.

Смартфон с изогнутым экраном не обязательно должен быть дорогим. Фото: GadgetByte

Itel S23 Plus — самый дешевый смартфон с экраном-водопадом

Ничего страшного, если о бренде Itel вы слышите впервые. Это новая марка, которая является частью Transsion Holdings наряду с известными компаниями Infinix и TECNO, так что переживать относительно надежности смартфона Itel S23+ точно не стоит.

Itel S23 Plus — самый дешевый смартфон с экраном-водопадом. Более дешевого смартфона с таким экраном просто не существует. Фото: YugaTech. Фото.

Более дешевого смартфона с таким экраном просто не существует. Фото: YugaTech

Цена: от 15 000 ₽

Купить Itel S23+

Itel S23 Plusтелефон с изогнутым экраном, что является его главной фишкой. Но на остальных характеристиках производитель сэкономил, установив не самую лучшую камеру на 50 МП и скромный процессор Unisoc T616. Зато памяти навалили как следует: 8/256 ГБ в базовой версии.

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Недорогой смартфон Blackview A200 Pro

Blackview A200 Pro обойдется на 3 500 ₽ дороже, зато предложит не просто изогнутый AMOLED-экран, а матрицу с частотой обновления 120 Гц, камеру на 108 МП и шустрый процессор Helio G99, который является одним из лучших решений для телефонов до 20 тысяч рублей.

Недорогой смартфон Blackview A200 Pro. Малоизвестный бренд — не приговор для смартфона. Фото.

Малоизвестный бренд — не приговор для смартфона

Цена: от 18 500 ₽

Купить Blackview A200 Pro

Смущает в этой модели разве что бренд, не отличающийся длительным сроком программной поддержки. Обновления Android для Blackview A200 Pro ждать не приходится, но в своем нынешнем виде он кажется очень хорошим смартфоном, в чем можно убедиться, прочитав наш обзор.

Обзор смартфона Blackview A200 Pro

Популярный смартфон Infinix ZERO 30 4G

Осенью 2023 года Infinix Zero 30 4G наделал много шума, ведь к его рекламной кампании российское подразделение бренда подключило Инстасамку. Хорошо это или плохо — решайте сами, но безотносительно агрессивного маркетинга Zero 30 4G выглядит очень круто на фоне других смартфонов до 20000 рублей.

Популярный смартфон Infinix ZERO 30 4G. Стильный смартфон, который не может не понравиться. Фото: YugaTech. Фото.

Стильный смартфон, который не может не понравиться. Фото: YugaTech

Цена: от 19 499 ₽

Купить Infinix ZERO 30 4G

Изогнутый экран есть, основная камера на 108 МП и 50-мегапиксельная камера — тоже пожалуйста. Да и процессор Helio G99 сложно не занести в актив телефону Infinix Zero 30 4G. Это отличная модель, которая точно стоит своих денег.

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Новый смартфон TECNO Spark 20 Pro+

А это горячая новинка, и она только-только появилась в продаже. TECNO Spark 20 Pro+ очень похож на Infinix Zero 30 4G, и экран-водопад — не единственное их сходство. Также у телефона TECNO есть камера на 108 МП и стереодинамики. Но и отличий хоть отбавляй.

Новый смартфон TECNO Spark 20 Pro+. В зеленой версии спинка смартфона выполнена из экокожи. Фото: gizmochina. Фото.

В зеленой версии спинка смартфона выполнена из экокожи. Фото: gizmochina

Цена: от 19 990 ₽

Купить TECNO Spark 20 Pro+

TECNO Spark 20 Pro Plusпервый смартфон на процессоре Helio G99-Ultimate. Это разогнанная версия классического Helio G99, обеспечивающая высокий уровень производительности и энергоэффективность. За 20 тысяч — самое то.

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Красивый смартфон realme 11 Pro от дизайнера GUCCI

Если же вы готовы заплатить чуть больше 20 тысяч рублей, присмотритесь к realme 11 Pro. Спинку этого смартфона из экокожи разработал экс-дизайнер GUCCI Маттео Менотто, а китайские мастера оснастили аппарат по последнему слову техники.

Красивый смартфон realme 11 Pro от дизайнера GUCCI. Дизайнерское решение для ценителей стильных смартфонов. Фото.

Дизайнерское решение для ценителей стильных смартфонов

Цена: от 22 150 ₽

realme 11 Pro на AliExpress

realme 11 Pro в России

Телефон realme 11 Pro работает на мощном процессоре Dimensity 7050, набирающем 550 тысяч баллов в AnTuTu, а 67-ваттная зарядка восстанавливает энергию аккумулятора на 5000 мАч всего за 45 минут. Добавим сюда камеру на 100 МП и получим едва ли не лучший смартфон в сегменте 20-25 тысяч рублей.

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