Нашел способ как ускорить Android TV. Вы можете также

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Кирилл Пироженко

Представить современные телевизоры без умных функций практически невозможно. При покупке телека многие смотрят на этот параметр и все чаще отметают варианты, на которые невозможно поставить сторонние приложения и сервисы. В этом плане Android TV является идеальной платформой. Можно устанавливать как специально адаптированные приложения из Google Play, так и просто программы из APK файлов. Вот только чем больше программ вы ставите, тем тяжелее телевизору между ними переключаться и тем чаще могут возникать разные подтормаживания и глюки.

Нашел способ как ускорить Android TV. Вы можете также. Просто выведите картинку с компьютера без всяких проводов, и ваш Android TV никогда не будет тормозить. Фото.

Просто выведите картинку с компьютера без всяких проводов, и ваш Android TV никогда не будет тормозить.

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Недавно мы рассказывали про возможность без каких-либо проблем выводить изображение с Android-смартфона и любого компьютера на Андроид ТВ. На несколько недель я полностью отказался от использования приложений на своем телевизоре и отправлял на него все фильмы, сериалы или ТВ-программы с компьютера или смартфона. В этом материале рассказываем, получилось ли за счет этого ускорить работу Андроид ТВ.

Почему тормозит Андроид ТВ

Телевизор Xiaomi Mi TV 4S на 50 дюймов появился у меня дома еще в 2021 году. С тех пор он ни разу не сбрасывался до заводских настроек, и постепенно приложения и кэш забивали его. Со временем он стал немного подлагивать. Поначалу это было не так заметно: небольшие фризы при запуске приложений. Но немного погодя стали возникать проблемы с переходом от одного приложения к другому. Сброс до заводских настроек и отказ от установки лишних программ проблему решил. Но я думаю, что со временем она возникнет вновь.

Почему тормозит Андроид ТВ. Пульт удобный, но даже голосовой ввод тормозит поиск нужной информации. Фото.

Пульт удобный, но даже голосовой ввод тормозит поиск нужной информации.

К тому же попробуйте поискать нужный вам контент через какие-либо приложения на телевизоре. Здорово, если программа, как Кинопоиск или MovieLab, будет поддерживать голосовой поиск. Тогда вам не придется с помощью пульта бегать по буквам на клавиатуре и вводить текст. Но даже у голоса есть серьезная проблема: не всегда он распознается так, как вам надо.

Например, у меня сын часто просит включить какой-нибудь Диснеевский мультик. Когда я захожу в приложение и хочу начать искать, он обязательно произносит название вместе со мной. Естественно, ребенок в возрасте два года восемь месяцев не может все сказать максимально внятно. В итоге телевизор путается, кого ему слушать, и найти ничего не получается. Из-за этого приходится начинать поиск заново, и тратить драгоценное время.

Почему тормозит Андроид ТВ. Отправляйте фильмы и сериалы на телевизор прямо со смартфона, и вам больше не понадобятся приложения. Фото.

Отправляйте фильмы и сериалы на телевизор прямо со смартфона, и вам больше не понадобятся приложения.

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А другая проблема заключается в том, что не всегда понятно, в каком онлайн-кинотеатре получится найти нужный фильм. У меня сейчас есть две действующие подписки: на Кинопоиск и Premier. И приходится искать кино сначала в одном месте, а потом в другом. А это запуск нового приложения и очередной голосовой ввод.

Изображение с компьютера на телевизор

То есть можете себе представить, сколько времени иногда занимает поиск одного фильма. Вот только какой смысл все это делать, если можно просто транслировать любые фильмы и сериалы прямо с компьютера или Android-смартфона. Вы не ограничены каким-то одним сервисом или приложением. Можно вести поиск прямо одновременно в нескольких вкладках браузера. А самое крутое, что у вас есть полноценная клавиатура, с которой вы очень быстро можете вводить нужные запросы.

Изображение с компьютера на телевизор. Ищите плееры, в которых есть вот такой значок. Тогда можно будет отправить на телевизор только сам фильм. Фото.

Ищите плееры, в которых есть вот такой значок. Тогда можно будет отправить на телевизор только сам фильм.

Как отправлять фильмы и сериалы с телефона и компьютера на телевизор, вы можете прочитать в нашем отдельном материале. В таком режиме я пользовался телеком чуть больше двух недель. Самый главный вывод, который я могу сделать — это значительное ускорение работы телевизора. В оперативной памяти у Android TV больше не висит никаких приложений. Программы вообще можно удалить, что для чистоты эксперимента я и сделал. А это привело к тому, что телевизор стал включаться значительно быстрее. Если раньше до полной загрузки мне приходилось подождать около 15 секунд, то теперь он готов к работе практически сразу после нажатия соответствующей кнопки. У меня даже не получилось засечь этот временной интервал.

Главным недостатком этого подхода можно признать тот факт, что не все сайты поддерживают отправку на телевизор только видео. Тогда приходится активировать трансляцию всего экрана, что не так удобно. Все управление в такой ситуации осуществляется строго с компьютера. И ладно, если у вас ноутбук, который всегда под рукой. До стационарного иногда приходится как следует пройтись. А вот если получается пульнуть на телевизор только видео с помощью отдельной кнопки, то управление воспроизведением идет с пульта, и компьютер можно спокойно убирать.

Изображение с компьютера на телевизор. Если же специального значка нет, то никто не запрещает активировать трансляцию экрана. Фото.

Если же специального значка нет, то никто не запрещает активировать трансляцию экрана.

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В итоге эксперимент перерос в постоянный режим использования. Я не стал возвращать приложения на Андроид ТВ и пользуюсь исключительно трансляцией с компьютера или смартфона. Зато фильмы и сериалы находятся очень быстро. При включении телек не тормозит и не фризит, а у ребенка нет лишнего соблазна лезть в YouTube. Все под строгим родительским контролем. Попробуйте такой эксперимент и вы. Уверяю, что вам понравится, и возвращаться в нерасторопным приложениям на Android TV вам просто не захочется.

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