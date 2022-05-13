Нужен ли антивирус на телевизор со Smart TV

В 2019 году компания Samsung добавила к своим умным телевизорам антивирусное ПО в лица McAfee, позже отметив, что полную проверку нужно запускать каждые несколько недель. Правда, это касается лишь телевизоров, подключенных к Wi-Fi — работающие автономно устройства это не затрагивает. На самом деле, только представьте в какое время мы живем: антивирус нужен даже на телевизоре! Тем более, установить его не составит труда: приложения есть в предустановленном Google Play. Проблем с выбором антивирусного ПО быть не должно — даже недорогие модели будут работать без глюков. Сегодня разберемся, нужно ли устанавливать антивирус на телевизор и в каких случаях он нужен больше всего.

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Вирусы на телевизоре

Существует вероятность того, что ваш телевизор со Smart TV взломают, но она крайне низка: скорее всего, атака если и случится, то с использованием уязвимости в самой операционной системе, которую не может обнаружить антивирус. Это называется «атака нулевого дня» и чтобы ее избежать, производитель должен выпустить обновление ПО с исправлением ошибок безопасности.

Как и большинство устройств, обновление может прилететь незаметно и установится автоматически, но происходит это крайне редко, да и срок поддержки крайне низкий — что уж говорить про телевизоры, которые до сих пор не получили Android 12, хотя следующая версия уже на подходе. Так что, если ваш телевизор не обновляется уже давно, то антивирус вам не помешает, особенно, если речь про Android TV.

Менее подвержены заражению вирусами ТВ-приставки: они компактны, всегда есть возможность отключить от Интернета и в большинстве случаев используются для потокового воспроизведения видео с помощью встроенных приложений. Совсем забыть об антивирусе для ТВ можете, если пользуетесь Apple TV или Chromecast, а также устройством на базе Google TV: они созданы исключительно для просмотра видео.

Что делать, если вылетают приложения на Android TV

Вирусы на Андроид

С другой стороны, если речь об Android TV, то мы сразу подразумеваем возможность устанавливать сторонние приложения из других источников, параллельно давая им различные разрешения: это могут быть браузеры с возможностью скачивания контента, аналоги Google Play и другие приложения, которые удобнее стандартных, но их безопасность может вызывать вопросы.

К слову, вирусы на Android есть, их меньше, чем на Windows, но уязвимостей предостаточно. Также стоит иметь в виду, что не каждое антивирусное ПО способно проводить проверку в фоновом режиме, а если это и происходит, то телевизор начинает тупить, картинка тормозит, особенно, если запускаете много приложений и смотрите видео в 4К.

Могут ли заблокировать Google Play на Android TV и чем его заменить

Антивирус для Андроид телевизора

Для чего вы используете телевизор на Android TV? Уверен, во-первых, для просмотра контента на YouTube и других стриминговых сервисах или со съёмного носителя. Во-вторых — для игр прямо на телевизоре или приставке. Google Chrome и мессенджеры — это уже совсем редкий случай: как ни крути, но для этого Android TV не особо подходит. Лично я не знаю ни одного человека, который бы хранил на телевизоре какие-то важные данные, документы или фотографии. Кроме того, оплата подписок в основном проходит с телефона, поэтому терять особо нечего за исключением теоретического взлома Google-аккаунта. Прибавьте к этому то, что оплачивать приложения в Google Play нельзя — выходит, антивирус не особо нужен.

Антивирус на телевизор можно установить только в том случае, если используете Smart TV по полной: для установки приложений, часто подключаете съёмные носители (флэшки, карты памяти, внешние жесткие диски), браузеры для интернет-сёрфинга. В любом случае, антивирус на телевизор стоит скачивать исключительно на ваше усмотрение: в конце концов, случаи, когда был взлом Smart TV, крайне редки.

Хитрости Android TV, о которых должен знать каждый

Что касается выбора антивируса для телевизора, то тут можете смело устанавливать любой доступный из Google Play. Все плюс-минус работают одинаково, отличаясь лишь наличием русского языка и объёмом баз данных. Попробуйте ESET Smart TV Security: он разработан специально для Android TV и приставок на этой ОС. В бесплатной версии есть все необходимое.

Сканирование устанавливаемых приложений.

Ручное сканирование.

Проверка файлов на съёмных носителях.

Защита от блокировщиков экрана.

Русскоязычный интерфейс.

Позволяет выбрать действие при обнаружении вируса.

В целом, ESET почти ничем не отличается от Dr.Web с одной лишь разницей: во втором приложении можно отправлять файлы на карантин, чтобы обезопасить систему.

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