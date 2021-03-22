Почему Clubhouse и другие эксклюзивы появляются на iOS раньше, чем на Android

Спор фанатов iOS и Android о превосходстве одной операционной системы над другой, наверное, не закончится никогда. Так или иначе будут появляться те, кому захочется разубедить оппонента и доказать ему, что он сидит не на той платформе и ему нужно срочно переходить на другую. При этом на каждый довод может найтись резонный контраргумент. Это естественно, ведь обе операционки уже давно развиваются примерно по одному и тому же сценарию. Но кое в чём iOS безоговорочно превосходит Android. Думаю, вы уже догадались, в чём.

Приложения для увеличения автономности на Android. Стоит ли пользоваться

Ни для кого не секрет, что большинство приложений и обновлений для них в первую очередь выходит именно на iOS, а уже потом – на Android. Возьмём хотя бы Clubhouse, который вышел в App Store уже довольно давно, а в Google Play так и не появился. Несмотря на то что разработчики-энтузиасты собрали кастомные сборки Android-совместимых приложений Clubhouse, никакого отношения к оригинальному продукту они не имеют. А ведь это не один такой пример. Если вы загуглите «эксклюзивы iOS», то увидите, что их гораздо больше, чем «эксклюзивов Android». Интересно, почему?

Почему на iOS есть эксклюзивы, а на Android нет

На самом деле причин, почему так происходит, несколько:

Во-первых, у Apple есть отдельный каталог для тестовых версий приложений – TestFlight. То есть разработчики могут ограничить распространение ПО, которое находится в стадии предварительных испытаний. На Android мало того, что тестовые версии приложений распространяются через Google Play, контролировать их размещение на сторонних площадках практически невозможно.

Во-вторых, на Android очень высокая фрагментация, а разработчики хотят протестировать свои приложения в идеальных условиях, а не заниматься их подгонкой под разные версии ОС на ранней стадии. На iOS более 80% устройств работают на базе самых последних сборок, так что тестировать там приложения банально проще.

Не скачиваются приложения с Плей Маркета. Что делать

В-третьих, аудитория iOS более платёжеспособна. Поэтому на пользователях мобильной ОС от Apple разработчики тестируют бизнес-модель своих приложений. Если пользователи соглашаются платить, то они переносят бизнес-модель на Android, а если на iOS платить не хотят, значит, на Android не захотят подавно, и им приходится менять принцип монетизации.

В-четвёртых, устройства под управлением Android работают на базе самых разных сочетаний железа. Поэтому разработчикам банально ничего не даёт информация о работоспособности приложения на каком-нибудь Galaxy S21. Ведь это совершенно не означает, что ПО будет работать на Redmi Note 10. На iOS с этим проще. Там сочетания железа известны заранее, и разработчики предпочитают протестировать приложение сначала на известных сочетаниях аппаратной начинки, а уже потом прыгать в омут с головой.

Правда ли, что Android хуже iOS

Делает ли всё это Android хуже, чем iOS? Ну, конечно, нет. Просто на iOS всё устроено заметно строже, чем на Android, и разработчикам банально комфортнее проводить испытания в таких условиях, когда они могут быть уверены, что никаких сюрпризов не случится. Тем самым они просто облегчают себе задачу и подстилают соломку, ведь в их интересах затратить на разработку продукта как можно меньше времени и сил, но при этом получить за него больше денег, продав его максимально платёжеспособной аудитории.

Как Google изменит приложения для Android

Но Android хорош своей открытостью. Ведь все эксперименты проводятся именно на Android, а не на iOS, где экспериментам в принципе нет места. Вы только попробуйте себе представить, что на iOS появилась кастомная сборка Clubhouse. Да такого в принципе не может быть, а на Android – это норма. Да, разработчики оригинального сервиса попытались ограничить пользователей кастомной версии, но сделать это со всеми у них не получится. Просто Android – это пристанище для тех, кто ценит либертарианские ценности. Не даром Павел Дуров выбрал для себя именно ОС от Google.