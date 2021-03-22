Почему Clubhouse и другие эксклюзивы появляются на iOS раньше, чем на Android

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Иван Кузнецов 0

Спор фанатов iOS и Android о превосходстве одной операционной системы над другой, наверное, не закончится никогда. Так или иначе будут появляться те, кому захочется разубедить оппонента и доказать ему, что он сидит не на той платформе и ему нужно срочно переходить на другую. При этом на каждый довод может найтись резонный контраргумент. Это естественно, ведь обе операционки уже давно развиваются примерно по одному и тому же сценарию. Но кое в чём iOS безоговорочно превосходит Android. Думаю, вы уже догадались, в чём.

Clubhouse

Clubhouse — не единственный эксклюзив iOS

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Ни для кого не секрет, что большинство приложений и обновлений для них в первую очередь выходит именно на iOS, а уже потом – на Android. Возьмём хотя бы Clubhouse, который вышел в App Store уже довольно давно, а в Google Play так и не появился. Несмотря на то что разработчики-энтузиасты собрали кастомные сборки Android-совместимых приложений Clubhouse, никакого отношения к оригинальному продукту они не имеют. А ведь это не один такой пример. Если вы загуглите «эксклюзивы iOS», то увидите, что их гораздо больше, чем «эксклюзивов Android». Интересно, почему?

Почему на iOS есть эксклюзивы, а на Android нет

Разработка приложений

Разработчики приложений выбирают iOS, потому что это удобнее

На самом деле причин, почему так происходит, несколько:

Во-первых, у Apple есть отдельный каталог для тестовых версий приложений – TestFlight. То есть разработчики могут ограничить распространение ПО, которое находится в стадии предварительных испытаний. На Android мало того, что тестовые версии приложений распространяются через Google Play, контролировать их размещение на сторонних площадках практически невозможно.

Во-вторых, на Android очень высокая фрагментация, а разработчики хотят протестировать свои приложения в идеальных условиях, а не заниматься их подгонкой под разные версии ОС на ранней стадии. На iOS более 80% устройств работают на базе самых последних сборок, так что тестировать там приложения банально проще.

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В-третьих, аудитория iOS более платёжеспособна. Поэтому на пользователях мобильной ОС от Apple разработчики тестируют бизнес-модель своих приложений. Если пользователи соглашаются платить, то они переносят бизнес-модель на Android, а если на iOS платить не хотят, значит, на Android не захотят подавно, и им приходится менять принцип монетизации.

В-четвёртых, устройства под управлением Android работают на базе самых разных сочетаний железа. Поэтому разработчикам банально ничего не даёт информация о работоспособности приложения на каком-нибудь Galaxy S21. Ведь это совершенно не означает, что ПО будет работать на Redmi Note 10. На iOS с этим проще. Там сочетания железа известны заранее, и разработчики предпочитают протестировать приложение сначала на известных сочетаниях аппаратной начинки, а уже потом прыгать в омут с головой.

Правда ли, что Android хуже iOS

Houseclub

Houseclub — это кастомная версия Clubhouse для Android, которой не может быть на iOS

Делает ли всё это Android хуже, чем iOS? Ну, конечно, нет. Просто на iOS всё устроено заметно строже, чем на Android, и разработчикам банально комфортнее проводить испытания в таких условиях, когда они могут быть уверены, что никаких сюрпризов не случится. Тем самым они просто облегчают себе задачу и подстилают соломку, ведь в их интересах затратить на разработку продукта как можно меньше времени и сил, но при этом получить за него больше денег, продав его максимально платёжеспособной аудитории.

Как Google изменит приложения для Android

Но Android хорош своей открытостью. Ведь все эксперименты проводятся именно на Android, а не на iOS, где экспериментам в принципе нет места. Вы только попробуйте себе представить, что на iOS появилась кастомная сборка Clubhouse. Да такого в принципе не может быть, а на Android – это норма. Да, разработчики оригинального сервиса попытались ограничить пользователей кастомной версии, но сделать это со всеми у них не получится. Просто Android – это пристанище для тех, кто ценит либертарианские ценности. Не даром Павел Дуров выбрал для себя именно ОС от Google.

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