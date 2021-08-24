6 функций, которые заставят вас купить новые смарт-часы Samsung

На рынке не так много хороших смарт-часов. Наверное, можно назвать буквально две-три модели, которые действительно можно считать топовыми. А если учесть, что одними из них будут Apple Watch, которые подходят Android примерно, как крылья от ”Боинга” для стрекозы, то выбрать и вовсе будет почти не из чего. Поэтому выход новых часов Samsung просто не мог не наделать информационного шума. Тем более, в них действительно есть, на что обратить внимание. Сейчас я назову шесть причин, чтобы купить эти часы. Естественно, это не призыв к действию, а скорее ответ на вопрос, что же в них такого особенного.

Почему надо купить новые часы Самсунг

Samsung Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic поставляются с совершенно новым программным обеспечением, которое может быть их самым большим преимуществом. Google объявила о крупном обновлении Wear OS на Google I/O ранее в этом году. Теперь мы можем увидеть это захватывающее новое ПО в действии. Именно новые программные функции должны привлекать внимание к новинке. Но есть и некоторые другие особенности.

Лучшие часы для контроля здоровья

Новые часы вышли с совершенно новым биометрическим датчиком. Теперь он не только объединяет в себе лучшее из того, что было раньше, но и предлагает новые функции. Например, определение состава тела. Samsung честно призналась, что отклонения от данных, полученных на специализированном оборудовании, есть, но они минимальны.

Новая функция появилась в дополнение к определению частоты сердечных сокращений, снятию кардиограммы и определению количества кислорода в крови. Теперь слово за Apple Watch, которые должны появится в середине сентября. Вряд ли они предложат что-то большее. Хотя неплохой добавкой было бы определение уровня сахара в крови, слухи о появлении которого ходят уже не меньше пяти лет.

Дисплеи в новых смартфонах Samsung — просто пушка. В чём их секрет?

Улучшенная навигация по картам Google

Google внесла значительные улучшения в приложение Google Maps для Wear OS. Вы получите пошаговые инструкции, которые будут отправлены с вашего телефона на часы.

На этот раз вы также получите более подробную карту вместо базовой информации о том, куда надо повернуть. Приложение для часов синхронизируется с Google Maps на вашем телефоне, чтобы показать домашний, рабочий и другие сохраненные адреса. Так же вы сможете посмотреть недавние поисковые запросы. Это удобно, если вы искали что-то дома, и теперь пришло время проложить маршрут до этого места.

Бесконтактные платежи Google Pay

Кроме того, что расширился список стран, в которых можно пользоваться оплатой с часов Samsung, компании внесли и некоторые другие изменения, чтобы пользоваться часами было еще удобней.

Приложение Google Pay для Wear OS было переработано. Теперь в нем отображаются более крупные значки кредитных карт, которые легче увидеть. Также стало проще пролистывать сохраненные карты. Серия Samsung Galaxy Watch 4 будет поставляться с предустановленной программой Samsung Pay, но вы можете легко установить Google Pay из Google Play.

Скачивание песен на часы

Серия Galaxy Watch 4 и другие умные часы Wear OS 3 будут поставляться с отдельным приложением YouTube Music. Подписчики YouTube Premium могут загружать и сохранять песни прямо на часы.

Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch Series 6. Что купить.

Это позволит слушать музыку, не имея рядом телефона, или тогда, когда нет сети. Например, в самолете, в поезде или других местах. Пользователи даже смогут создавать индивидуальные плейлисты. Функция Smart Downloads гарантирует, что приложение будет обновлять загруженную музыку только тогда, когда часы заряжаются и подключены к Wi-Fi.

Ответ на сообщение через часы

Благодаря улучшенному мессенджеру от Google, вы можете получать сообщения и отвечать на них. Можно даже начинать чат прямо на часах без использования телефона.

Создавать сообщения можно голосом, при помощи клавиатуры или выбирая смайлики. Приложение также синхронизируется с вашим телефоном, поэтому все ваши диалоги всегда актуальны. В любой другой стране, где доступна серия Galaxy Watch 4, приложение будет предустановлено. Вы также получите доступ к улучшенному приложению ”Сообщения” на старых часах под управлением Wear OS 2.0.

Установка приложений на часы из Google Play

Магазин Google Play получает новый облик с Wear OS 3, что значительно упрощает поиск и загрузку приложений на часы. Вы также получите элементы Material You во множестве приложений Google, а сторонние производители приложений в ближайшие недели выпустят обновленные версии своих приложений для часов. Вы также увидите новый Google Play Store на умных часах Wear OS 2.0.

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Выглядит все очень красиво и интересно. В этом поколении смарт-часы Samsung действительно получили новые возможности, которых им не хватало ранее. Несмотря на относительно высокую цену, можно быть уверенным, что спрос на них будет только расти. Теперь это действительно самые технологичные и умные часы для Android-смартфонов. Есть еще Huawei, но у них тоже есть свои минусы. А больше, пожалуй, и выбрать не из чего, если вам нужны лучшие часы. В среднем диапазоне цен ситуация лучше, но это тема для отдельной статьи.