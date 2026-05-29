Если дома постоянно подвисает видео или медленно грузятся страницы, виноват не всегда провайдер или Роскомнадзор, который заблокировал Telegram и дал свободу мессенджеру MAX, скрывающему много тайн. Журналисты издания How-To Geek назвали причины, из-за которых беспроводной интернет может замедляться, и предложили несколько неочевидных способов это исправить. Большинство советов рассчитаны на Windows и роутер, но часть из них напрямую влияет и на скорость на вашем смартфоне или планшете, который сидит в той же домашней сети. Рассказываем, как ускорить интернет на Android.

Фоновые приложения и скорость интернета

Первая и самая частая причина медленного соединения — приложения, которые постоянно расходуют трафик в фоне. Они качают обновления, синхронизируют данные и делают это незаметно, пока вы пытаетесь посмотреть фильм или открыть сайт.

На Android фоновая загрузка обновлений из Google Play и автосинхронизация облаков нередко съедают часть скорости в самый неподходящий момент. Если интернет дома просел, имеет смысл заглянуть и в фоновые ограничения приложений на телефоне — это часто помогает не хуже, чем перезагрузка роутера.

Ограничение трафика интернета

Ещё один совет касается Windows: в разделе «Сеть и интернет» можно включить функцию «Лимитированное соединение». При её активации система начинает экономнее относиться к фоновому трафику.

Смысл простой: операционная система будет ограничивать фоновый трафик, а значит, обновления и фоновые загрузки перестанут забивать канал, когда он нужен вам для других задач. На Android есть похожая идея в виде режима экономии трафика, который ограничивает фоновую активность приложений по той же логике.

Другие функции, влияющие на скорость интернета

Отдельно журналисты обращают внимание на облачные сервисы. По их словам, постоянная синхронизация может незаметно делиться данными с серверами и влиять на скорость соединения, поэтому в момент, когда канал нужен целиком, облака можно временно отключить.

Помимо этого в материале перечислены и более технические шаги:

обновить сетевые драйверы и программное обеспечение роутера — это исправляет ошибки и улучшает стабильность работы;

очистить так называемый DNS-кэш — временные данные о том, по каким адресам открываются сайты;

настроить подключение Wi-Fi на частоте 5 ГГц, если устройство и роутер это поддерживают.

Совет про 5 ГГц особенно полезен дома: этот диапазон обычно менее загружен и даёт более высокую скорость на близком расстоянии от роутера. Если вы давно не обновляли прошивку роутера, начать стоит именно с этого — устаревшее ПО маршрутизатора часто и есть та самая «скрытая» причина тормозов.

Перегрев роутера и скорость интернета

В конце мая авторы издания BGR назвали перегрев главной причиной выхода роутеров из строя. Совет банальный, но рабочий: ставить устройство вдали от прямых солнечных лучей и обеспечивать ему нормальную вентиляцию, не запихивая в закрытую тумбу.

Перегрев бьёт не только по сроку жизни роутера, но и по стабильности связи здесь и сейчас. Если к вечеру скорость заметно падает, а корпус устройства горячий, проблема может быть именно в этом, а не в провайдере. Кстати, если домашний интернет совсем подводит, выручает секретный способ бесплатно звонить по России и оставаться на связи.

Кому помогут скрытые способы ускорения интернета и как их применять

Большая часть рекомендаций How-To Geek рассчитана на компьютеры с Windows, поэтому владельцам только смартфонов часть пунктов будет неактуальна. Но базовые идеи универсальны: ограничить фоновый трафик, обновить прошивку роутера, перейти на частоту 5 ГГц и не давать устройству перегреваться — это работает для всей домашней сети, включая Android-устройства.

Перед тем как звонить провайдеру и ругать тариф, имеет смысл пройтись по этому списку — нередко проблема решается за пару минут в настройках. А если кажется, что трафик незаметно тянет какое-то приложение на телефоне, поможет разобраться материал о том, как найти скрытые программы на Андроиде — все способы мы уже разбирали отдельно.