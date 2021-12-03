Какой смартфон купить девушке

В современном обществе бытует мнение, что iPhone — это лучший подарок, которому будет рад и стар, и млад. Удивительно, но iPhone — хороший и плохой подарок для девушки одновременно. Хороший — потому что дорого и богато, щедро. Плохой — по причине того, что выбрать iPhone не составит труда. Достаточно лишь ткнуть пальцем и выбрать понравившийся, не знакомясь с функциями. А выбрать Android-смартфон — задача посложнее. Думаю, это сродни игре в рулетку. Здесь нужно хорошенько изучить каждый смартфон и постараться найти именно тот, который не стыдно купить своей девушке. Сегодня попробуем отобрать достойные смартфоны, за которые не придется отдавать полцарства: красивые, мощные с хорошими камерами и за приемлемую стоимость.

Самый красивый смартфон 2021

Линейка Xiaomi 11, на мой взгляд, это самые красивые смартфоны, которые есть сегодня на рынке. Производитель подошел к выбору цветовой гаммы для Xiaomi 11 Lite 5G NE с умом — корпус у этого поколения не выделяется яркой раскраской. Наоборот, все гармонично и не бросается в глаза. Сзади аккуратно встроен блок камер. В общем, это и вправду самый красивый смартфон, который можно встретить.

Кроме того, в смартфоне установлен Qualcomm Snapdragon 778 — встречаем мы его по одёжке, но и внутри что-то хорошее тоже есть. Камера тоже радует — это 64 Мп основной модуль и два вспомогательных на 8 Мп и 5 Мп. Он точно не разрядится посреди рабочего дня благодаря аккумулятору на 4250 мА*ч — побольше, чем у многих iPhone.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

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Самый необычный смартфон 2021

Иногда кажется, что смартфоны некогда популярных производителей сейчас никому не нужны, я уже готов вас расстроить! Motorola G9 Plus — это шедевр, которому нет равных в данный момент. Во-первых, в нем установлена мощный блок камер, состоящий из 4 объективов и фронталка на 18 МП, а также огромный 6,8 IPS-дюймовый экран и все это работает под управлением Qualcomm Snapdragon 730G.

Этому смартфону попросту нет равных в своей ценовой категории, а стоит он менее 20 тысяч рублей. Кстати, батарея в смартфоне до неприличия мощная — 5000 мА*ч. В Motorola G9 Plus — значит, не будет никаких лагов со сторонними оболочками. Идеальный подарок!

Motorola G9 Plus

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Смартфон с хорошим экраном

OnePlus Nord 2 5G — это идеальный смартфон с экраном 90 Гц. Помимо почти экрана с тонкими рамками он может похвастаться еще и хорошей камерой и стереозвуком. Он выпускается в двух комплектациях — 8 или 12 Гб оперативки, а также 128 или 256 Гб внутренней памяти. Смартфон работает под управлением мощного MediaTek Dimensity 1200, а за время автономной работы отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч.

Это актуальный смартфон 2021 года, на который точно не стоит жалеть денег — он их точно отработает сполна. В OnePlus Nord 2 5G установлена оболочка OxygenOS, которая точно понравится даже самым требовательным пользователям. От этого смартфона намного больше толку, чем, скажем, от iPhone SE 2020.

OmePlus Nord 2 5G

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Красивый и недорогой смартфон

Можно сколько угодно ругать китайских производителей, но они и вправду могут в дизайн! Благодаря им бюджетные смартфоны перестали ассоциироваться с низкопробными устройствами из дешевого пластика. Vivo V21e — один из прекрасных представителей недорогих, но достойных смартфонов. Отличная камера, большой дисплей с небольшим вырезом под фронталку, а также Qualcomm Snapdragon 720G, аккумулятор на 4000 мА*ч — не смартфон, а сказка.

Я уверен, что это лучший смартфон на случай, когда есть желание выразить свои чувства, но нет огромного бюджета на покупку. В общем, покупайте смело и ни о чем не переживайте. Покупатели довольны абсолютно всем, вы не влезете в долги или кредиты, а вашу девушку точно впечатлит цвет «алмазная мозаика«.

Vivo V21e

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Смартфон с лучшей камерой

Девушки и фотографии — это слова синонимы. Если ваша дама сердца не представляет жизнь без фотоснимков, то смело дарите ей Xiaomi 11T — свежий смартфон с бешеной основной камерой на 108 Мп, а также большим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. С быстродействием в смартфоне нет никаких нареканий: MediaTek Dimensity 1200 справляется на «ура», а не разрядиться Xiaomi 11T помогает аккумулятор на 5000 мА*ч.

Смартфон поставляется в двух версиях: 128 Гб памяти и 256 Гб. Но есть одна проблема: кажется, теперь ваша девушка будет фотографировать день и ночь, а вам придется что-то с этим делать. Впрочем, это уже другая история.

Xiaomi 11T

Кстати, если соберетесь дополнить свой подарок TWS-наушниками, то обязательно загляните в наш гайд по ошибкам при выборе аксессуара.