Скрытые функции Samsung на One UI, о которых надо знать

Нам каждый раз говорят, что та или иная операционная система очень удобная и интуитивно понятная. Вот только это не так. Иначе, почему тогда каждый раз есть, о чем рассказать в статье, вроде этой? Уверен, что многие из вас скажут что-то, вроде ”Вау, вот оказывается, как можно было!”. Проблема в том, что из-за большого количества функций и настроек, многие действительно полезные из них просто теряются. В этой статье расскажу о них и покажу, как активировать ту или иную настройку в смартфонах Samsung, работающих на оболочке ONE UI. То есть почти на всех современных моделях и тем более на флагманах, вроде Galaxy S21.

Почему телефон показывает не все уведомления

Когда Google выпустила Android 9 Pie, она ограничила количество видимых значков уведомлений в строке состояния до трех. Если их было больше, то вы просто видели индикатор, что это еще не все. Вероятно, это было связано с огромной выемкой на Pixel 3 XL, но проблема в том, что от такого решение пострадали все пользователи Android-смартфонов, создатели которых не захотели ничего с этим сделать.

В One UI все намного лучше. Если вы откроете настройки и перейдете в пункт ”Уведомления”, то найдете там ”Строка состояния”. Открываете его и выбираете, сколько уведомлений вы хотите — только 3, все или ни одного (будет показано только их количество).

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Как включить сценарии Bixby

Нет сомнений, что Bixby в целом бесполезный ассистент. Многие пытаются им пользоваться, но даже Siri в целом более толковая, чем умный помощник от Samsung. Зато у последнего есть хорошие функции автоматизации, которыми можно и нужно пользоваться.

Чтобы настроить их, нужно открыть настройки, выбрать ”Дополнительные функции”, а дальше ткнуть в ”Сценарии Bixby”. Не просто включить ползунок, а именно нажать на сам пункт.

Дальше можно будет настроить все, что вы захотите. Есть несколько готовых вариантов. Например, отключение Always On Display, в определенное время и многое другое. Но можно создавать и свои сценарии. Для этого выберите в нижней части экрана ”Мои сценарии” и, нажав ”+”, создавайте все, что вам нужно. Надо просто выбрать ”если” — действие или событие, которое произойдет. Дальше выбирайте ”то” — то, что должно случиться после этого. Например, что будет после подключения проводных наушников или прибытия в определенное место.

Это сильно экономит время, и попробовав один раз, вы будете и дальше придумывать удобные сценарии. Главное, начать, и я очень рекомендую вам попробовать.

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Запуск приложений на телефоне в окне

Всплывающее окно позволяет открывать приложение в окне произвольной формы, размер которого можно изменять, закреплять и сворачивать. Это аналогично пузырькам из Android 11 или картинке в картинке для видео.

Всплывающее окно работает с любым приложением, которое поддерживает многооконность, а не только с мессенджерами или другими простыми приложениями.

Для того, чтобы открыть приложение в таком режиме, запустите режим многозадачности. Дальше нажмите на иконку, которая будет над миниатюрой приложения. В выпавшем меню нажмите ”Открыть в режиме всплывающего окна”. Дальше вы можете управлять этим окном. Особенно актуально это, если у вашего смартфона большой экран. Я, например, открывал так плеер и мессенджер поверх окна трансляции или карт навигации.

Подробнее о режиме многозадачности в One UI можете прочитать тут.

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Как убрать полоску при управлении жестами

Введение правильной навигации с помощью жестов в стиле iOS — это, пожалуй, то, что мы больше всего запомним в Android 10. Google делает все возможное, чтобы сделать этот способ управления максимально быстрым и плавным. Как обычно Samsung идет своим путем и предлагает еще больше удобных вариантов и своих дополнений для штатных функций.

Мне всегда не нравилось, что когда включен режим управления жестами, снизу отображается полоска, которая портит весь вид. Но ее можно отключить. Для этого откройте настройки и выберите раздел ”Дисплей”. Далее пролистайте вниз и найдите пункт ”Навигационная панель”. Откройте его, выберите способ управления жестами, если еще не делали этого, и отключите ”Подсказки по жестам”. Все, полоски больше не будет.

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Ярлыки на экране блокировки Samsung

А еще мне очень нравится функция, которая позволяет запускать с экрана блокировки любое приложение. Например, мне часто нужен Telegram, и постоянно разблокировать телефон, чтобы запустить его, не очень удобно. Поэтому я поместил его слева вместо запуска телефона. А справа оставил запуск камеры.

Для того, чтобы сделать так же, откройте настройки и найдите раздел ”Экран блокировки”. Откройте его и пролистайте вниз до пункта ”Ярлыки”. Его можно включить или выключить, передвинув ползунок, или открыть детальную настройку, тапнув на сам пункт.

Открыв его, вы сможете выбрать макет экрана блокировки и настроить левый и правый ярлык, выбрав нужное вам приложение.

А какие еще функции One UI любите вы? Если тема интересна, я могу поделиться более узкими фишками этой оболочки, которые использую на постоянной основе, хотя и не каждый день.