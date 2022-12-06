Тихий звук на ТВ-приставке Mi TV Stick. Вот как это исправить

ТВ-приставки фактически дают телевизору вторую жизнь: чтобы сделать это, достаточно, чтобы в устройстве был разъём HDMI для подключения. После этого на стареньком телевизоре, который вы еще недавно планировали продать за копейки на Авито или вовсе выбросить на помойку, появляется куча полезных функций, включая YouTube, стриминговые сервисы, игры и обычные ТВ-каналы. Главное — наличие хорошего сигнала Wi-Fi для бесперебойной работы. Однако даже несмотря на то, что тот же Mi TV Stick имеет поддержку Dolby Atmos, иногда тихий звук на ТВ-приставке мешает нормально смотреть видео. Разберем, почему это происходит и как это можно исправить.

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Почему тихий звук на Андроид ТВ приставке

Наверняка вы замечали, что при подключении ТВ-приставки к телевизору уровень громкости остается низким. Это происходит даже в том случае, когда на пульте устанавливаешь прибавляешь ее на максимум — дальше уже некуда. К тому же, в случае с Mi TV Stick, с пульта приставки регулируется громкость телевизора, а не самой приставки, поэтому звук все равно остается тихим. Согласитесь, это не совсем логично?

Например, при подключении смартфона к Яндекс.Станции по блютузу на колонке установлена определенная громкость, то сколько ни прибавляй ее на телефоне, она не увеличится. Поэтому приходится вставать и подходить к ней, чтобы изменить уровень громкости.

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А вот в случае с приставкой Xiaomi, звук на Mi TV Stick остается тихим именно из-за того, что на ее системном уровне громкость никак не прибавляется. Но иногда происходят и довольно странные вещи.

По идее, в приложениях максимальная громкость должна быть единой. Но происходит такое не всегда: я нашел в сети упоминания о том, что при запуске видео в некоторых стриминговых сервисах звук на телевизоре тихий. Или наоборот — слишком громкий. Баг Android TV и недоработка создателей приложения — два основных варианта этой мелкой неприятности. Кто-то продолжает терпеть это, но можно это исправить буквально парой нажатий. Смотрите.

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Что делать, если на Mi TV Stick тихий звук

На форумах можно найти массу советов о том, что нужно скачать утилиты для регулировки звука и установить на приставку. Якобы с их помощью удастся все настроить. Но исправить тихий звук на Mi TV Stick довольно просто.

Берем пульт от Mi TV Stick и нажимаем кнопку «Назад» (стрелка влево).

Одновременно зажимаем увеличение/уменьшение громкости (+ или — на пульте).

Слева на экране у вас появится ползунок громкости самой приставки: наверняка ползунок у вас установлен на минимуме — проверьте.

Продолжайте регулировать громкость, удерживая кнопку «Назад».

То есть, получается, что громкость на ТВ-приставке установлена на максимум, но на системном уровне она находится где-то посередине или вообще ближе к нулю. Поэтому телевизор с Mi TV Stick становится тише — это всего лишь небольшой системный баг, но никак не брак.

Кроме того, вы можете изменить громкость Mi TV Stick и с помощью Гугл Ассистента: достаточно вызвать его с пульта и сказать фразу «Увеличить громкость на максимум» — судя по отзывам, этот способ также работает. Он более универсальный, так как подходит и для других приставок на Android TV.

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На самом деле, однозначного ответа, почему на Xiaomi Mi TV Stick тихий звук, пока нет. В сети пишут, что в основном подобный баг случается с программами из Google Play и сторонними приложениями, установленными с внешних носителей.

Системные приложения, в том числе, стандартные плееры или предустановленные приложения «из коробки» это не затрагивает — значит, операционка плохо оптимизирована для работы на ТВ-приставках. Это не удивляет, ведь Андроид ТВ — открытая система с низкими требованиями для разработчиков приложений. Тем не менее, в обычном телевизоре с Android TV я подобного не встречал — во всех приложениях громкость остается на одном уровне.

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