В WhatsApp появится своя нейросеть для создания изображений профиля. Совсем как в ChatGPT

Нейросети, которые умеют рисовать картинки по текстовому описанию, уже давно ни у кого не вызывают восторга. Плюс-минус все заинтересованные в курсе существования DALL-E, Кандинского, Midjourney. От вас всего-то и нужно, что дать им 2-3 ключевых слова, и на выходе получится приемлемое изображение. А, если заморочиться и сформулировать подробное описание, учтя больше одного нюанса, можно и вовсе создать шедевр. Видимо, преследуя именно такую цель, разработчики WhatsApp решили добавить в мессенджер функцию генерации изображений, которые можно использовать в качестве фотографий профиля.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Зачем нужна нейросеть в Ватсапе

Meta* уже давно и вполне успешно работает с ИИ, но применяя его в своих проектах, но до генерации контента с его помощью никогда не доходила. Это были в основном закулисные нейросети, которые способствовали более релевантному подбору рекламы для пользователей, анализировали их виртуальные портреты и т.д. Однако теперь при всеобщем хайпе на ChatGPT было бы очень глупо не сделать что-нибудь такое и у себя.

В одной из последних бета-версий WhatsApp исследователи из команды WABetaInfo обнаружили упоминание генеративной нейросети. Упоминание — потому что полноценно нововведение еще не работает. Но по его описанию уже можно понять, что разработчики хотят предложить пользователям нарисовать изображение профиля вместо того, чтобы использовать свою настоящую фотографию.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АНДРОИД

Вы все правильно поняли: это будет не редактор изображений, который позволит вам скорректировать свой снимок, а полноценный генератор картинок. Все, что от вас потребуется, — это дать ему описание желаемого результата, и получить на выходе готовую аватарку, на которой будете даже не вы. Во всяком случае, на данном этапе нет никаких признаков того, что встроенная в WhatsApp нейросеть сможет обучаться именно на ваших снимках. А значит, и похожим сгенерированный герой на вас быть совершенно не обязан.

Как сделать аватар в WhatsApp

Откровенно говоря, это немного странное решение. Ведь прямая функция изображений профиля — сделать его обладателя узнаваемым. Благодаря фотографии другие пользователи смогут находить нас, не читая имен или сверяя номера телефонов. Команда разработки WhatsApp же делает вид, что не понимает такой элементарной вещи. На этом фоне даже 3D-аватары, которые можно создавать сейчас, выглядят более рациональным решением.

Если вы еще не пробовали, можете попробовать сделать свой собственный:

Запустите WhatsApp у себя на Android-смартфоне;

Откройте контекстное меню (три точки справа в углу);

Выберите вкладку «Аватар» — «Создать личный аватар»;

Нажмите «Начать» и настройте своего персонажа.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО

Настройки позволяют выбрать цвет кожи из примерно 30 возможных вариантов, прическу, оттенок волос, одежду, параметры тела (толстый, худой, накачанный и т.д.), цвет и форму глаз, носа, губ, головы, а также другие отличительные черты. Например, у вас будет возможность настроить по своему усмотрению бороду, усы, очки или добавить головной убор. Если вы достаточно внимательны к себе, у вас может получить реально очень похожий на вас персонаж.

Как установить аватар на свою страницу в Ватсапе

После создания аватара в Ватсапе вы можете установить его в качестве фотографии профиля:

Откройте «Настройки» и выберите «Аватар»;

Нажмите кнопку «Создать фото профиля»;

Настройте мимику своего персонажа и фон;

По готовности нажмите «Изменить аватар».

Если что-то в готовом аватаре вас не устроило, вы всегда можете переделать его. Таким образом у вас всегда будет возможность поэкспериментировать с внешностью виртуального персонажа. А значит, в результате вы рано или поздно все равно добьетесь, чтобы он выглядел так, как вы, либо так, каким вы себя видите сами. Главное, что возможностей для настройки аватара довольно много, так что скорректировать можно даже самые незначительные, на первый взгляд, аспекты внешности.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ ANDROIDINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ

Что касается нейросети, которая появится в WhatsApp, то скорее всего она не будет частью инструмента по созданию аватаров и даже не заменит его, а будет существовать отдельно. Поэтому, если вас что-то не устроит в сгенерированном изображении профиля, вы всегда сможете вернуться либо к виртуальному аватару, либо к своей реальной фотографии. Тут вас никто ограничивать не будет. Просто теперь у всех нас будет больше выбора, только и всего.

* — Meta признана в России экстремистской организацией, а ее сервисы и приложения заблокированы на территории страны.