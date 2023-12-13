Влияет ли плотность пикселей на качество экрана Android-смартфона и как определить PPI

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Герман Вологжанин

Поскольку экран является важнейшим компонентом смартфона, при выборе устройства мы вынуждены обращать внимание на различные характеристики дисплея. Это не только тип матрицы, частота обновления или пиковая яркость, но и плотность пикселей на дюйм. Что она собой представляет, как определяется и какой должна быть — ответим в сегодняшнем материале на все интересующие вопросы.

Влияет ли плотность пикселей на качество экрана Android-смартфона и как определить PPI. Плотность пикселей — характеристика, определяющая четкость экрана. Фото.

Плотность пикселей — характеристика, определяющая четкость экрана

На что влияет плотность пикселей

Плотность пикселей экрана — характеристика, напрямую влияющая на четкость изображения. Чем выше плотность, тем меньше сами пиксели на дисплее. Поэтому нашему глазу становится легче воспринимать изображение как единое целое, а не набор отдельных точек.

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Если у экрана низкая плотность, изображение покажется менее четким, а иконки и текст на таком дисплее будут выглядеть угловато, создавая эффект лесенки. Для понимания взгляните на сопоставительное фото экранов с разной плотностью пикселей.

На что влияет плотность пикселей. Сравнение дисплеев с разным PPI. Фото.

Сравнение дисплеев с разным PPI

PPI — это единица измерения плотности пикселей дисплея, выраженная в количестве пикселей на дюйм (Pixels Per Inch). Не стоит путать PPI и DPI (Dots Per Inch). Если PPI — аппаратная (неизменяемая) величина, то DPI в смартфоне представляет собой гибко регулируемый параметр. Его можно поменять в настройках для разработчика, но лучше этого не делать, поскольку изменение DPI с высокой долей вероятности приведет к некорректному отображению интерфейса.

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Какая должна быть плотность пикселей

Если плотность пикселей является величиной, влияющей на четкость изображения, то каким должен быть PPI? Для ответа на этот вопрос нужно учитывать два основных фактора:

  • особенности зрения пользователя;
  • расстояние от глаз, на котором он держит смартфон.

Если предположить, что у вас идеальное зрение, а смартфон вы всегда держите на рекомендованном расстоянии 30 см, то оптимальной плотностью пикселей будет 350-400 PPI. При более низком значении станет заметна определенная зернистость, а при более высоком — не будет никакого прироста в плане четкости изображения на экране.

Какая должна быть плотность пикселей. Старайтесь выбирать смартфоны с высоким PPI. Фото: GSMArena Official. Фото.

Старайтесь выбирать смартфоны с высоким PPI. Фото: GSMArena Official

Практическая польза от плотности пикселей свыше 400 PPI может потребоваться только в случае, если вы пользуетесь смартфоном в режиме VR, устанавливая его в шлем виртуальной реальности. В этом сценарии действительно есть смысл присмотреться к устройствам с максимальным количеством пикселей на дюйм, так как из-за увеличительных линз точки на экране становятся более заметными, чем в обычных условиях.

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Отличия экранов IPS и AMOLED

Еще один важный момент касается типа матрицы экрана. Обо всех отличиях IPS и AMOLED вы узнаете в отдельном материале, а в контексте разговора о плотности пикселей необходимо заметить, что при одинаковом значении PPI картинка на IPS выглядит четче, чем на AMOLED.

Отличия экранов IPS и AMOLED. Строение матрицы AMOLED (слева) и IPS (справа). Фото: Droider. Фото.

Строение матрицы AMOLED (слева) и IPS (справа). Фото: Droider

Если на IPS-экране каждый пиксель имеет в своем составе 3 субпикселя (красный, синий и зеленый), то на AMOLED их два, причем один всегда зеленый, а второй может быть либо синим, либо красным. В этой связи для более комфортного восприятия картинки плотность пикселей на AMOLED должна быть 450 PPI, а не 350 PPI, как в случае с IPS. Впрочем, и 350 PPI — достаточный показатель, если напрямую не сравнивать плотность пикселей на двух разных типах матриц.

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Как определить PPI

Определить PPI экрана можно, если вы знаете его разрешение и диагональ. В таком случае обратитесь к калькулятору PPI и введите имеющиеся у вас значения. На выходе вы получите плотность пикселей смартфона, выраженную в их количестве на один дюйм дисплея.

Как определить PPI. Укажите известные характеристики экрана и нажмите «Рассчитать PPI». Фото.

Укажите известные характеристики экрана и нажмите «Рассчитать PPI»

Зачастую плотность пикселей указывается в характеристиках устройства на сайте производителя. Если найти нужную информацию не получилось, воспользуйтесь приложением AIDA64:

  1. Запустите программу.
  2. Откройте раздел «Отображение».
  3. Присмотритесь к пункту «Плотность пикселей».
Как определить PPI. PPI часто указывается в характеристиках смартфона. Фото.

PPI часто указывается в характеристиках смартфона

Хотя здесь указано значение DPI, оно полностью совпадает с PPI. Это и будет количество пикселей на дюйм, которое вы пытались определить. Если смартфона нет на руках, а в характеристиках не указан PPI, воспользуйтесь ранее упомянутым калькулятором.

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