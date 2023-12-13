Влияет ли плотность пикселей на качество экрана Android-смартфона и как определить PPI

Поскольку экран является важнейшим компонентом смартфона, при выборе устройства мы вынуждены обращать внимание на различные характеристики дисплея. Это не только тип матрицы, частота обновления или пиковая яркость, но и плотность пикселей на дюйм. Что она собой представляет, как определяется и какой должна быть — ответим в сегодняшнем материале на все интересующие вопросы.

На что влияет плотность пикселей

Плотность пикселей экрана — характеристика, напрямую влияющая на четкость изображения. Чем выше плотность, тем меньше сами пиксели на дисплее. Поэтому нашему глазу становится легче воспринимать изображение как единое целое, а не набор отдельных точек.

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Если у экрана низкая плотность, изображение покажется менее четким, а иконки и текст на таком дисплее будут выглядеть угловато, создавая эффект лесенки. Для понимания взгляните на сопоставительное фото экранов с разной плотностью пикселей.

PPI — это единица измерения плотности пикселей дисплея, выраженная в количестве пикселей на дюйм (Pixels Per Inch). Не стоит путать PPI и DPI (Dots Per Inch). Если PPI — аппаратная (неизменяемая) величина, то DPI в смартфоне представляет собой гибко регулируемый параметр. Его можно поменять в настройках для разработчика, но лучше этого не делать, поскольку изменение DPI с высокой долей вероятности приведет к некорректному отображению интерфейса.

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Какая должна быть плотность пикселей

Если плотность пикселей является величиной, влияющей на четкость изображения, то каким должен быть PPI? Для ответа на этот вопрос нужно учитывать два основных фактора:

особенности зрения пользователя;

расстояние от глаз, на котором он держит смартфон.

Если предположить, что у вас идеальное зрение, а смартфон вы всегда держите на рекомендованном расстоянии 30 см, то оптимальной плотностью пикселей будет 350-400 PPI. При более низком значении станет заметна определенная зернистость, а при более высоком — не будет никакого прироста в плане четкости изображения на экране.

Практическая польза от плотности пикселей свыше 400 PPI может потребоваться только в случае, если вы пользуетесь смартфоном в режиме VR, устанавливая его в шлем виртуальной реальности. В этом сценарии действительно есть смысл присмотреться к устройствам с максимальным количеством пикселей на дюйм, так как из-за увеличительных линз точки на экране становятся более заметными, чем в обычных условиях.

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Отличия экранов IPS и AMOLED

Еще один важный момент касается типа матрицы экрана. Обо всех отличиях IPS и AMOLED вы узнаете в отдельном материале, а в контексте разговора о плотности пикселей необходимо заметить, что при одинаковом значении PPI картинка на IPS выглядит четче, чем на AMOLED.

Если на IPS-экране каждый пиксель имеет в своем составе 3 субпикселя (красный, синий и зеленый), то на AMOLED их два, причем один всегда зеленый, а второй может быть либо синим, либо красным. В этой связи для более комфортного восприятия картинки плотность пикселей на AMOLED должна быть 450 PPI, а не 350 PPI, как в случае с IPS. Впрочем, и 350 PPI — достаточный показатель, если напрямую не сравнивать плотность пикселей на двух разных типах матриц.

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Как определить PPI

Определить PPI экрана можно, если вы знаете его разрешение и диагональ. В таком случае обратитесь к калькулятору PPI и введите имеющиеся у вас значения. На выходе вы получите плотность пикселей смартфона, выраженную в их количестве на один дюйм дисплея.

Зачастую плотность пикселей указывается в характеристиках устройства на сайте производителя. Если найти нужную информацию не получилось, воспользуйтесь приложением AIDA64:

Запустите программу. Откройте раздел «Отображение». Присмотритесь к пункту «Плотность пикселей».

Хотя здесь указано значение DPI, оно полностью совпадает с PPI. Это и будет количество пикселей на дюйм, которое вы пытались определить. Если смартфона нет на руках, а в характеристиках не указан PPI, воспользуйтесь ранее упомянутым калькулятором.