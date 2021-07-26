Как я перенёс чаты WhatsApp с iPhone на Андроид. Самый удобный способ

Я больше чем уверен, что многие из вас даже не знали, что переписка в WhatsApp, в отличие от Telegram, не синхронизируется между iOS и Android. Поэтому, когда вы пересаживаетесь с одной платформы на другую, все ваши чаты остаются на старом смартфоне и не переходят на новый. По крайней мере, в автоматическом режиме. Однако у вас есть способ перенести чаты в WhatsApp c Айфона на Андроид и наоборот. Главное – знать, как действовать в подобных ситуациях, потому что это не всегда логично и интуитивно понятно.

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Несмотря на то что автоматически WhatsApp между iOS и Android не синхронизируется, существует как минимум четыре метода переноса чатов из Ватсап с Айфона на Андроид. Три из них предлагает WhatsApp, но, забегая вперёд, скажу, что эти способы – реально не для людей, потому что они не позволяют просто с комфортом взять и перенести все чаты разом. А четвёртый позволяет скопировать всю вашу переписку в WhatsApp и с удобством отправить её с iPhone на Android с помощью программы iCareFone for WhatsApp Transfer.

Как перенести чаты WhatsApp

Первый способ перенести Ватсап с Айфон на Андроид, заключается в том, чтобы перебросить чаты по электронной почте:

Запустите WhatsApp на iPhone и свайпните по нужному чату влево;

Нажмите на серую кнопку «Ещё» и здесь выберите «Экспорт чата»;

Отправьте этот архив с чатом самому себе на электронную почту;

Откройте этот архив у себя на Android и добавьте чаты в WhatsApp.

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Ключевой недостаток этого способа заключается в том, что каждый чат придётся перебрасывать в индивидуальном порядке, и, как ни крути, это всё-таки не синхронизация. Потому что все сообщения, которые будут отправлены вам после отправки архива в него уже не попадут.

Можно ли перенести резервную копию WhatsApp

Второй способ – перебросить чаты в Ватсап с помощью резервной копии:

Запустите WhatsApp и перейдите во вкладку «Настройки»;

Откройте «Резервная копия» и нажмите «Создать копию»;

Удалите WhatsApp с iPhone и установите его на Android;

Авторизуйтесь и восстановите предложенную копию.

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Этот метод хорош всем, кроме того, что он работает через пень колоду. В 3 случаях из 5 вы ничего не восстановите таким образом. Особенно, если на смартфоне, на который вы хотите перенести чаты Ватсап, уже когда-то был установлен этот мессенджер. Тогда аппарат просто не сможет подобрать подходящую копию и будет восстанавливать те, которые и так вам принадлежали.

Перенос чатов WhatsApp через компьютер

Третий способ состоит в том, чтобы задействовать в переносе ещё и компьютер. Честно говоря, мне даже не хочется его описывать – настолько он сложен и неудобен для исполнения:

Подключите iPhone к компьютеру, но не запускайте iTunes;

Запустите командную строку и найдите папку WhatsApp;

Воспользуйтесь командой dir, чтобы посмотреть содержимое;

Скопируйте папку с помощью команды copy;

Подключите Android-смартфон к компьютеру;

Бросьте папку с резервной копией в хранилище Android-смартфона.

Короче, это полный ужас. Но я покажу реально рабочий и удобный способ, который вернул веру в человечество.

Перенос резервной копии WhatsApp с Айфона на Андроид

Мой любимый способ состоит в том, чтобы перенести резервную копию WhatsApp из iCloud на Android. Но для начала небольшая подготовка. Она заключается в том, чтобы удалить WhatsApp с Android-смартфона, если он был ранее установлен. Это обязательное условие, выполнение которого гарантирует перемещение резервной копии Ватсап с одного смартфона на другой.

Загрузите утилиту iCareFone for WhatsApp Transfer на свой компьютер;

Подключите к компьютеру оба смартфона по кабелю и нажмите «Передача»;

Для перехода к следующему этапу подтвердите учётную запись WhatsApp, введя номер телефона, а потом – код, полученный по SMS;

После того, как вы введёте код верификации из SMS, программа автоматически перенесёт резервную копию WhatsApp с iPhone на Android;

Дождитесь переноса резервной копии на Android-смартфон, и вы увидите уведомление об успешном завершении процедуры.

Скачать iCareFone for WhatsApp Transfer

В процессе копирования программа может попросить вас подтвердить свой телефонный номер, к которому привязана учётная запись WhatsApp. Это нужно для идентификации копии, которую нужно будет переносить на другой смартфон. Дело в том, что таким образом можно переносить копии между разными смартфонами с разными учётными записями.

Как восстановить сообщения в WhatsApp

После завершения процедуры резервного копирования скачайте на Android приложение WhatsApp из Google Play. Это необходимо сделать, не отключая смартфон от компьютера, чтобы не остановить процедуру переноса данных. Как только вы скачаете мессенджер на новый смартфон, нужно пройти авторизацию с тем же номером, к которому привязана резервная копия Ватсап с iPhone.

Запустите WhatsApp у себя на Android-смартфоне;

Пройдите авторизацию и примите правила WhatsApp;

Согласитесь на поиск резервной копии и дождитесь её нахождения;

После того, как на экране появится уведомление о том, что обнаружена резервная копия, нажмите «Восстановить»;

Дождитесь восстановления резервной копии Ватсап на Android.

Вся процедура по копированию чатов WhatsApp с iPhone на Android занимает не больше пяти минут. Причём от вас требуется минимум действий – подключить оба смартфона к компьютеру, нажав пару кнопок и ждать. В моём случае больше всего времени ушло на поиск кабеля, потому что комплектный Lightning-кабель от iPhone 12 из-за разъёма USB-C попросту не подошёл к моему MacBook Air 2017.

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Давайте будем честны: установка сторонней софтины – это не то, чем мы обычно хотим заниматься, тем более когда речь о такой примитивной процедуре, как перенос чатов. Но, с другой стороны, если этого не сделать, вы рискуете остаться без своей переписке вообще либо потратить уйму времени на перенос каждого чата в отдельности, потому что остальные способы трансфера чатов Ватсап, предложенные создателями мессенджера, абсолютно бестолковые.