Что купить вместо Samsung Galaxy S21. 6 лучших альтернатив

2021 год только начался, но мы уже успели получить громкую премьеру. Samsung запустила серию Galaxy S21, что делает ее самым ранним запуском среди флагманских продуктов не только корейской компании, но и других в этом году. У новинки масса преимуществ, которые сложно не заметить и которые мы уже не раз обсуждали, но есть и минусы, которые могут заставить обратить внимание на другие модели конкурирующих брендов. В этой статье приведем список моделей, на которые стоит обратить внимание прежде, чем отправляться в магазин за новым Galaxy S21. С некоторыми из них вы не согласитесь, но тем интереснее будет обсудить их в конце статьи, поэтому давайте ознакомимся со списком.

Xiaomi Mi 11 — первый смартфон на Snapdragon 888

Технически Samsung не является первым производителем, выпустившим смартфон на Snapdragon 888, поскольку Xiaomi Mi 11 был запущен в конце декабря в Китае. Пусть пока только на внутреннем рынке, но смартфон уже доступен для покупки, а значит, первенство можно смело зафиксировать.

Учитывая, что только два смартфона пока получили новейший процессор, можно говорить о том, что Mi 11 самый серьезный конкурент S21. Но не только процессор важен в смартфоне и не только он влияет на выбор нового устройства.

Новый Xiaomi оснащен OLED-экраном с частотой 120 Гц, а также разрешением QHD+ впервые с Mi Note Pro 2015 года. Тем, кто ценит плавный и качественный экран, стоит обратить на это внимание.

Xiaomi Mi 11 также обладает батареей емкостью 4600 мАч, проводной зарядкой на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт. Основной фотомодуль имеет разрешение 108 Мп, сверхширокоугольный объектив на 13 Мп и телеобъектив на 5 Мп. Есть еще функция определения сердечного ритма с помощью встроенного в дисплей датчика отпечатков пальцев.

Samsung представила флагманские Galaxy S21. Какие они

Если вы хотите купить этот телефон, придется немного подождать, пока он выйдет на глобальный ранок. Но в качестве альтернативы Galaxy S21 он действительно интересен. Как и другие модели, приведенные ниже.

Samsung Galaxy S20 FE — почти флагман Samsung

Переплатив за Galaxy S21 по сравнению с Galaxy S20 FE, вы получите более мощный процессор, больше базовой оперативной памяти и запись видео в 8K. Но у более дешевого флагмана прошлого года есть несколько преимуществ по сравнению с S21, например, поддержка microSD и значительно больший аккумулятор.

Galaxy S20 FE в 2021 году по-прежнему представляет собой довольно хорошее устройство с процессором Exynos 990 или Snapdragon 865, 120 Гц FHD+ OLED-экраном и хорошим соотношением сенсоров основной камеры. Он также получит обновления трех версий Android, которые обещала Samsung для новых смартфонов.

Если смотреть официальные цены в России, то разница между S20 FE и S21 будет просто огромной (49 990 рублей против 74 990 рублей). При такой переплате именно S20 FE выглядит действительно более предпочтительным. В долларах разница в цене меньше, но переплачивать 100 долларов тоже особого смысла нет.

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Apple iPhone 12 — новый iPhone

Как и у Samsung, у Apple есть iPhone 12 в нескольких ценовых категориях. Вы также получаете сопоставимые OLED-экраны, 5G, беспроводную зарядку и водонепроницаемость в дополнение к сверхбыстрому чипсету A14 Bionic. Стоимость iPhone 12 Mini начинается от 699 долларов (69 990 рублей в России). Старший iPhone 12 Pro Max стартует от 1 090 долларов (от 109 000 рублей в России) — примерно как Galaxy S21 Ultra.

iPhone 12 Mini дешевле, чем базовый Galaxy S21, но предлагает гораздо меньшую батарею, у него отсутствует телеобъектив и он имеет на борту только 64 ГБ памяти в базовой модели. Другими словами, кажется, что S21 более выгодная покупка. Тем, кто хочет больше наворотов от iPhone, стоит обратить внимание на iPhone 12 Pro или Pro Max, оснащенные как тройной камерой (с лидаром для определения расстояния до объекта), так и большей батареей и 128 ГБ базового хранилища.

В отличии от iPhone 12, Samsung Galaxy S21 предлагает экраны с высокой частотой обновления, сканеры отпечатков пальцев (что важно во время пандемии, когда все в масках) и запись видео в 8K. Несмотря на это, главным преимуществом iPhone является развитая инфраструктура, простота использования и уровень реализации тех функций, что у него есть. Конечно, он на любителя, но вполне тянет на роль достойной альтернативы Galaxy S21.

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra — смартфон со стилусом

Note 20 Ultra по-прежнему очень дорогой, но если вы сможете найти его со скидкой или с большим количеством подарков, то присмотреться к нему стоит. Exynos 990 или Snapdragon 865 Plus, OLED-экран QHD+ 120 Гц и флагманские дополнения Samsung (рейтинг IP68, беспроводная зарядка, поддержка Dex) — все при нем.

В отличие от Galaxy S21 Ultra, Note 20 Ultra по-прежнему имеет специальный слот для S Pen (вместо использования чехла). Так что, если вы действительно цените S Pen, вам стоит рассмотреть этот телефон. Аппарат до сих пор является одной из лучших альтернатив Galaxy S21.

Google Pixel 5 — лучший Google Pixel

Со своим последним телефоном Pixel компания Google пошла по другому пути, отказавшись от флагманских микросхем в пользу процессора среднего уровня. Так что, если производительность в играх для вас важнее остального, тогда вам все равно будет лучше выбрать Galaxy S21. Тем более, что у южнокорейской новинки больше камер и есть частота обновления 120 Гц.

Тем не менее, в актив Pixel 5 можно записать такие функции, как OLED-экран с частотой 90 Гц, защита от воды и пыли IP68, двойная задняя камера, беспроводная зарядка и аккумулятор емкостью 4080 мАч. Телефоны Google Pixel также отличаются качеством фотографий, отличной оптимизацией Android и постоянным обновлением программного обеспечения. Но в прошлом году Samsung тоже пообещала обновлять свои смартфоны в течение трех лет и это уже не является преимуществом Pixel.

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OnePlus 8 Pro — лучший OnePlus 2020

OnePlus 9 выйдет уже довольно скоро, но OnePlus 8 Pro по-прежнему представляет собой неплохую альтернативу Galaxy S21 в 2021 году. Есть веские аргументы в пользу того, что это первый полноценный флагман премиум-класса от бренда. Он впервые получил защиту от воды и пыли IP68 и беспроводную зарядку. Но кроме этого, у него еще есть OLED-экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Это очень похоже на флагманы Samsung.

В этом году смартфоны OnePlus научились снимать намного лучше, чем до этого, чем сильно исправили свое положение среди конкурентов. 48 Мп сенсор Sony IMX689 отлично справляется с этой задачей. Можно даже не вспоминать про фильтр цвета, который приводил к тому, что объекты буквально просвечивались насквозь.

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Официально этот смартфон у нас в стране не продается, но его цена соответствует тому, что просит Samsung за базовый S21 в США. Из этого можно сделать вывод, что смартфоны стоят одинаково.

А теперь вы предложите свой вариант лучшей альтернативы Samsung Galaxy S21 из тех, что уже поступили в продажу. Можете сделать это в нашем Telegram-чате или в комментариях к этой статье.