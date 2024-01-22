Я пользуюсь смарт-часами ради этих функций. Они реально сделали мою жизнь комфортнее

Всего за несколько лет смарт-часы стали очень распространенным явлением. Но давайте признаем: подавляющее большинство их владельцев использует наручный аксессуар исключительно для просмотра времени. Функции фитнеса и получения информации о здоровье путем измерения ЧСС и SpO2 популярны лишь в узких кругах, а возможности вроде бесконтактной оплаты покупок или голосового ассистента доступны только на избранных моделях. Значит ли это, что умные часы в 2024 году бесполезны? Совсем нет! Чтобы это доказать, расскажу о функциях смарт-часов, которыми я пользуюсь почти ежедневно, а также объясню, почему они наверняка пригодятся и вам.

Уведомления с телефона на смарт-часах

Практически все умные часы показывают уведомления с телефона. И это невероятно полезная функция, если ваше основное устройство лежит в кармане, а достать его нет либо желания, либо возможности. Уведомления на смарт-часах позволяют не остаться в информационном вакууме, игнорируя телефон, ведь вы будете получать оповещения не только из мессенджеров, но и от новостных приложений, а также программ вроде календаря, где ранее были записаны напоминания.

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Чтобы включить уведомления на смарт-часах, достаточно запустить приложение, которое вы использовали для их сопряжения, а затем — активировать их. Также программа может запросить разрешения, чье предоставление необходимо подтвердить. Без них не будут приходить уведомления на умные часы.

В настройках смарт-часов можно установить отдельные параметры уведомлений. В частности, разрешить оповещения только в случае, если телефон заблокирован. Тогда вы не будете слышать лишние звуки уведомлений, а лишь почувствуете вибрацию на своем запястье.

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Смарт-часы с функцией звонка

К уведомлениям также относятся звонки на смарт-часах. Любая модель 2024 года помогает получить информацию о звонящем и при желании отклонить вызов, что очень удобно. Но вместе с тем на рынке появляется все больше моделей, позволяющих звонить через смарт-часы, не доставая телефон.

Это крутая функция, которой я постоянно пользуюсь дома, в какой бы комнате ни находился. Смартфон может остаться на кухне, а часы всегда со мной. Еще более полезной функция звонков выглядит за рулем, да и каждый из вас сможет найти ей свое применение.

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Управление музыкой со смарт-часов

Слушая музыку в наушниках, очень неудобно переключать треки. Да, можно достать смартфон, а большинство TWS-моделей поддерживает управление воспроизведением. Однако именно взаимодействие с музыкой через умные часы кажется мне наиболее комфортным.

Доставать телефон из кармана или постоянно держать его в руках не хочется, а сенсорная панель наушников зачастую ошибается. И только смарт-часы справляются со своей задачей на все 100%, позволяя также менять громкость и, что еще важнее в сравнении с Bluetooth-гарнитурой, — видеть название трека.

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Как найти телефон с помощью часов

Каким бы маленьким ни был ваш дом или квартира, в помещении очень легко потерять телефон, всего на пару секунд проявив свою невнимательность. И в такой ситуации смарт-часы неоднократно меня выручали. Просто открываешь меню, жмешь кнопку «Найти телефон» — готово!

Функция не нуждается в дополнительной настройке и работает почти на всех умных часах, доступных на рынке. Так что не забывайте о ней, если случайно потеряете телефон дома и не захотите тратить много времени на самостоятельные поиски.

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Беззвучный будильник на умных часах

Наконец, крутая фишка для тех, кто живет не один и не хочет будить своих домашних раньше времени. На смарт-часах можно настроить будильник, издающий вибрацию, которую просто нельзя не почувствовать:

Запустите приложение для часов. Откройте раздел «Будильник». Включите синхронизацию со смартфоном или добавьте свой будильник.

Кроме того, у вас есть возможность настроить будильник на самих часах в одноименном разделе меню. А еще некоторые модели поддерживают функцию умного будильника. Она не только не помешает домашним, но и разбудит вас в самую подходящую фазу сна: раньше и точно не позже установленного времени.