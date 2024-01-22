Я пользуюсь смарт-часами ради этих функций. Они реально сделали мою жизнь комфортнее

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Герман Вологжанин

Всего за несколько лет смарт-часы стали очень распространенным явлением. Но давайте признаем: подавляющее большинство их владельцев использует наручный аксессуар исключительно для просмотра времени. Функции фитнеса и получения информации о здоровье путем измерения ЧСС и SpO2 популярны лишь в узких кругах, а возможности вроде бесконтактной оплаты покупок или голосового ассистента доступны только на избранных моделях. Значит ли это, что умные часы в 2024 году бесполезны? Совсем нет! Чтобы это доказать, расскажу о функциях смарт-часов, которыми я пользуюсь почти ежедневно, а также объясню, почему они наверняка пригодятся и вам.

Я пользуюсь смарт-часами ради этих функций. Они реально сделали мою жизнь комфортнее. Смарт-часы помогают не только смотреть время. Фото: gizmochina. Фото.

Смарт-часы помогают не только смотреть время. Фото: gizmochina

Уведомления с телефона на смарт-часах

Практически все умные часы показывают уведомления с телефона. И это невероятно полезная функция, если ваше основное устройство лежит в кармане, а достать его нет либо желания, либо возможности. Уведомления на смарт-часах позволяют не остаться в информационном вакууме, игнорируя телефон, ведь вы будете получать оповещения не только из мессенджеров, но и от новостных приложений, а также программ вроде календаря, где ранее были записаны напоминания.

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Чтобы включить уведомления на смарт-часах, достаточно запустить приложение, которое вы использовали для их сопряжения, а затем — активировать их. Также программа может запросить разрешения, чье предоставление необходимо подтвердить. Без них не будут приходить уведомления на умные часы.

Уведомления с телефона на смарт-часах. Уведомления включаются через приложение. Фото.

Уведомления включаются через приложение

В настройках смарт-часов можно установить отдельные параметры уведомлений. В частности, разрешить оповещения только в случае, если телефон заблокирован. Тогда вы не будете слышать лишние звуки уведомлений, а лишь почувствуете вибрацию на своем запястье.

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Смарт-часы с функцией звонка

К уведомлениям также относятся звонки на смарт-часах. Любая модель 2024 года помогает получить информацию о звонящем и при желании отклонить вызов, что очень удобно. Но вместе с тем на рынке появляется все больше моделей, позволяющих звонить через смарт-часы, не доставая телефон.

Смарт-часы с функцией звонка. Эта функция тоже нуждается в предварительной активации через приложение. Фото.

Эта функция тоже нуждается в предварительной активации через приложение

Это крутая функция, которой я постоянно пользуюсь дома, в какой бы комнате ни находился. Смартфон может остаться на кухне, а часы всегда со мной. Еще более полезной функция звонков выглядит за рулем, да и каждый из вас сможет найти ей свое применение.

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Управление музыкой со смарт-часов

Слушая музыку в наушниках, очень неудобно переключать треки. Да, можно достать смартфон, а большинство TWS-моделей поддерживает управление воспроизведением. Однако именно взаимодействие с музыкой через умные часы кажется мне наиболее комфортным.

Управление музыкой со смарт-часов. Умные часы — самый удобный инструмент для управления музыкой на телефоне или Bluetooth-колонке. Фото.

Умные часы — самый удобный инструмент для управления музыкой на телефоне или Bluetooth-колонке

Доставать телефон из кармана или постоянно держать его в руках не хочется, а сенсорная панель наушников зачастую ошибается. И только смарт-часы справляются со своей задачей на все 100%, позволяя также менять громкость и, что еще важнее в сравнении с Bluetooth-гарнитурой, — видеть название трека.

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Как найти телефон с помощью часов

Каким бы маленьким ни был ваш дом или квартира, в помещении очень легко потерять телефон, всего на пару секунд проявив свою невнимательность. И в такой ситуации смарт-часы неоднократно меня выручали. Просто открываешь меню, жмешь кнопку «Найти телефон» — готово!

Как найти телефон с помощью часов. Такая функция есть и на фитнес-браслетах. Фото.

Такая функция есть и на фитнес-браслетах

Функция не нуждается в дополнительной настройке и работает почти на всех умных часах, доступных на рынке. Так что не забывайте о ней, если случайно потеряете телефон дома и не захотите тратить много времени на самостоятельные поиски.

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Беззвучный будильник на умных часах

Наконец, крутая фишка для тех, кто живет не один и не хочет будить своих домашних раньше времени. На смарт-часах можно настроить будильник, издающий вибрацию, которую просто нельзя не почувствовать:

  1. Запустите приложение для часов.
  2. Откройте раздел «Будильник».
  3. Включите синхронизацию со смартфоном или добавьте свой будильник.
Беззвучный будильник на умных часах. Будильник настраивается через приложение или меню часов. Фото.

Будильник настраивается через приложение или меню часов

Кроме того, у вас есть возможность настроить будильник на самих часах в одноименном разделе меню. А еще некоторые модели поддерживают функцию умного будильника. Она не только не помешает домашним, но и разбудит вас в самую подходящую фазу сна: раньше и точно не позже установленного времени.

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