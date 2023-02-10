Какие смарт-часы купить для Андроид в 2023

Смарт-часы уже не первый год остаются одним из самых желанных гаджетов. Для кого-то это просто аксессуар, подходящий к деловому костюму или повседневной одежде, а для некоторых — важное устройство, с помощью которого можно отслеживать самочувствие или просто просматривать уведомления со смартфона. Смарт-часы для Android выбрать намного проще, чем для iOS, так как практически все модели подключаются без проблем и вдобавок имеют дополнительные возможности для синхронизации. Но какие умные часы лучше купить? Выбрали для вас 5 отличных моделей, которые по-своему хороши, а вдобавок еще и продаются со скидкой.

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Хорошие смарт-часы для Android

Pixel Watch от Google официально не продаются в России (как и смартфоны Pixel), но с недавних пор смарт-часы появились в отечественных магазинах. Они поставляются в одном варианте — всего на 41 мм: кого-то этот факт расстроит, но часы реально выглядят круто и занимают не так много места на руке. В них встроен чип Exynos 9110, 2 Гб оперативной памяти и фирменная операционка Wear OS, работающая очень шустро с помощью простых и понятных жестов.

Часы Google умеют отслеживать активность, тренировки (целых 40 видов), ЭКГ и сон. Многие отмечают, что Pixel Watch довольно точно измеряют пульс — это ставит их на одну ступень с Apple Watch, что уже похвально! При этом батареи хватает всего на сутки, но с помощью оптимизации можно увеличить это время еще на треть. Сейчас Pixel Watch уже продаются со скидкой — забирайте их по ссылке!

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Какие часы Самсунг лучше

Если вам нравится форм-фактор предыдущих часов, но вы хотите более проверенный вариант, рекомендую Samsung Galaxy Watch Active 4! Вариант с циферблатом на 44 мм сейчас как раз стоит очень дешево и точно вам понравится: в него встроен 1,4-дюймовый AMOLED-экран, двухъядерный Exynos W920 и 1,5 Гб оперативной памяти. Удобные часы от Samsung также работают на Wear OS, но интерфейс слегка переделан под Tizen — это делает их лучше.

Главная фишка — множество различных датчиков, измерения с которых очень точны (это подтверждают даже врачи). Батареи на 361 мА*ч должно хватить минимум на 40 часов — в этом часы Samsung заметно круче Apple Watch. Galaxy Watch 4 подешевели — есть шанс купить модель 2021 года очень дешево, получив бонусом еще и баллы Плюса!

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Смарт-часы Xiaomi — какие выбрать

Помимо фитнес-браслетов у Xiaomi полный порядок еще и с часами: модель Watch S1 Active — одна из лучших у компании! Наручное устройство имеет такой же круглый дизайн и несколько кнопок на корпусе, что делает практически неотличимыми от обычных. Это недорогие часы с AMOLED-экраном на 1,43 дюйма, поэтому вы увидите все элементы даже при ярком солнце. 117 режимов тренировок же позволяют отслеживать активность даже в самых необычных видах спорта.

Помимо очень точного пульсометра есть встроенный датчик кислорода в крови, GPS, микрофон и динамик для ответов на звонки. Аккумулятора на 470 мА*ч хватит на пару дней активного использования, а если не синхронизировать часы со смартфоном — еще дольше. Забирайте Xiaomi Watch S1 Active со скидкой прямо сейчас!

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Недорогие часы с мощным аккумулятором

Многие ошибочно полагают, что смарт-часы должны стоить дорого, так как от этого зависит их качество. Конечно же, это не так: можно купить недорогие часы, которые прослужат вам долго. Например, Amazfit GTS 4 mini — компактный гаджет с 1,65-дюймовым экраном.

Внешне часы похожи на Apple Watch и это их преимущество наряду с мощным аккумулятором, которого хватит аж на 2 недели работы без подзарядки. В режиме энергосбережения часы Amazfit могут и вовсе проработать до 45 дней, если не будете постоянно измерять пульс. В остальном начинка знакомая.

120 видов тренировок.

Встроенный GPS-модуль.

Защита от воды до 5 АТМ.

Датчик стресса, мониторинг сна, женский календарь.

Работают часы под управлением Zepp OS, к которой вы очень быстро привыкните. Забирайте недорогие смарт-часы Amazfit по ссылке ниже, пока не разобрали!

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Хорошие смарт-часы до 5000

Впрочем, если вам нужен вариант попроще и подешевле, то есть и такой: рекомендую недорогие POCO Watch — это отличное устройство на каждый день по низкой цене. Часы имеют компактный AMOLED-экран на 1,6 дюйма и узнаваемый прямоугольный дизайн. Несмотря на цену, POCO Watch имеют те же функции, что и предыдущие варианты, включая уровень насыщения крови кислородом, пульсометр и мониторинг сна.

В POCO Watch встроено свыше 100 режимов тренировок, в которые даже входит йога. Аккумулятора на 225 мА*ч хватит на 14 дней, а Bluetooth 5.0 обеспечит быстрое подключение к смартфону. Весят POCO Watch всего 31 г — вы их вообще не заметите на своей руке!

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