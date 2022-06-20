Зависает телефон во время звонка. Что делать

Смартфоны сделали нашу жизнь удобнее, чтобы не приходилось носить документы или дополнительные устройства, ведь всё уже есть в телефоне. Правда, кое-что все же пошло не так: например, смартфон может зависнуть во время игры, в результате чего придется растерять весь прогресс и каким-то образом вернуть телефон к жизни. В зависимости от производителя это может происходит с разной частотой, но хуже, если телефон зависает во время разговора — тут уже волей-неволей понимаешь, что проще было бы иметь кнопочную звонилку, у которой таких проблем нет. Впрочем, давайте разберемся, что делать, если смартфон завис во время звонка и как это исправить.

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Телефон зависает на входящем звонке

Наверное, каждый владелец смартфона рано или поздно обращал внимание на то, что иногда смартфон зависает на входящем звонке: дисплей, как и кнопки на корпусе, не реагируют на нажатия, в результате чего не получается ответить на звонок и даже перезагрузить смартфон. Что делать?

Если есть возможность, снимите батарею со смартфона и перезапустите его, после чего проверьте объем свободной памяти на телефоне.

на телефоне. Если смартфон не реагирует на нажатия , попробуйте удерживать кнопку включения подольше, чтобы он перезагрузился. Обычно это помогает, если нет серьезной ошибки.

, попробуйте удерживать кнопку включения подольше, чтобы он перезагрузился. Обычно это помогает, если нет серьезной ошибки. В случае, если предыдущий способ не помог, попробуйте удерживать клавишу включения кнопку громкости — способ перезагрузки Android-смартфона обычно выручает в непредвиденных ситуациях.

обычно выручает в непредвиденных ситуациях. Также эксперты рекомендуют достать сим-карту, если телефон глючит во время входящего вызова: в результате этого система сбросить звонок, выдаст ошибку сим-карты и телефон придет в себя.

Кстати, во многих случаях зависание телефона во время звонка связывают именно с некачественной сим-картой или ее самостоятельным обрезанием до нужных размеров — это одна из причин, когда нужно менять сим-карту. У нас, кстати, есть отдельная статья об этом.

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Глючит телефон при звонке

Обратите внимание на то, что иногда телефон может зависать при исходящем вызове: вы выбираете нужный контакт, после чего в прямом смысле замирает, продолжает светиться, но экран не реагирует на нажатия. Смартфон может находиться в таком состоянии до тех пор, пока не разрядится. Что делать?

Смартфон зависает при видеозвонке : вероятно, качество сигнала ухудшилось. Попробуйте подключиться к Wi-Fi или использовать другое приложение.

: вероятно, качество сигнала ухудшилось. Попробуйте подключиться к Wi-Fi или использовать другое приложение. Попробуйте сделать сброс настроек сети на смартфоне и перезагрузить его, чтобы конфигурация подключения обновилась.

и перезагрузить его, чтобы конфигурация подключения обновилась. Очистите кэш приложения «Телефон»: для этого вам нужно зайти в настройки, выбрать приложение «Телефон» и нажать «Очистить кэш».

Попробуйте закрыть все открытые приложения, чтобы освободить оперативную память.

Одновременно на ваш смартфон может поступить сразу два или три звонка. Скажем, два по телефону и один — из WhatsApp. В этом случае смартфон может начать зависать, поэтому один из вызовов лучше сбросить.

Иногда смартфон зависает во время получения большого количества push-уведомлений: этим страдают недорогие смартфоны, имеющие слабые характеристики. Просто отключите уведомления приложений в настройках или выключите интернет, чтобы они не мешались.

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Почему смартфон зависает при звонке

Зависания смартфона во время работы или звонков — вполне обычное дело. Объяснить это можно несколькими причинами.

В большинстве случаев зависание связывают с нехваткой памяти в смартфоне или сбоем в работе системы. В этих случаях рекомендуют обновиться до актуальной версии ОС или же удалить бета-версию , если вдруг ей пользуетесь: как известно, они нестабильны, поэтому могут в прямом смысле ломать смартфон. Под подозрение также попадают и кастомные версии прошивок, которые по-разному влияют на работу смартфона.

, если вдруг ей пользуетесь: как известно, они нестабильны, поэтому могут в прямом смысле ломать смартфон. Под подозрение также попадают и кастомные версии прошивок, которые по-разному влияют на работу смартфона. Кроме того, обратите внимание на работу приложений: некоторые из них лучше отключить или вовсе удалить со смартфона. Например, неиспользуемые службы, работающие в фоновом режиме: на примере смартфонов Xiaomi мы рассказывали, какие можно отключить и как это сделать правильно.

Давно пользуетесь смартфоном и заряжаете его как попало? Вероятно, аккумулятор пришел в негодность, а отражается это именно во время звонков: как известно, в этот момент смартфон расходует немало энергии за счет использования сети. Если ёмкость батареи упала ниже 80%, ее нужно заменить, чтобы такое впредь не повторялось.

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Ну, а если вы все же устали терпеть подвисания смартфона и решили купить новый, обязательно обратите внимание на то, чего не стоит с ним делать после покупки. Так он прослужит вам намного дольше!