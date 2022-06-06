Чего точно не стоит делать со смартфоном после покупки

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Иван Герасимов 0

Несмотря на то, что сейчас, пожалуй, далеко не лучшее время, чтобы покупать смартфон, многие все же это делают и, вероятно, правильно поступают. Даже в это непросто время важно помнить о том, что есть определенные советы, которые необходимо соблюдать после покупки смартфона — например, какие приложения установить сразу же. Мы не раз писали о том, что нужно делать после покупки устройства, но ни разу не упоминали того, какие ошибки могут совершить пользователи. Сегодня поговорим о том, чего точно не стоит делать с новым смартфоном, чтобы не испортить радость от покупки.

Рассказываем, чего не стоит делать с новым смартфоном

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Как правильно заряжать новый телефон

Часто можно услышать от продавцов-консультантов совет, что для правильного использования аккумулятора необходимо его полностью разрядить, зарядить и еще раз повторить эту процедуру. Делать этого, конечно же, не нужно: литий-ионные батареи не обладают эффектом памяти, поэтому можно смело заряжать новый телефон, если после активации он близок к разрядке.

Быстрая зарядка

Быстрая зарядка может быть недоступна, если пользуетесь оригинальным зарядником от другого телефона

Правда, оставлять новый зарядник из коробки «про запас» точно не стоит, ровно как и использовать старый: вероятно, вы использовали фирменное з/у от другого производителя. С новым телефоном ничего не случится, но вполне вероятно, что заряжаться он будет медленнее: некоторые форматы быстрых зарядок несовместимы с телефонами других производителей, из-за чего смартфон не будет ее поддерживать.

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Олеофобное покрытие дисплеев

Некоторые «эксперты» рекомендуют отказаться от использования защитных стёкол в угоду экономии: логика в этом есть хотя бы потому, что в некоторых салонах и интернет-магазинах аксессуар обходится крайне дорого. Лучше позаботиться об этом заранее перед покупкой — можете заглянуть в Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы», в котором часто попадаются классные и недорогие защитные стёкла.

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Сразу приобретите защитное стекло, чтобы не портить олеофобное покрытие дисплея

Рисковать носить телефон без него не стоит: олеофобное покрытие с ходом времени быстро стирается, в результате чего в лучшем случае палец будет хуже скользить по поверхности, а в худшем — экран начнет бликовать, смартфон будет хуже выглядеть и его придется часто протирать. Кроме того, олеоофбка не защищает от царапин и повреждений, поэтому при активном использовании его хватит максимум на три-четыре месяца.

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Как оптимизировать работу смартфона

Многие пользователи, купив новый смартфон, сразу же начинают заваливать его многочисленными приложениями и играми, забывая о том, что предварительно нужно отключить десятки неиспользуемых системных служб, которые расходуют оперативную память и заряд батареи. К примеру, в смартфонах Xiaomi их очень много — мы даже рассказывали о том, какие можно спокойно отключать, не боясь за быстродействие смартфона.

Отключите ненужные системные службы сразу после покупки смартфона

Также не забудьте удалить неиспользуемые приложения, чтобы не забивать память устройства и отключить уведомления от не самых важных приложений — мы рассказывали о том, как это сделать на смартфонах Samsung. Только после этого скачивайте новые программы — увидите, ваш смартфон будет работать намного быстрее.

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Карта памяти для телефона

Производители начинают избавляться от слотов для карт памяти в смартфонах, но если вам повезло купить смартфон с MicroSD, то не забудьте ее выбрать правильно: существует множество разновидностей, которые отличаются по скорости записи. Само собой, те, что подешевле явно не будут долговечными и быстрыми, как и те, что подороже.

Некачественная карта памяти может и вовсе не отображаться в телефоне

Даже у таких именитых производителей как Kingston и San Disk заявленная скорость записи (85 и 100 МБ/с) сильно отличается от фактической (22 и 38,5 МБ/с соответственно). А еще стоит знать, что смартфоны постарше не поддерживают SDHC (второе поколение накопителей) и SDXC. Да и вообще, может лучше использовать облачное хранилище вместо карты памяти?

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Как настроить телефон для ребенка

Родители хотят порадовать своих детей и покупают им смартфоны в подарок: щедро и с душой, ничего не скажешь, но перед этим нужно правильно настроить устройство, а не отдавать его просто так. Как ни крути, но телефон может причинить вред ребенку. Вот, на что нужно обратить внимание.

Важно настроить смартфон для ребенка так, чтобы он не смог себе навредить

  • Включить запрет на посещение вредоносных сайтов.
  • Установить приложения по ограничению функциональности: например, по времени и установке сторонних приложений.
  • Ограничить способы оплаты.
  • Включить геолокацию, чтобы отследить местонахождение смартфона.
  • Иметь доступ к учетной записи Google или iCloud.

Похожим образом нужно настроить и новый смартфон для пожилого человека: вам понадобятся лаунчеры, необходимо настроить уведомления и объяснить как правильно пользоваться телефоном, чтобы избежать проблем. Об этом мы также писали в нашей статье.

Надеемся, наши советы помогут вам не совершать ошибок при покупке смартфона. А еще, говорят, что они скоро исчезнут. Правда ли это или вымысел? Рассказали об этом в отдельном материале.

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