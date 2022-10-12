3 телефона, которые не стоит покупать, даже если очень хочется

Представьте, вы хотите получить новый смартфон и не знаете, какой из них больше всего соответствует вашим требованиям. Для этого можно посмотреть обзоры новинок, поискать опыт использования или изучить сравнение гаджетов. По запросам ”лучший телефон”, ”какой телефон купить” и тому подобному можно найти то, что вам действительно нужно. Но часто полученный результат оказывается ошибочным, и рекомендация вам просто не подходит. Все из-за того, что такие статьи часто не показывают недостатков телефонов. Поэтому мы подготовили этот материал, чтобы показать несколько минусов устройств, которые в Сети рекомендуют к покупке чаще остальных.

Какие телефоны лучше не покупать

Сейчас мы не будем ворошить прошлое и вспоминать модели, место которым только в бабушкиных сундуках. Вместо этого мы поговорим о новинках, которые вышли в последнее время и, возможно, заинтересовали вас. Также мы не будем предоставлять вам длинный список моделей. Вместо этого мы сосредоточимся только на нескольких телефонах

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Infinix Zero 8 — телефон с хорошей камерой

Infinix Zero 8 стал популярен благодаря своей 48-мегапиксельной селфи-камере. В целом он не плох, и мы тоже говорили о том, что его можно купить. Но тогда мы рассматривали его в отрыве от остальных моделей для тех, кто хотел именно это устройство. Сейчас поговорим о нем для тех, кто сомневается в этой модели.

На первый взгляд, этот телефон идеален для селфи. Конечно, его большой датчик на передней панели позволяет ему делать хорошие снимки. Но до сих пор остается большой загадкой, лучший ли это вариант для покупки.

Телефон выглядит довольно привлекательно благодаря 6,85-дюймовому экрану с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и частоте сенсора 180 Гц. Внутри телефона установлен недорогой чипсет MediaTek Helio G90T. Хотя серия G-line тайваньского производителя ориентирована на игры, это не игровой смартфон.

У этого устройства так же есть основная камера с максимальным разрешением 64 Мп и четырьмя сенсорами. Она размещена в ромбовидном модуле довольно необычного вида. Смартфон способен записывать видео 4K, а также замедленное видео со скоростью 960 кадров в секунду.

Я не настолько богат, чтобы покупать бюджетные смартфоны. А вы?

Как было сказано выше, самым большим преимуществом Infinix Zero 8 является двойная фронтальная камера. Она состоит из сенсора на 48 Мп и сверхширокоугольного объектива на 8 Мп. Наконец, в телефоне есть батарея емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Что купить вместо Infinix Zero 8

Это довольно недорогой телефон, но есть варианты и получше, чем он. Например, линейка Civi, модели которой считаются самыми красивыми телефонами Xiaomi. А еще они отлично подходят для селфи. Конкретно в данном случае речь идет о CIVI 2.

Этот телефон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED экраном со скруглениями. Он также может похвастаться высокой частотой обновления 120 Гц, цветовой гаммой P3, глубиной цвета 10 бит и поддержкой Dolby Vision. Кроме того, он поддерживает высокочастотную ШИМ-регулировку 1920 Гц. Благодаря этому, пользоваться им в темноте будет намного приятнее.

Xiaomi CIVI 2 имеет самую мощную селфи-камеру в истории Xiaomi и предлагает два 32 Мп модуля. Они даже позволяют добиться портретного размытия на уровне профессиональных камер.

Широкоугольный объектив имеет размер пикселя 1,6 мкм и большую диафрагму f/2,0. За счет последнего светосила увеличивается на 50%. Остальные функции включают: 50 Мп основную камеру, новый чип Snapdragon 7 Gen 1 и большую батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. И все это стоит лишь немногим дороже Infinix Zero 8. Чем не отличная альтернатива?

Как включить активный экран Xiaomi и снять ограничение 10 секунд.

Google Pixel 7 — самый новый телефон Гугл

Серия Google Pixel 7 была анонсирована несколько дней назад. Не смоневаюсь, что многие из вас думают о нем, как о чем-то выдающемся. Но базовая версия не так хороша, как вы думаете. Например, смартфон поставляется с чипом Tensor G2, новейшим процессором Google. Но, судя по всему, улучшение по сравнению с предшественником составляет всего 10%.

В доказательство этого, давайте быстро взглянем на некоторые характеристики этого чипа. Вместо более новой архитектуры ARMv9 он использует ARMv8 и по-прежнему использует устаревшие ядра. Именно поэтому прирост производительности и не превышает 10%. Единственное серьезное изменение касается графики. Она соответствует флагманскому чипу Dimensity 9000.

Этот смартфон, как и предыдущий, оснащен тем же основным датчиком на 50 Мп и сверхширокоугольным объективом на 12 Мп. В версии Pro есть третий объектив, а в базовой модели его нет. Селфи-камера имеет разрешение 10,8 Мп. Она поддерживает фиксированное фокусное расстояние и угол обзора 93 градуса.

Наконец, Google Pixel 7 оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Батарея получила емкость 4355 мАч с поддержкой проводной зарядки 21 Вт и беспроводной зарядки 20 Вт.

Почему я не хочу покупать Google Pixel 7 и вам не советую.

Что купить вместо Google Pixel 7

У Google Pixel 7 так много недостатков, что сложно однозначно сказать, какая модель может стать лучшей его альтернативой. Откровенно говоря, многие смартфоны среднего класса будут стоить дешевле, но обеспечивать гораздо лучшую производительность. Например, можно порекомендовать Redmi K50 Ultra.

Moto G72 — смартфон, который сложно купить

А в конце вспомним смартфон, который не так просто купить в России, но у него есть много потенциальных покупателей, которые готовы купить его после выхода иностранных обзоров — Moto G72.

Самой большой изюминкой Moto G72 является его экран. Этот смартфон оснащен 6,55-дюймовым дисплеем poLED с разрешением 1080 x 2460 пикселей и пиковой яркостью 1300 нит. Это означает, что телефон идеально подходит для использования вне помещений. А частота 120 Гц, HDR10+ и 10-битный цвет окончательно закрепляют его в числе лучших.

Еще одним преимуществом этого устройства является тройная камера на 108 Мп. К основному модулю добавляются два дополнительных — сверхширокоугольный на 8 Мп и макро на 2 Мп. Камера записывает видео в формате 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду. Правда, качество камеры довольно среднее. Зато аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

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Что купить вместо Moto G72

Больше преимуществ у этого смартфона нет и вместо него лучше купить Poco M5. Он имеет такие же или даже лучшие характеристики, но стоит при этом дешевле, а главное, его можно купить в России или даже найти на AliExpress. Смартфоны Poco пользуются большой популярностью среди покупателей, и это заслужено. Есть модели, которые лучше этого телефона, но если сравнивать его с Moto G72, он точно выиграет. А вы как думаете?