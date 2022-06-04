5 лучших телефонов, вышедших за последний месяц

Каждый месяц нам показывают огромное количество смарфтонов, многие из которых сразу хочется купить, такие они хорошие. Конечно, мы этого не делаем, но от этого их изучение не становится менее интересным. В мае нам показали свои новинки Google, OnePlus, Honor, Oppo и другие бренды. Мы же остановимся на самых интересных из них и расскажем о них более подробно. Пусть проблемы с поставками могут сделать процесс покупки более сложным, чем обычно, но это не повод не поговорить о новинках из мира смартфонов.

Лучшие телефоны мая

В приведенном ниже списке указаны не все модели представленные в прошлом месяце. Если вы считаете, что его надо чем-то дополнить, пишите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате. Я же привел те модели, которые привлекли больше внимания, чем остальные по тем или иным причинам.

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Honor 70 Pro+ — новый флагман Honor

Honor 70 Pro+ оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ (2652 x 1200 пикселей) и плотностью 429 точек на дюйм. Устройство также имеет соотношение экрана к корпусу 91,1%. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и 1 млрд цветов.

Под капотом телефона установлена ​​чипсет MediaTek Dimensity 9000, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Этот флагманский процессор, созданный MediaTek для производительных новинок 2022 года. Телефон поставляется в вариантах с 8/12 ГБ оперативной памяти? А постоянной в нем доступно до 256 ГБ. Поскольку это флагманский смартфон, в нем нет места для карты памяти.

Honor 70 Pro+ имеет тройную камеру с основным 54 Мп датчиком (f / 1,9 и PDAF). Также имеется 8 Мп телеобъектив (PDAF, OIS, 3Х зум). Сверхширик получил разрешение 50 Мп (f/2.2). Селфи-камера предлагает разрешение 50 Мп.

В Honor 70 Pro+ есть также стереодинамики Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и GPS. Телефон питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Google Pixel 6a — недорогой Пиксель

Google также воспользовался возможностью, чтобы представить смартфон Google Pixel 6a. Он оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 x 1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. К сожалению, частота обновления телефона составляет всего 60 Гц. Телефон, как и флагманы линейки имеет достойную производительность с собственным процессором Google Tensor. Есть всего одна версия памяти — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной.

Что касается фотовозможностей, Google Pixel 6a имеет основную камеру на 12,2 Мп и сверхширокоугольную на 12 Мп. Как обычно, здесь есть умные функции, такие как Magic Eraser, Real Tone и Face Unblur. В телефоне также есть порт USB Type C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e и NFC. Это будет один из первых смартфонов, который получит Android 13 сразу после его выхода. Всего будет предложено три года обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Остается добавить только про аккумулятор емкостью 4300 мАч и поддержку быстрой зарядки. Правда, Google не раскрыла точную мощность, однако можно предположить, что она составляет примерно 20 Вт.

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Oppo Reno 8 Pro+ — самый мощный телефон Оппо

Oppo Reno 8 Pro+ оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением 2412 × 1080 пикселей, соотношением экрана к корпусу 93,4%, перекрытием 100% диапазона DCI-P3 и пиковой яркостью до 950 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5 и работает под управлением Dimensity 8100 Max с функциями улучшения производительности камеры. Телефон предлагает до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ постоянной памяти UFS3.1.

Что касается фотовозможностей, то здесь есть тройная задняя камера с датчиком Sony IMX766 на 50 Мп, широкоугольным модулем на 8 Мп и макро на 2 Мп. На передней панели находится 32 Мп камера Sony IMX709 для селфи. Для питания используется аккумулятор на 4500 мАч, с быстрой зарядкой Super Flash мощностью 80 Вт. Телефон работает под управлением ColorOS 12.1 на базе Android 12 и предлагает все современные функции связи — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и порт Type-C.

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OnePlus Ace Racing Edition — OnePlus с большим аккумулятором

Некоторое время назад OnePlus представила смартфон OnePlus Ace Racing. Теперь компания добавляет к нему новую Racing Edition. Это более дешевый вариант, но он обеспечивает ту же производительность.

OnePlus Ace Racing Edition оснащен 6,59-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD+ IPS с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В левом верхнем углу есть вырез под фронтальную камеру. Внутри находится чипсет MediaTek Dimensity 8100-Max. Он работает в связке с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти, которую нельзя расширить. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки Super Flash мощностью 67 Вт.

На задней панели телефона установлена ​​тройная камера — 64 Мп (основная), 8 Мп (сверширик) и 2 Мп (макро). Для селфи и видеозвонков в телефоне есть фронтальная камера на 16 Мп.

Racing Edition из коробки работает на Android 12 с фирменной оболочкой ColorOS 12.1 поверх. Есть даже такие функции, как боковой сканер отпечатков пальцев, AI-разблокировка по лицу, разъем для наушников 3,5 мм и NFC. На данный момент ничего не известно о глобальном выпуске, но предполагается, что в других странах смартфон будет продаваться как OnePlus 10R Lite.

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Vivo S15 Pro — Виво с быстрой зарядкой

Vivo S15 Pro оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем Full HD+ с соотношением экрана к корпусу 92,7%, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR-контента. Под капотом телефон работает на MediaTek Dimensity 8100 с тактовой частотой до 2,85 ГГц. Телефон поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ постоянной памяти UFS3.1. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 80 Вт.

В связке камер есть основной модуль на 50 Мп, сверхширик на 12 Мп, который выполняет функции макро, и портретный объектив на 2 Мп. Фронталка имеет разрешение 32 Мп. Видео можно снимать в разрешении до 4K. Другие функции включают сканер отпечатков пальцев на дисплее, оболочку OriginOS Ocean на базе Android 12, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, WiFi 6, порт Type-C и NFC.