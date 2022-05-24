Google Pixel Tablet может оказаться вовсе не планшетом. Угадаете, о чем я?

Основной доклад Google I/O 2022 был, наверное, самой насыщенной гаджетами презентацией Google, которую мы видели чуть ли не за все время их проведения. На конференции разработчиков Google часто проводились презентации потребительского оборудования, но в этот раз нам показали продукты во всех современных нишах, половина из которых являются премьерами для Google — раньше она их не производила. Все это было нацелено как на поклонников Pixel, так и на разработчиков программного обеспечения. Пусть это и далеко не те устройства, которые мы сможем просто так купить, ведь часть из них только анонсировали, а остальные не будут официально продаваться у нас, но это все равно очень интересно.

Когда выйдет планшет Google Pixel

Самым любопытным из всех устройств, показанных на конференции, является планшет. Многие сразу назвали его Google Pixel Tablet, но сама компания была более скромной и просто назвала его «наш Android-планшет». Благодаря рендерам, показанным на сцене, мы более или менее знаем, как он будет выглядеть, и не сомневаемся, что он будет использовать процессор Google Tensor. Впрочем, остается вопросом, какого поколения будет этот процессор. Возможно, к тому времени уже выйдет Google Tensor 2, но это не точно.

И у нас также есть чрезвычайно расплывчатое окно запуска. По сути, сказав, что планшет выйдет в 2023 году, компания просто сообщила, что он когда-то будет, и больше ничего. Не исключено, что ждать придется еще дольше, но когда он выйдет, он станет первым планшетом, относящимся к Google, который мы сможем купить с 2015 года. На это даже обратил внимание сам поисковой гигант.

Тут все, что показали на Google I/O 2022.

С точки зрения внешнего вида, планшет Pixel настолько универсален, насколько вы можете себе представить. Это устройство не похоже на то, что должно взорвать рынок планшетов. Зато оно очень походит на устройство, после презентации которого мы скажем, что это очередной планшет на Android. У него большие лицевые панели, которые уместнее выглядели бы на устройстве десятилетней давности, одна задняя камера, сильно выступающая из корпуса, и дизайн в стиле Pixel 5, который просто растянули в стороны.

Будет ли Pixel Tab таким, как его показали

С большой долей вероятности это или предварительный вариант, или и вовсе попытка запутать все, чтобы потом выкатить что-то фантастическое, но пока преподнесенная новинка выглядит очень странно. Трудно смотреть на такой планшет и не задаваться вопросом, в чем смысл. Особенно, когда об этом тебе рассказывают за год (а то и больше) до презентации. Ни у Google, ни у самой ОС Android нет звездного послужного списка, когда дело доходит до планшетов, и хочется верить, что планшет Pixel что-то изменит в этом мире доминирования iPad на созданном им же рынке.

Однако есть основания подозревать, что этот планшет все же может быть более успешным, чем такие провалы, как Nexus 9 и Pixel C. Во-первых, решение Google впервые показать планшет на I/O является заявлением о намерениях. Так компания призвала разработчиков работать в этом направлении. Тем более, что уже сейчас есть Android 12L.

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Google настаивала на том, что серьезно относится к Android на больших экранах. Однако многие из нас предполагали, что любые преимущества операционной системы на планшетах будут просто побочным эффектом погони компании за рынком складных устройств. Анонсирование планшета на Android сейчас говорит о том, что компания работает в этом направлении. Правда, настолько раннее заявление оставляет место для некоторых сомнений.

Также существует большая вероятность того, что это будет нечто большее, чем просто Android-планшет под брендом Pixel, предназначенный для выполнения типичных задач. Дизайн планшета, возможно, находится ближе к линейке продуктов Google для умного дома Nest, чем к смартфонам Pixel. Ярко-белая передняя панель соответствует текущему Nest Hub Max.

Планшет Pixel или хаб для умного дома

Вот почему многие полагают, что это на самом деле продукт Nest, а точнее, гибрид планшета, который можно снять с базы для обычного использования, и экрана для станции, которая будет управлять умным домом. Подобные предположения появлялись еще задолго до проведенной конференции — примерно в марте этого года.

Согласно появившейся тогда информации, этот съемный экран и прилагающийся к нему хаб должны были появиться уже в 2022 году. Но учитывая сложности с производством процессоров и логистикой в мире, не удивительно, что запуск отложили.

За последний год Google добавила больше элементов пользовательского интерфейса в стиле планшетов на интеллектуальные дисплеи. Поэтому полноценный планшет Nest Tablet, способный выполнять двойную функцию, будет иметь большое значение для экосистемы Google. А заодно, если не закроет нишу планшета, то как минимум прикроет ее. Отсюда и может идти та нейтральность дизайна, о которой мы говорили выше.

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Для чего нужен планшет Пиксель

Если так, то это будет скорее конкурент Echo Show, чем iPad. С ним можно будет ходить по дому, валяться с ним на диване, листая наш Яндекс Дзен, и при этом пользоваться на кухне при приготовлении сложного блюда. Но пользоваться им в дороге будет уже не так здорово. Тем более, что в этом случае для него, скорее всего, даже не будет нормального набора аксессуаров, вроде чехлов, клавиатур и стилусов. А производительность не будет на уровне топовых процессоров.

Осталось много времени, чтобы обдумать планшет Google Pixel (или экран от хаба для умного дома) в преддверии его возможного (это слово надо подчеркнуть) запуска. Но до сих пор, несмотря на кажущийся скучным дизайн, есть все шансы, что Google сможет удивить нас уникальным подходом к форм-фактору планшета. Лично я этого хотел бы. А вы? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.