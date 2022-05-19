Жду Google Pixel 6a, но готов купить один из этих телефонов

Несколько дней назад компания Google анонсировала появление своего нового телефона. Пока он еще не поступил в продажу, но мы уже точно знаем, каким он будет. Pixel 6a является преемником Pixel 5a и самым маленьким представителем семейства Pixel 6. Он предлагает модуль камеры и процессор Tensor флагманской серии Pixel 6 по более доступной цене, но ждать его долго, купить будет не просто, да и подходит он не всем. Поэтому предлагаю рассмотреть альтернативы. Заодно составим список конкурентов. Сразу скажу, что ориентироваться будем не на цену, которая пока непонятна, а на логику и здравый смысл.

Google Pixel 6 — средний Пиксель

Без сомнения, Pixel 6 — одна из лучших альтернатив бюджетному телефону Google. У них много общего, а за чуть большую сумму вы получите несколько важных особенностей.

Во-первых, Pixel 6 предлагает 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ Pixel 6a, дисплей с частотой 90 Гц вместо 60 Гц и более быструю проводную зарядку, а также поддержку беспроводной зарядки. Вы также можете увеличить объем встроенной памяти до 256 ГБ.

Однако в обоих устройствах вы получите процессор Tensor. Панель камеры, которая казалась необычной, теперь выглядит лучшим решением на сегодняшний день. Вы получите четкую 50-мегапиксельную основную камеру в Pixel 6, в то время, как Pixel 6a возвращается к 12,2-мегапиксельной камере, которая была на предыдущих пикселях. Оба телефона также имеют сверхширокоугольный объектив на 12 МП.

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Samsung Galaxy А53 5G — новый Самсунг

Galaxy A53 5G — одна из лучших альтернатив Pixel 6a, которая сопоставима, если не схожа, с ним по стоимости. А еще они самые сбалансированные и относительно недорогие из тех, что представлены на рынке.

Samsung играет в собственную игру с собственным чипсетом, внедряя Exynos 1280 в свой Galaxy A53 5G. О серьезности ставки, сделанной на него, говорит и то, что даже в США устанавливается именно этот чипсет. Пусть он вряд ли может сильно соперничать с Google Tensor, он он по-прежнему выглядит очень достойным. Хотя оба устройства среднего класса предлагают OLED-панели, частота обновления у Samsung 120 Гц, а у Pixel всего 60 Гц. Тут у нас есть однозначный лидер.

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Galaxy A53 5G также продвигает четыре объектива камеры, ограниченные основным на 64 Мп. Макро на 5 Мп — пустая трата ресурсов, макросъемка может показаться уловкой, но сверхширокая 12-мегапиксельная камера имеет множество применений. А еще Samsung Galaxy A53 5G будет получать четыре полные версии Android с пятилетними исправлениями безопасности.

iPhone SE 2022 — самый дешевый Айфон

Какое же сравнение телефона с другими без iPhone в списке. Поэтому мы и включили в него iPhone SE 2022. Это главный конкурент из мира iOS.

Apple iPhone SE (2022) физически не изменился с предыдущей версии, вышедшей два года назад. Внешне это все тот же iPhone 8 с массивными верхней и нижней рамками и круглой кнопкой Home. Зато внутри у него стоит мощный процессор A15 Bionic — такой же, как и во флагманской серии iPhone 13. У него 4 ГБ ОЗУ, но для iPhone этого достаточно. А вот крошечная батарея будет служить не так долго, как хотелось бы.

У iPhone SE (2022) есть немало компромиссов, включая одну заднюю камеру, маленький дисплей с низким разрешением и жалкие 64 ГБ встроенной памяти в базовой модели. С другой стороны, он будет иметь поддержку программного обеспечения на долгие годы вперед, и это простой способ окунуться в iOS.

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Poco F4 GT — игровой Поко

Это определенно хороший выбор для мобильных геймеров. Компания Poco решила удвоить игровые функции, добавив выдвижные боковые клавиши, моментальную зарядку мощностью 120 Вт и мощный флагманский процессор.

Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 обеспечит Poco F4 GT производительностью на годы вперед, а большой дисплей позволит вам потреблять любой контент. Телефон оснащен 6,67-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Его аккумулятор больше, чем у Pixel 6a — 4700 мАч. А безумная скорость зарядки позволяет заполнить его всего за 17 минут.

Хотя Poco F4 GT, вероятно, является лучшим выбором для геймеров, он лишен некоторых повседневных удобств. Вы не найдете в нем хорошую камеру. А еще Poco не обеспечивает долгий период обновлений, что теперь стало большим минусом.

OnePlus Nord N20 — дешевый OnePlus

OnePlus Nord N20 — самый доступный вариант среди альтернатив Pixel 6a. Он предлагает чистый и простой дизайн с отличным дисплеем за не очень большие деньги. Вы также получаете долгое время автономной работы и мощную зарядку. Но обновления оставляют желать лучшего, а вредоносное ПО отягощает обычно популярную OxygenOS.

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Samsung Galaxy S21 FE — Самсунг не только для фанатов

Galaxy S21 FE был выпущен в начале 2022 года после долгой задержки, но он остается отличной альтернативой Pixel 6a, особенно сейчас, когда глобальная цена начала снижаться. Он следует аналогичной формуле, предлагая лучшие функции Galaxy S по более низкой цене. За свои деньги он даст вам процессор предпоследнего поколения, OLED-дисплей с частотой 120 Гц и полноценный рейтинг IP68. Galaxy S21 FE также рассчитан на три года обновлений ОС с четырьмя годами исправлений безопасности.

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