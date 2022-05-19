Жду Google Pixel 6a, но готов купить один из этих телефонов

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Артем Сутягин 0

Несколько дней назад компания Google анонсировала появление своего нового телефона. Пока он еще не поступил в продажу, но мы уже точно знаем, каким он будет. Pixel 6a является преемником Pixel 5a и самым маленьким представителем семейства Pixel 6. Он предлагает модуль камеры и процессор Tensor флагманской серии Pixel 6 по более доступной цене, но ждать его долго, купить будет не просто, да и подходит он не всем. Поэтому предлагаю рассмотреть альтернативы. Заодно составим список конкурентов. Сразу скажу, что ориентироваться будем не на цену, которая пока непонятна, а на логику и здравый смысл.

Pixel6a

Это хороший телефон, но есть варианты не хуже

Google Pixel 6 — средний Пиксель

Без сомнения, Pixel 6 — одна из лучших альтернатив бюджетному телефону Google. У них много общего, а за чуть большую сумму вы получите несколько важных особенностей.

Во-первых, Pixel 6 предлагает 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ Pixel 6a, дисплей с частотой 90 Гц вместо 60 Гц и более быструю проводную зарядку, а также поддержку беспроводной зарядки. Вы также можете увеличить объем встроенной памяти до 256 ГБ.

Pixel 6 и 6a внешне отличаются не сильно

Однако в обоих устройствах вы получите процессор Tensor. Панель камеры, которая казалась необычной, теперь выглядит лучшим решением на сегодняшний день. Вы получите четкую 50-мегапиксельную основную камеру в Pixel 6, в то время, как Pixel 6a возвращается к 12,2-мегапиксельной камере, которая была на предыдущих пикселях. Оба телефона также имеют сверхширокоугольный объектив на 12 МП.

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Samsung Galaxy А53 5G — новый Самсунг

Galaxy A53 5G — одна из лучших альтернатив Pixel 6a, которая сопоставима, если не схожа, с ним по стоимости. А еще они самые сбалансированные и относительно недорогие из тех, что представлены на рынке.

Galaxy A53 красив и узнаваем.

Samsung играет в собственную игру с собственным чипсетом, внедряя Exynos 1280 в свой Galaxy A53 5G. О серьезности ставки, сделанной на него, говорит и то, что даже в США устанавливается именно этот чипсет. Пусть он вряд ли может сильно соперничать с Google Tensor, он он по-прежнему выглядит очень достойным. Хотя оба устройства среднего класса предлагают OLED-панели, частота обновления у Samsung 120 Гц, а у Pixel всего 60 Гц. Тут у нас есть однозначный лидер.

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Galaxy A53 5G также продвигает четыре объектива камеры, ограниченные основным на 64 Мп. Макро на 5 Мп — пустая трата ресурсов, макросъемка может показаться уловкой, но сверхширокая 12-мегапиксельная камера имеет множество применений. А еще Samsung Galaxy A53 5G будет получать четыре полные версии Android с пятилетними исправлениями безопасности.

iPhone SE 2022 — самый дешевый Айфон

Какое же сравнение телефона с другими без iPhone в списке. Поэтому мы и включили в него iPhone SE 2022. Это главный конкурент из мира iOS.

Apple iPhone SE (2022) физически не изменился с предыдущей версии, вышедшей два года назад. Внешне это все тот же iPhone 8 с массивными верхней и нижней рамками и круглой кнопкой Home. Зато внутри у него стоит мощный процессор A15 Bionic — такой же, как и во флагманской серии iPhone 13. У него 4 ГБ ОЗУ, но для iPhone этого достаточно. А вот крошечная батарея будет служить не так долго, как хотелось бы.

iPhone

Простоват, но ничего не поделаешь.

У iPhone SE (2022) есть немало компромиссов, включая одну заднюю камеру, маленький дисплей с низким разрешением и жалкие 64 ГБ встроенной памяти в базовой модели. С другой стороны, он будет иметь поддержку программного обеспечения на долгие годы вперед, и это простой способ окунуться в iOS.

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Poco F4 GT — игровой Поко

Это определенно хороший выбор для мобильных геймеров. Компания Poco решила удвоить игровые функции, добавив выдвижные боковые клавиши, моментальную зарядку мощностью 120 Вт и мощный флагманский процессор.

Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 обеспечит Poco F4 GT производительностью на годы вперед, а большой дисплей позволит вам потреблять любой контент. Телефон оснащен 6,67-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Его аккумулятор больше, чем у Pixel 6a — 4700 мАч. А безумная скорость зарядки позволяет заполнить его всего за 17 минут.

Poco F4 GT слишком игровой для простого человека.

Хотя Poco F4 GT, вероятно, является лучшим выбором для геймеров, он лишен некоторых повседневных удобств. Вы не найдете в нем хорошую камеру. А еще Poco не обеспечивает долгий период обновлений, что теперь стало большим минусом.

OnePlus Nord N20 — дешевый OnePlus

OnePlus Nord N20 — самый доступный вариант среди альтернатив Pixel 6a. Он предлагает чистый и простой дизайн с отличным дисплеем за не очень большие деньги. Вы также получаете долгое время автономной работы и мощную зарядку. Но обновления оставляют желать лучшего, а вредоносное ПО отягощает обычно популярную OxygenOS.

Обычный недорогой OnePlus

Кто больше всего выиграет от провальных решений OnePlus.

Samsung Galaxy S21 FE — Самсунг не только для фанатов

Galaxy S21 FE был выпущен в начале 2022 года после долгой задержки, но он остается отличной альтернативой Pixel 6a, особенно сейчас, когда глобальная цена начала снижаться. Он следует аналогичной формуле, предлагая лучшие функции Galaxy S по более низкой цене. За свои деньги он даст вам процессор предпоследнего поколения, OLED-дисплей с частотой 120 Гц и полноценный рейтинг IP68. Galaxy S21 FE также рассчитан на три года обновлений ОС с четырьмя годами исправлений безопасности.

Samsung

S21 FE несет нам много хорошего.

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