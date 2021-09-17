6 примеров того, как нас дурят производители телефонов

Производителям смартфонов знакомы хитрые маркетинговые уловки, которыми они пытаются привлечь наше внимание. Более того, многие из них успешно работают, хотя мы этого даже не замечаем. Есть не самые честные, вроде подделки фотографий или обмана тестов производительности, но есть и относительно безобидные. Применяя их, производитель не рискует, что его обвинят в обмане, но при этом делает так, чтобы мы захотели купить именно его телефон. В этой статье разберем несколько самых ярких примеров того, как это делается. Возможно, после прочтения вы будете иначе смотреть на рекламные объявления или презентации новых моделей.

Телефоны, которые нельзя купить

Наверное, вы замечали, что иногда производители рекламируют такие модели телефонов, которые нельзя купить. У нас в стране тоже есть такие примеры, но самый яркий не так давно был в США, когда OnePlus рекламировала 9 Pro с памятью 128 ГБ.

К сожалению, компания отложила, а затем отменила выпуск этого устройства, ссылаясь на проблемы с поставкой чипсета. Это означало, что пользователям пришлось потратить 1069 долларов на вариант OnePlus 9 Pro емкостью 256 ГБ, что привело к повышению цен на 100 долларов. OnePlus также сделала нечто подобное с Nord 2 в Индии, анонсировав для рынка вариант 6/128 ГБ, но на самом деле предлагая только вариант 8/128 ГБ или выше.

Возможно, это и совпадение, но соблазн сказать в рекламе, что минимальная цена на несколько тысяч рублей ниже, чем это есть на самом деле, слишком велик. Особенно, не предлагая такой телефон на самом деле.

Самые бесполезные параметры смартфона

Еще один маркетинговый прием, используемый брендами смартфонов, это сосредоточение внимания на бесполезных показателях, чтобы выделиться из общей массы. Например, в 2020 году компания Samsung сделала шаг вперед в этом отношении, предложив 100-кратный ”Space Zoom” для своего Galaxy S20 Ultra.

Да, технически это было возможно, но с таким же успехом можно было сделать и 200х зум. Какая разница, насколько растягивать изображение, когда на нем уже нельзя разобрать деталей.

По факту более-менее приемлемое качество фотографий можно было получить только на уровне увеличения не больше, чем 30х. Посмотрев презентацию, я очень захотел проверить это на деле, но результат меня разочаровал. Это оказалось функцией ради функции. Что-то подобное, кстати, сделала Xiaomi, выпустив Mi 10 Ultra с 120х зумом. Не надо объяснять, что и тут чудес не произошло, а нужно это было только для того, чтобы на бумаге опередить Samsung.

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Лучшие телефоны в своей категории

Тут достаточно вспомнить простой пример, в котором Sony в свое время рекламировала Xperia Z2 как ”гаджет с лучшей камерой в водонепроницаемом корпусе”. Звучит, как победитель в номинации ”самый быстрый Ипполит в мире”. И такое намеренное сужение выборки является обычным приемом.

Фактически, можно довести до абсурда и сказать, что любой смартфон в чем-то лучший. Особенно, если выбрать правильных конкурентов. Например, самый производительный процессор среди фиолетовых телефонов или самая большая батарея среди устройств с двумя камерами. Не ведитесь на это.

Искусственный интеллект в телефоне

Одна из самых раздражающих маркетинговых практик в наши дни — добавлять ”ИИ» к названию каждой функции. Многие производители замечены в таком поведении, охватывая все — от аппаратных функций до возможностей программного обеспечения.

Мы видели, как несколько брендов сделали это для своих режимов ”AI-камеры”, которые, по сути, сводятся к более интеллектуальному распознаванию сцен и объектов. Конечно, здесь используется машинное обучение, но распознавание сцен существует уже много лет. Но ведь покупатели хотят высоких технологий. Так пусть они их получат.

Например, у Asus есть ”AI-зарядка”, которая регулирует скорость подачи энергии в телефон в соответствии привычками пользователя. Между тем, другие бренды телефонов просто называют это умной зарядкой или оптимизированной зарядкой аккумулятора. Возможно, компания достигла своего ”пика” в этом отношении с Zenfone 5Z 2018 года. Этот телефон предлагал зарядку AI, AI Boost (тип функции производительности), AI Scene (распознавание сцены), AI Ringtone (регулировка громкости мелодии звонка на основе окружающего шума) и AI Photo Learning (изменения фотографий). Жуть, да?

По сути, этим понятием сейчас заменяют просто применение программных алгоритмов и не более того. Никакого искусственного интеллекта в телефонах так и не появилось.

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Долгое обновление Android

Кроме Google, Samsung сейчас является рекордсменом обновлений для Android, предлагая четыре года исправлений безопасности и три года обновлений ОС. Обязательство распространяется на флагманы, выпущенные с 2019 года.

Что больше всего бесит в поведении производителей телефонов.

Нет сомнений в том, что Samsung получает маркетинговые выгоды от этого шага, но есть ”прилипалы”, которые решили сыграть на этом. Например, Oppo, Vivo и даже OnePlus тоже предлагают долгие обновления, но буквально для одной-двух моделей. Зато они тоже могут гордо заявить, что некоторые их телефоны поддерживают три года обновлений. Согласитесь, что это очень дешевый пиар?

Обман с производительностью

Некоторые бренды ведут себя на первый взгляд нелогично, но если присмотреться, то определенная логика в их действиях есть. Так OnePlus в девятой модели своего флагмана предлагала мощнейший на тот момент Snapdragon 888, но он так и не cмог раскрыть весь свой потенциал.

Эксперты заметили, что многие приложения намеренно запускались на слабых ядрах, снижая тем самым общую производительность телефона. В итоге, дорогой флагман проигрывал многим более дешевым аналогам.

Почему некоторые приложения на дорогих телефонах работают хуже, чем на дешевых.

Судя по всему, сделано это было для того, чтобы продлить время работы аккумулятора. В противном случае было бы слишком много жалоб, что смартфон мало работает, и многие отказались бы от покупки.

Такой обман распознать сложно, но перед покупкой надо иметь в виду, что не любой телефон выжмет все из своих характеристик. Иногда производителю проще закупить более дорогие процессоры, но сэкономить на батарее. Тем самым все равно заработать, но вы получите меньше удовольствия от использования такого устройства.