Чтение книг, просмотр фильмов и еще 4 вещи, которые не стоит делать на смартфоне

Смартфон давно перестал быть просто средством связи: подумайте сами, что вы делаете с ним чаще? Уверен, смотрите сериалы, YouTube и просто изучаете что-либо. Звонки отошли на второй план, и в этом нет ничего странного. Несмотря на то, что смартфон теперь является карманным центром развлечений, некоторые вещи на нем делать все равно не очень удобно. Возможно, это вам никак не навредит с физиологической точки зрения, но на практике выполнять некоторые вещи все равно сложно и не очень удобно. Даже если и телефоны во многом заменили нам ноутбуки и ПК, а некоторым даже и планшеты, это не делает их удобными. Рассказываем о тех вещах, которые на смартфоне делать по-прежнему проблематично.

Как смотреть фильмы на смартфоне

Просмотр фильмов и сериалов на смартфоне — норма нашего времени. Стриминговые сервисы предлагают вам огромную коллекцию фильмов на любой вкус, вы можете даже сохранить их, чтобы смотреть офлайн. Тем не менее, смартфон все время приходится держать на весу, ведь поставить его — та еще проблема.

Кроме того, это еще и вредно для здоровья: если вы лежите, а смартфон удобно установили на кровати с помощью подушки, то вам повезло. Смотреть сидя намного вреднее: на позвоночник воздействует сила, которая в среднем соответствует примерно 18 лишним килограммам. Да и разглядывать мелкие детали, согласитесь — сомнительное удовольствие. Кстати, узнать о том, как пользоваться гаджетами и сохранить здоровье, вы можете из нашего Яндекс.Дзена!

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Чтение книг на смартфоне

Планшет или электронная книга — вот лучшие друзья людей, которые не представляют своей жизни без чтения. Смартфон — неплохой временный вариант. Временный! Не стоит читать с него постоянно: вред от IPS или AMOLED не доказан, но глаза ваши все равно будут со временем уставать. Все зависит от времени, которое вы проводите за чтением со смартфона.

Читать со смартфона удобно в дороге, чтобы лишний раз не носить с собой увесистую книгу. В остальных же случаях вам в помощь электронные книги и планшеты: кстати, даже с ними не забывайте почаще делать перерыв, чтобы дать отдых глазам. Подробности вы можете узнать из нашего интереснейшего материала.

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Как написать книгу на телефоне

Я поражаюсь, когда открываю современный роман модного автора, который в предисловии кичится тем, что писал эту книгу самыми разными способами: на печатной машинке, на ноутбуке, от руки и даже на смартфоне. Ну это же вздор! Либо автор хочет впечатлить аудиторию, либо он невероятно усидчив, ведь писать книгу на смартфоне с его маленькими (да еще и сенсорными) клавишами — настоящее мучение. Все равно, что пинцетом собирать микроскопический пазл или подковывать блоху. Возможно, умельцы еще не перевелись, но вам я этого делать точно не советую.

Виртуальная карта на телефоне

Смартфоны с NFC — настоящее чудо. Пользоваться бесконтактной оплатой по-прежнему очень удобно, теперь это можно делать даже с помощью фитнес-браслета. Несмотря на это, не стоит сосредотачивать все финансовые инструменты в одном месте: всегда держите под рукой свои пластиковые карточки и даже немного наличных. Смартфон можно потерять, он может разрядиться в самый неподходящий момент — это еще одна причина, почему не стоит надеяться в вопросах финансов исключительно на свое устройство.

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Утечка данных с телефона

Многие пользователи надеются на то, что с ними никогда не произойдет какого-либо взлома. Но от утечек данных никто не застрахован: все личные данные и фотографии в один момент могут оказаться в открытом доступе. Это грустно и обидно: разные сервисы обещают нам полную конфиденциальность, но практика показывает, что защита сдается при первой же крупной атаке. В общем, если привыкли доверять смартфону самое ценное, еще есть время пересмотреть свое доверие к гаджету — с него взятки гладки.

Навигатор в смартфоне

Тот факт, что в смартфонах появились карты GPS, сделал жизнь водителей проще, а встроенную систему мультимедиа в автомобиле сделал бесполезной. Согласитесь, карты в смартфоне — это супер. Они обновляются автоматически и показывают текущую дорожную обстановку благодаря подключению к Сети. Тем не менее, злоупотреблять ими не стоит: мало того, что смартфон сильно греется, так еще и экран потихоньку выгорает.

А если ваш телефон при этом находится на магнитном держателе очень долго, это тоже влияет на устройство. Добавьте к этому тот факт, что из-за доступности карт в смартфоне, вы хуже запоминаете местность. Отказываться от них, конечно же, не стоит, но и давать дополнительную нагрузку на смартфон тоже вредно.

А что еще не стоит делать на смартфоне? Поделитесь своими наблюдениями в нашем Telegram-чате, давайте обсудим!