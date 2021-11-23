Разбираться в процессорах для телефонов скоро станет намного проще

Процессоры сами по себе никому не интересны. Это действительно так, ведь мы получаем набор цифр, которые толком не дают понимания, чего от них ждать. Например, мало кто из простых пользователей скажет, чем отличаются друг от друга Snapdragon 778 и Snapdragon 865, а ведь разница довольно большая. При этом среди пользователей Apple намного больше тех, кто знает, что в новом iPhone установлен чипсет A15. И это при том, что компания не афиширует, какое железо устанавливается в ее телефоны. Qualcomm решила, что надо что-то менять и повышать осведомленность пользователей. Поэтому мы больше не увидим привычной запутанной системы деления, которая многих сбивает с толку.

Новые процессоры Snapdragon

Информация теперь стала официальной. Qualcomm сама сделала соответствующее заявления. Начиная с этого года, компания будет проводить ребрендинг своих самых известных продуктов, а именно, линейки мобильных процессоров. Это означает, что текущих имен, как Snapdragon 8xx, 7xx, 6xx и так далее, больше не будет.

Мы находимся на пороге ожидаемого запуска нового поколения чипсетов Qualcomm Snapdragon и до этого времени думали, что он будет называться Snapdragon 898. Но теперь этого можно уже не ждать и готовиться к новому более простому неймингу.

Правда ли, что Snapdragon 888 лучший процессор для Android-телефонов? Теперь нет.

Как будет называться новый процессор Snapdragon

Конечно, было бы глупо со стороны Qualcomm сейчас говорить о том, какое новое название получат грядущие процессоры. Она решила сохранить интригу, но сам факт того, чтобы мы переходим определенный рубеж, уже говорит о многом. И у нас уже есть некоторая информация о том, что мы можем получить в результате такого переименования.

Qualcomm заявляет, что ее новые названия для мобильных процессоров будут короче и проще. Во-первых, название собственной компании не будет частью общего нейминга — останется только Snapdragon. Интересно, что технически компания уже сделала это со Snapdragon 888 Plus, который во всех официальных материалах указывался без названия компании.

Затем компания откажется от трехзначной схемы нумерации в пользу однозначной. Серия ”8” по-прежнему останется флагманской моделью. Однако не исключено, что мы получим какие-то дополнительные обозначения для того, чтобы хоть как-то отличать одно поколение процессоров от другого.

Что такое уязвимость в процессоре.

Нам нужно подождать, чтобы увидеть, какими будут окончательные имена, но здесь есть несколько серьезных вопросов. Что нас интересует, так это то, как эта схема именования позволит использовать несколько микросхем 8-й серии? Например, трехзначная система нумерации позволяет запускать и Snapdragon 888, и Snapdragon 870 одновременно. Эти процессоры относятся к топовой серии, но одна немного уступает другой. Непонятно, как компания могла бы сделать это с помощью всего лишь одного номера.

Snapdragon Pro

Никто не отменял маркировку ”Pro”, ”Lite”, ”Max” и другие. Но это может еще больше запутать пользователей, которым надо будет понимать, что перед ними смартфон с процессором восьмой серии, это его третье поколение, а еще он выпускается в модификации Lite. Так может получиться чуть ли не еще сложнее, чем нынешняя система маркировки.

Не стоит сомневаться, что такое важное решение принимается только после тщательного анализа, который провели маркетологи и технические специалисты компании. А значит, у них есть четкое видение того, каким будет нейминг компьютеров в будущем. Более того, по данным компании, она протестировала две разные системы названий с участием более 2000 представителей фокус-группы. Каким бы ни было следующее имя, по всей видимости, эти 2000 тестировщиков сочли его лучшим.

Что такое техпроцесс и зачем его уменьшать.

Когда Qualcomm получит новое название

Весьма вероятно, что Qualcomm объявит новое имя, когда выпустит следующий чипсет 800-ой серии. До этого момента осталось около недели, поэтому ждать нам совсем недолго.

Хочется верить, что вслед за Qualcomm пойдет Samsung, которая тоже могла бы упростить нейминг процессоров и уйти от четырехзначного обозначения. Так она сделает его более понятным и логичным для простого человека, а не для гика, который хранит в отдельном уголке сознания весь этот набор цифр и периодически достает его оттуда, чтобы бережно смахнуть пыль.