Что умеет самый дешевый смартфон на Android за тысячу рублей

Пару месяцев назад я поставил цель — найти самый доступный смартфон в России, чтобы осознать разницу в цене между дорогими и дешевыми устройствами, предлагающими, по сути, одни и те же возможности. Тогда лидером рейтинга стал Rombica myPhone Jet за 2 880 ₽. Но каково было мое удивление, когда совершенно случайно мне на глаза попался еще более дешевый смартфон на Андроид. Он в 3 раза дешевле Rombica myPhone Jet, и вы можете купить сразу 5 таких устройства, заплатив в общей сложности сумму, равную цене официального чехла для iPhone 15.

Самый дешевый смартфон 2023 года

Самым дешевым смартфоном является F+ SA50 от компании, которая еще несколько лет назад именовалась как Fly и была довольно популярной в России. Встретил я его на Мегамаркете.

Купить F+ SA50

Цена самого дешевого смартфона — 1 890 ₽. За его покупку на Мегамаркете предоставляется кэшбэк до 54% (максимальный для подписчиков Сбер Прайм при оплате через SberPay). Бонусами вернется 1 023 ₽, и с учетом того, что баллами можно оплатить до 99% стоимости любого товара на Мегамаркете или в Самокате, цена F+ SA50 составит 867 ₽. В голове не укладывается! Смартфон за $10, где такое видано?

Также F+ SA50 продается на других российских маркетплейсах. На OZON и WildBerries смартфон стоит примерно 2 тысяч рублей. Самая низкая цена на Яндекс Маркете (1 500 ₽ по промокоду BEST10), но даже это не идет ни в какое сравнение с огромным кэшбэком от Мегамаркета.

F+ SA50 на Яндекс Маркете

Глядя на такой дешевый смартфон, возникает сразу несколько вопросов. А он вообще работает? Не сломается ли после первого включения? Можно ли на нем пользоваться привычными приложениями вроде WhatsApp и YouTube? Давайте попробуем вместе ответить на эти вопросы.

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Характеристики F+ SA50

Помимо цены неоспоримым достоинством F+ SA50 является то, что это устройство от какого-никакого бренда, а не подделка, внешне мимикрирующая под условный iPhone 15 Pro Max. В то же время характеристики дешевого смартфона сразу говорят: здесь экономили буквально на всем.

Характеристики F+ SA50 Экран 5 дюймов, TFT (854х480), 60 Гц Основная камера 5 МП Фронтальная камера 2 МП Процессор MediaTek MT6739 Операционная система Android 12 Go Память 2/16 ГБ Аккумулятор 2000 мАч

По нынешним меркам у смартфона откровенно плохой экран. Здесь используется TFT-матрица с искажением цветов под минимальным наклоном, а тачскрин рассчитан всего на 2 касания.

Процессор MediaTek MT6739 — это 28-нанометровый привет из 2017 года, набирающий около 50 тысяч баллов в AnTuTu. Из-за него смартфон выполняет каждое действие с задержкой и даже не способен воспроизвести FullHD-видео на YouTube без тормозов. Ну а встроенный аккумулятор на 2000 мАч при активном использовании устройства сядет уже после обеда или в лучшем случае доживет до вечера.

F+ SA50 на Мегамаркете

F+ SA50 на Яндекс Маркете

С другой стороны, F+ SA50 работает на не самом старом Android 12, поддерживает 4G, а на экран с завода наклеена пленка. Устройство худо-бедно выполняет свои функции и является адекватным вариантом первого смартфона для ребенка. Но взрослому человеку стоит подобрать что-нибудь другое.

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Какой дешевый смартфон купить

F+ SA50 — пример самого дешевого смартфона, который может позволить себе каждый. Но, увы, в техническом плане он отстал от современных решений лет эдак на 10. В 2013 году это был бы хороший аппарат за 10 тысяч рублей, однако в реалиях 2023-го им очень некомфортно пользоваться. А потому, если вы ищете дешевый смартфон на Андроид для себя, присмотритесь к моделям подороже:

В 2023 году дешевый смартфон, которым можно пользоваться без лагов, стоит минимум 5 000 ₽, а потому F+ SA50 сложно рекомендовать в качестве основного устройства. Но сам факт, что в наличии есть модели с сенсорным экраном менее чем за 1 000 ₽ или примерно за $10, действительно удивляет.