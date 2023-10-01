Сколько стоит самый дешевый смартфон в России и можно ли им пользоваться

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Герман Вологжанин

Стоимость смартфонов постоянно растет, а происходит это не только в России, но и во всех остальных странах мира. Официальная цена базового iPhone 15 у нас — 125 000 ₽, и даже Xiaomi продает флагманские модели за 140 тысяч. Цифры, мягко говоря, бодрящие, из-за чего складывается ощущение, будто самый дешевый смартфон 2023 года просто не может стоить меньше 10 тысяч рублей. Но это не так. В продаже есть модели, в стоимость которых сложно поверить. Другой вопрос — можно ли пользоваться такими устройствами, или им придется отправиться в утиль сразу после покупки.

Сколько стоит самый дешевый смартфон в России и можно ли им пользоваться. Готовы погрузиться на дно рынка смартфонов? Фото.

Готовы погрузиться на дно рынка смартфонов?

Где самые дешевые смартфоны в России

Поставив перед собой цель купить самый дешевый смартфон, человек может мониторить десятки интернет-площадок, заглядывать на вторичный рынок и на витрины магазинов привокзального типа, где сложно определить происхождение устройства. Такой подход нас не устраивает, поскольку он требует объять необъятное. В этой связи даже к самому дешевому смартфону 2023 года нужно предъявить несколько требований:

  • это должно быть устройство какого-никакого бренда, а не подвальный аппарат, внешне копирующий iPhone или Samsung;
  • смартфон должен быть новым и продаваться на территории России с официальной гарантией;
  • наконец, это может быть только относительно новая модель, выпущенная в 2022-2023 годах.

Требования довольно жесткие, но даже с ними поиск самого дешевого смартфона по цене обеда в недорогом ресторане не превращается в непосильную задачу. И сейчас вы в этом убедитесь.

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Какой самый дешевый смартфон в 2023 году

Какой самый дешевый смартфон в 2023 году. В некоторых интернет-магазинах этот смартфон стоит еще меньше. Фото.

В некоторых интернет-магазинах этот смартфон стоит еще меньше

Для поиска самого дешевого смартфона я использовал платформу Яндекс Маркет, агрегирующую предложения самых разных магазинов. И вот, что там удалось найти:

Рискну предположить, что многим из вас ничего не говорят названия этих устройств, ведь по-настоящему дешевые смартфоны делают отнюдь не самые именитые бренды. Хотя как посмотреть… F+ — это бывший Fly родом из Великобритании, Itel — один из производителей холдинга Transsion Holdings, куда входят сравнительно известные Infinix и TECNO, а Rombica — сингапурская компания, выпускающая все под ряд от наушников и повербанков до телевизоров и ноутбуков.

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Что умеет самый дешевый смартфон

Если верить данным Яндекс Маркета, самый дешевый смартфон 2023 годаRombica myPhone Jet. Он стоит менее 3 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, насколько это мало, напомню: за 2880 ₽ сегодня дают всего $30, а фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 со всеми скидками на старте продаж стоит более 3 тысяч.

Сколько стоит самый дешевый смартфон в России и можно ли им пользоваться. Что умеет самый дешевый смартфон. Фото.

Смартфон по цене фитнес-браслета — это, конечно, мощно, но что у него внутри? На своем сайте сингапурский бренд предсказуемо расхваливает модель, рассказывая о мощном процессоре и относительно свежей операционной системе Android 12 на борту, но давайте посмотрим правде в глаза:

  • у смартфона TFT-экран, а это — самый плохой тип матриц, который возвращает нас на десятилетие назад;
  • процессор Unisoc SC9832E был выпущен еще в 2018 году, и уже тогда считался морально устаревшим (менее 30 тысяч баллов в тесте AnTuTu), с ним устройство будет тупить, как двоечник у школьной доски;
  • смартфон имеет аккумулятор на 2000 мАч, в то время как отраслевой стандарт 2023 года — 5000 мАч, то есть разряжаться Rombica myPhone Jet будет сразу после обеда;
  • фронтальная камера на 0,3 МП — еще один привет из прошлого, ведь такие ужасные фронталки были нормой в далеком 2013 году.

Смартфон F+ SA55 недалеко ушел от своего конкурента, предложив покупателю более-менее сносный IPS-экран, аккумулятор на 2400 мАч тот же допотопный процессор Spreadtrum SC9832. То же самое касается Itel A27, который отличается от самых дешевых моделей только аккумулятором на 4000 мАч.

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Как бы то ни было, ни один из дешевых смартфонов, чья цена колеблется возле отметки в 3000 ₽, не соответствует современным требованиям. Такие устройства не стоит покупать даже старикам и детям, далеким от технологий, потому что устаревшее железо ультрабюджетных моделей станет причиной возникновения лагов и вылетов из приложений.

Какой смартфон купить подешевле

Какой смартфон купить подешевле. Не стоит опускаться до смартфонов за 3 тысячи рублей. Фото.

Не стоит опускаться до смартфонов за 3 тысячи рублей

Если вы из тех, кто не готов тратить много денег и хочет купить дешевый смартфон, то сравнительно неплохим выбором станет TECNO Spark Go 2022 или POCO C51. По состоянию на сегодняшний день эти модели стоят меньше 6 тысяч рублей, что является минимальным порогом входа в мир Android-смартфонов.

Купить смартфон TECNO

Купить смартфон POCO

В то же время более-менее адекватный уровень комфорта, подразумевающий под собой главным образом плавность работы интерфейса, способны обеспечить смартфоны за 10 тысяч рублей, но никак не модели, которые дешевле недорогих смарт-часов и фитнес-браслетов.

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