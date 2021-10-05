Как велосипеды и пылесосы сделали складные Samsung такими прочными

Если вспомнить историю последних лет, многие не верили в то, что Samsung или кто-то другой сможет сделать складной телефон. Даже несмотря на то, что мы видели концепты, мы все равно не верили в это. Потом, когда они все же вышли, мы говорили о том, что их невозможно сделать водонепроницаемыми. Если в первый раз я был настроен более оптимистично, то в защиту от воды я не верил до последнего. Оказалось, что в обоих случаях Samsung буквально посмеялась над нами. Но сложно представить, какие исследования и разработки стояли за этим. Впрочем, есть кое-что, что наложило свой отпечаток и позволило получить тот продукт, который мы увидели с выходом Galaxy Z Fold 3. Впрочем, из названия статьи вы уже догадались, о чем пойдет речь.

Как Samsung сделала складной телефон

Чтобы Samsung смогла добиться такого результата, ей пришлось разработать новые материалы, новые процессы и даже новое испытательное оборудование, чтобы улучшить свои складные смартфоны. Но иногда вдохновение приходило, что называется, откуда не ждали.

Когда Samsung приступила к разработке складных телефонов, опрос потребителей показал, что надежность была главным требованием. Несмотря на возникшие проблемы и первоначальную реакцию на проект, команда разработчиков сделала все возможное, чтобы реализовать задуманное.

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Что должно быть в складном телефоне

Самой ожидаемой функцией после выхода первого поколения была водонепроницаемость, но складная конструкция состоит из двух частей, соединенных шарниром и проводкой. И именно это осложняло возможность создания полноценной защиты от воды.

Сделать обычные телефон водонепроницаемыми довольно просто. Надо только закрыть все отверстия. Но гидроизоляция складного телефона — совсем иное. Samsung сделала водонепроницаемыми две части корпуса, а затем объединила их вместе, используя новые материалы, которые были разработаны в последнее время. Они и позволили добиться нормальной изоляции стыков. При этом защита основных частей корпуса от воды многослойная. То есть, если жидкость просочится под один из них, она не повредит все устройство в целом.

Как складной телефон сделали водонепроницаемым

Как заявляют в Samsung, сделать водонепроницаемыми петли телефона было проще, чем может показаться на первый взгляд. Для сравнения приводится пример с тем, как мы ездим на велосипеде в дождь. Подвижные части цепи и колес не приходят в негодность от воды. Поэтому компания пошла аналогичным путем и придумала специальную смазку, которая не боится воды и не позволяет ей причинить вред самому шарниру.

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Но как насчет проводки, соединяющей две части вместе? Смазка может защитить сам шарнир, но за ним вода может легко попасть в остальную часть устройства через зазоры, используемые для электрических соединений. Samsung сначала заменила физическую проводку гибкой печатной платой, а затем разработала специальный связующий материал, похожий на силикон, который герметизирует все зазоры. В итоге смартфон получил сертификацию IPX8. Он не проверялся на попадание пыли, но выживал на глубине до полутора метров в течение получаса.

Почему складные телефоны не защищены от пыли

Что касается защиты от пыли, компания испытала много приемов, но тут на помощь пришли технологии из мира пылесосов. Внутренние щетки эффективно борются с пылинками, но надо сделать так, чтобы они были очень и очень маленькими. Но сказать это одно, а придумать структуру, проверить, испытать и реализовать в конечном продукте — совсем другое.

Несмотря на это, компания ни для одной их своих складных моделей в этом году не заявляет защиту от пыли и даже советует избегать похода с телефоном на пляж. Но представители Samsung уверяют, что продолжают работать в этом направлении. Хотя и говорят, что такая защита от пыли практически невозможна. Одно дело — вода, которая затекла и вытекла/высохла, и совсем другое — песок и пыль, которые никуда не денутся, оставшись разрушать очень точно выверенный шарнир.

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Почему сложно сделать новый телефон

Оказывается, при создании складных телефонов у Samsung была еще одна проблема — материал рамы. С ним часто сталкиваются и другие производители. В целом, современные технологии позволяют сделать материал практически любой прочности, которая вам нужна. Но не все из них будут иметь нужный цвет, текстуру и стоимость, чтобы их можно было применить в коммерческом устройстве, в котором важен баланс. Покупателю не важно, что это за материал. Он должен быть красивым, прочным и недорогим. Вот тут действительно приходится поломать голову.

Samsung потратила почти два года на разработку Armor Aluminium — материала рамы корпуса. Только так, приложив массу усилий, получилось создать материал, способный противостоять большим нагрузкам и соответствовать остальным требованиям.

Внешняя часть Z Fold 3 и Z Flip 3 более прочная, а внутренняя часть не боится воды, но как быть с экраном? Оказывается, команда работала над двумя основными направлениями, чтобы сделать его прочнее. Первое сводилось к экспериментам с различными слоями панели, чтобы найти структуру, обеспечивающую наибольшую ударопрочность, а второе — это защитная пленка, которая наносится сверху.

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Для пленки был разработан новый материал, который лучше растягивается, поэтому не повреждает дисплей и хорошо противостоит складыванию. Что не менее важно то, что он не оказывает негативного влияния на качество изображения. Так и получилось создать тот экран, про который Samsung сказала, что он на 80% прочнее предшественника. В точности проверить эти цифры сложно, но я уже несколько недель пользуюсь этим телефоном и могу смело заявить, что царапин на экране просто нет. Об этом я отдельно расскажу буквально на днях в своем опыте использования.

Как испытывали Samsung Galaxy Z Fold 3

Естественно, при запуске нового смартфона, тем более в такой знаковой линейке, компания просто не могла полагаться на расчеты, теорию и вычисления. Нужно было все много раз проверить. Для этого создавались отдельные испытательные стенды и проводились испытания в ”полевых условиях”. Только для новых испытаний на падение пришлось разработать три разных типа машин.

Можно как угодно относиться к перспективам складных устройств, но отрицать, что команда создателей телефона сделала невозможное, нельзя. При этом невозможное она сделала два раза. Сначала просто выпустив складной телефон, а потом сделав его надежным. И кто теперь вспомнит про проблемы первых моделей, из-за которых пришлось отложить запуск. Тогда мы смеялись над компанией, а сейчас она красиво ответила на скепсис, который был у нас тогда.