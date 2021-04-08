Лучшие приложения для рисования на Android

Рисование — отличный способ проводить время! Люди с древних времен занимались этим как для того, чтобы скоротать время, так и для заработка. Сегодня, когда максимально ценится креативный подход и умение пользователя выражать свои мысли на бумаге или другом носителе, возможность рисовать по-новому обретает еще больше смысла. Сейчас вместо стен пещер у нас есть телефоны, планшеты и компьютеры, на которых можно рисовать все, что угодно. При этом даже не надо обладать уникальными навыками — достаточно просто начать. Даже ”неправильные” рисунки, если они вообще возможны, вызывают большой интерес и часто очень высоко ценятся. Поэтому давайте просто расслабимся и немного порисуем. Тем более, что многие из приведенных ниже приложений доступны не только на Android, но и на iOS, а значит, поддерживаются на iPhone и iPad.

Clip Studio Paint — рисование комиксов для всех

Clip Studio Paint — это приложение для рисования, которым могу пользоваться как любители, так и профессионалы. Оно начиналось как программное обеспечение для настольных компьютеров, прежде чем перейти на iOS, но новая версия Android содержит все его лучшие возможности.

Clip Studio Paint включает в себя почти все, что вам может понадобиться для воплощения ваших комиксов в жизнь. Есть разные варианты бесплатной пробной версии, поэтому прежде, чем покупать приложение, можно оценить и понять, насколько оно удобное.

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В арсенале этого приложения есть много инструментов, включая кисти и трехмерные модели. Вы можете хранить свою работу в облаке для универсального доступа, а Clip Studio Paint может записывать интервальные видеоролики, чтобы вы могли поделиться своим художественным процессом.

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Adobe Illustrator Draw — дорогой софт для рисования

Adobe Illustrator Draw и Photoshop Sketch — два приложения для рисования от Adobe. В первом есть множество функций рисования, включая слои, пять разных наконечников пера со своими уникальными особенностями и возможность увеличения до x64, чтобы применить более тонкие детали к вашей работе. Когда вы закончите, вы можете экспортировать результат на свое устройство для совместного использования или экспортировать в облако для использования в других продуктах Adobe.

Photoshop Sketch имеет множество собственных функций. Оба приложения также могут работать вместе, поэтому есть возможность импортировать и экспортировать проекты между ними. Загрузка приложений бесплатная, но чтобы пользоваться всеми их функциями, нужно приобрести подписку Creative Cloud. С вариантами ее цены можно ознакомиться перед оформлением.

Скачать Adobe Illustrator Draw

ArtFlow — прокачанное приложения для рисования

ArtFlow — одно из самых глубоких приложений для рисования. Вы можете использовать одну из 70 кистей, растушевок и других инструментов, чтобы ваши работы были уникальными. Оно также имеет возможность работы со слоями и их смешивание.

Готовый результат вы можете экспортировать в JPEG, PNG или даже PSD, чтобы потом продолжить с ним работу в Photoshop. Это надежный универсальный вариант как для детей, так и для взрослых. Вы можете скачать его бесплатно, чтобы попробовать, но за полную версию придется заплатить.

Скачать ArtFlow

Dotpict — рисование пиксельной графики

Dotpict — одно из самых уникальных приложений для рисования. Его главной особенностью является возможность работы с пиксельной графикой. Вам предложат сетку и возможность перемещения со сменой масштаба. В итоге вы будете рисовать, просто заполняя поля пикселей.

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Когда все будет готово, вы сможете уменьшить масштаб, чтобы увидеть все свое творение. Приложение также включает в себя автосохранение, отмену и повтор. В целом приложения довольно простое и может понравится не только тем, кто любит пиксельную графику, но и тем, кто просто хочет ”позалипать” в эти квадратики.

Скачать Dotpict

Ibis Paint — рисование с видео

Ibis Paint — это приложение для рисования с множеством забавных функций. В нем есть более 140 различных кистей, в том числе погружные ручки, фломастеры, настоящие кисти для рисования и другие забавные штуки.

Кроме всего перечисленного, вы можете записать на видео то, как вы делали свой рисунок. У него есть поддержка слоев, а их максимальное количество ограничено только вычислительной мощностью вашего устройства. В нем даже есть функции для определенных типов рисования, таких, как манга.

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Как и положено уверенным в себе разработчикам, они предлагают бесплатную пробную версию с возможностью потом пользоваться платной. Многие признают, что это одно из лучших приложений на мобильных устройствах. Поэтому оно точно достойно внимания.

Скачать Ibis Paint

InspirARTion — приложения для вдохновения

InspirARTion — менее популярное приложение для рисования, но некоторым оно действительно нравится. У него также есть веб-версия, если вы хотите пользоваться им на нескольких платформах.

Среди основных функций можно отметить различные кисти и инструменты для рисования. Кроме этого, есть режим симметрии и возможность импортировать существующие изображения. Вы даже можете выбрать цвет, используя то, что уже есть на изображении. Это не самое мощное приложение для рисования в списке, но в нем однозначно что-то есть. А самое приятное то, что оно полностью бесплатное.

Скачать InspirARTion

PaperColor – преемник PaperDraw

PaperColor (ранее PaperDraw) — одно из тех приложений для рисования, которое пытается максимально точно имитировать реальную жизнь. Оно содержит основы, такие, как различные типы кистей, чтобы вы могли рисовать так, как хотите.

Что отличает его от остальных, так это его функция отслеживания. Вы можете импортировать фотографию и установить для нее полупрозрачный режим. Таким образом можно будет не только рисовать самому, но и брать за основу готовое изображение, частично или полностью обводя его очертания.

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Заодно такой подход может помочь в освоении изобразительного искусства. Это очень весело, особенно, если вы любитель. А самое приятное, что приложение бесплатное. У него есть платная версия, но отличается она только добавлением некоторых функций и инструментов. Если решите заплатить, то делается это внутри самого приложения.

Скачать PaperColor

RoughAnimator — приложения для создания анимации

RoughAnimator — это приложение для рисования, которое позволяет создавать анимацию. Вместо того, чтобы рисовать неподвижное изображение, которое вы можете экспортировать и публиковать, RoughAnimator позволяет вам создавать настоящую анимацию.

Вы можете нарисовать ее кадр за кадром, а затем связать их вместе, чтобы создать маленький мультфильм. Вам будет доступна функция управления частотой кадров и разрешением, а также некоторые простые инструменты для рисования.

Готовые проекты можно экспортировать в формате GIF, в видео QuickTime или как последовательность изображений. Приложение платное и, если вы хотите попробовать его бесплатно, надо успеть сделать это во время периода возврата.

Скачать RoughAnimator

Sketchbook от Autodesk — старое приложение для рисования

Sketchbook от Autodesk существует уже давно. За это время он стал настоящим фаворитом многих художников, которым нужны хорошие инструменты для рисования.

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Приложение предлагает вам десять кистей. Каждую кисть можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Есть возможность пользоваться тремя слоями, шестью режимами наложения, масштабированием до 2500% и имитацией чувствительности к давлению, если ваше устройство поддерживает эту функцию.

В профессиональной версии доступно намного больше инструментов, но она распространяется по подписке. Оформить ее можно в самом приложении, но перед этим стоит воспользоваться бесплатной 7-дневной подпиской. Впрочем, недавно бесплатная версия получила многие Pro-инструменты, что не может не радовать простых пользователей.

Это довольно мощное приложение, разработанное для серьезных художников. Просто имейте это в виду, если вы только делаете свои первый шаги в изобразительном искусстве.

Скачать Sketchbook от Autodesk