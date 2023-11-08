Да что этот POCO C65 себе позволяет?! Вышел лучший смартфон за 10 тысяч рублей

POCO уже неоднократно доказывала, что из-под ее крыла выходят лучшие смартфоны по соотношению цены и качества. В начале года компания представила свои флагманы F-серии, а сейчас нацелилась на покорение сегмента устройств начального уровня. И новый смартфон POCO C65 попал точно в цель! Большой экран, солидный запас памяти, топовая камера — все это предлагается примерно за 10 тысяч рублей.

Официальная цена POCO C65 на глобальном рынке стартует с отметки $149 или примерно 13 900 ₽. Но в честь старта продаж, который намечен на 11 ноября, ее снизят до $109 (~ 10 150 ₽). Стоит ли смартфон POCO C65 этих денег? Более чем! И сейчас вы в этом убедитесь.

Купить POCO C65

Смартфон с большим экраном

От недорогого, но хорошего смартфона в первую очередь хочется получить большой дисплей, и POCO C65 сполна удовлетворяет эту потребность. Диагональ его экрана составляет 6,74 дюйма, что является одним из самых высоких показателей среди всех устройств бренда.

Но размерами дело не ограничилось. IPS-панель с функцией защиты глаз от вредного синего света оснастили повышенной до 90 Гц частотой обновления. С ней анимации в меню и приложениях выглядят максимально плавно. Не менее интересным кажется тот факт, что выбранная для POCO C65 IPS-матрица характеризуется пиковой яркостью вплоть до 600 нит, как на более дорогих AMOLED-панелях.

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Смартфон с хорошей памятью

Второе требование от недорогого смартфона — хороший запас памяти. Это желание POCO C65 тоже исполняет в полной мере. Новинка доступна в двух версиях: на 6/128 и 8/256 Гб. Получается, что смартфон до 10 тысяч предлагает такой же объем ОЗУ и ПЗУ, как флагманы по цене в 5 раз выше.

Но в POCO вновь решили не останавливаться на достигнутом. Помимо впечатляющего накопителя производитель оснастил свой смартфон слотом для MicroSD-карт. Причем в него можно установить самую большую карту памяти объемом вплоть до 1 ТБ, чтобы раз и навсегда забыть о необходимости чистить хранилище.

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Характеристики POCO C65

Взглянув на характеристики POCO C65, получится придраться только к HD-разрешению экрана. Но стоит вновь оговориться, что мы имеем дело со смартфоном за 10 000 рублей, у которого, по сути, нет других недостатков.

Характеристики POCO C65 Экран 6,74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц Основная камера 50 + 2 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Helio G85 Память 6/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 18 Вт (10 Вт в комплекте)

Купить POCO C65 в корзину

POCO C65 работает на не самом новом, но очень стабильном процессоре Helio G85. В AnTuTu он набирает почти 250 тысяч баллов, обеспечивая плавную работу во всех приложениях. Для нетребовательных игрушек он тоже выглядит отличным вариантом, да и ресурсоемкие проекты на средне-низких настройках потянет.

Но основной упор был сделан все-таки на камеру POCO C65. Смартфон использует 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1 с ночным режимом. В дополнение к основе отведен простенький макро-объектив, а спереди располагается нестыдная фронталка на 8 МП с подсветкой для селфи при недостаточном освещении.

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POCO C65 полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к смартфонам 2023 года. Он поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц или 5 ГГц, современный протокол Bluetooth 5.3 и защиту персональных данных посредством сканера отпечатков, совмещенного с кнопкой питания. Работает смартфон на Android 13 в обрамлении фирменной оболочки MIUI 14 for POCO с огромным количеством функций, заслуживающих вашего внимания. NFC тоже на месте.

Подарки при покупке POCO C65

Чтобы купить POCO 65 по самой выгодной цене, в день старта продаж (11 ноября) нужно обязательно взять купон продавца на дополнительную скидку. А добавить смартфон в корзину стоит уже сейчас, потому что среди самых расторопных покупателей будут разыграны призы.

Добавить POCO C65 в корзину

Первые 600 счастливчиков, заказавших POCO C65, автоматически принимают участие в розыгрыше 200 призов, среди которых:

10 смартфонов POCO C65;

70 фитнес-браслетов Redmi Band 2;

120 Bluetooth-наушников Redmi Buds 3 Lite.

Так что не проморгайте момент и скорее добавляйте товар в корзину, если подумываете о покупке смартфона за 10 000 рублей. POCO C65 точно вас не разочарует, а еще, возможно, порадует приятным подарком.