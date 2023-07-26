Это самый маленький смартфон Xiaomi в 2023 году. На его фоне даже iPhone 13 mini — лопата

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Герман Вологжанин

Компания Xiaomi питает особую страсть к большим смартфонам. Почти все ее модели оснащены экраном с диагональю 6,67 дюйма, а еще совсем недавно в магазинах продавались фаблеты серии Mi Max. Но в последнее время наметился обратный тренд. Второй год к ряду китайская компания делает базовую модель своего флагмана компактной, а в этом году она и вовсе представила смартфоны Xiaomi Qin 3, которые получились настолько маленькими, что их размерам позавидует даже iPhone 13 mini.

Это самый маленький смартфон Xiaomi в 2023 году. На его фоне даже iPhone 13 mini — лопата. У Xiaomi есть смартфоны для тех, кому даже iPhone 13 mini кажется большим. Фото.

У Xiaomi есть смартфоны для тех, кому даже iPhone 13 mini кажется большим

Xiaomi Qin — что это за смартфоны

Откровенно говоря, Xiaomi имеет лишь опосредованное отношение к смартфонам Qin. Она выступает в качестве инвестора, а производством устройств занимается компания Duoqin, чье название вам вряд ли удастся перевести на русский язык. Этот бренд уже несколько лет выпускает маленькие смартфоны, продавая их исключительно на внутреннем рынке КНР.

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Своей главной задачей Duoqin называет борьбу с зависимостью от гаджетов, поэтому целевой аудиторией смартфонов Qin являются школьники. Тем не менее, никто не запрещает пользоваться устройствами китайского бренда и взрослым людям, предпочитающим компактные решения.

Сравнение Xiaomi Qin 3 и Qin 3 Pro

Сравнение Xiaomi Qin 3 и Qin 3 Pro. Внешне Qin3 и Qin3 Pro — один и тот же смартфон. Фото.

Внешне Qin3 и Qin3 Pro — один и тот же смартфон

В этом году компания Duoqin показала сразу несколько смартфонов, которые мы по привычке будем называть Xiaomi Qin 3 и Xiaomi Qin 3 Pro. Они выглядят абсолютно идентично и доступны в самых разных цветах. Главное отличие — процессор и объем памяти, что отчетливо видно в сравнении характеристик Xiaomi Qin 3.

ХарактеристикиQin3Qin3 Pro
Экран5,5 дюйма, IPS (1496х720), 60 Гц5,5 дюйма, IPS (1496х720), 60 Гц
Основная камера8 Мп8 Мп
Фронтальная камера5 Мп5 Мп
ПроцессорHelio P22Helio G99
Память4/64 Гб6/128 Гб
Аккумулятор3100 мАч3100 мАч
Зарядка10 Вт10 Вт
Цена14 000 ₽19 300 ₽

Купить Qin3 / Qin3 Pro

Глядя на стоимость устройств, начинаешь догадываться, каким образом в Duoqin собрались бороться с зависимостью от гаджетов. Ну кто после покупки Xiaomi Qin 3 на Helio P22 за 14 тысяч рублей не разочаруется в смартфонах? То-то же! В этом отношении «прошка» выглядит куда более предпочтительным, но еще более дорогим вариантом. Давайте просто сравним Helio P22 и Helio G99 в бенчмарке AnTuTu.

Сравнение Xiaomi Qin 3 и Qin 3 Pro. Helio G99 жарит как надо! Фото.

Helio G99 жарит как надо!

Если Helio P22 — слабый процессор, не способный обеспечить плавную работу даже в YouTube и браузере, то Helio G99 вполне можно считать игровым решением начального уровня. Кроме того, более мощный чипсет выполнен по техпроцессу 6 нм, который при прочих равных обеспечивает лучшую автономность.

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Остальные характеристики дают понять, что даже Xiaomi Qin 3 Pro — посредственный смартфон. У него плохие камеры, как у смартфонов до 10 тысяч рублей, экран с невысоким разрешением и маленькая батарейка. Но что с размерами, ради которых мы собрались? Габариты обеих моделей составляют 137х67х8 мм, а вес — 141 грамм. Компактно, однако iPhone 13 mini все равно меньше, и на это Duoqin отвечает смартфоном Qin 3 Ultra.

Характеристики Xiaomi Qin 3 Ultra

Характеристики Xiaomi Qin 3 Ultra. А вот и самый маленький смартфон Xiaomi. Фото.

А вот и самый маленький смартфон Xiaomi

Именно Xiaomi Qin 3 Ultraсамый маленький смартфон в этой линейке. И чтобы понять, насколько миниатюрным он является, нам нужно сравнить его размеры с габаритами iPhone 13 mini.

ХарактеристикиXiaomi Qin3 UltraiPhone 13 mini
Высота126,8 мм131,5 мм
Ширина61,8 мм64,2 мм
Толщина8,7 мм7,6 мм
Вес116 граммов141 грамм

Оказывается, iPhone 13 mini — не такой уж коротыш. Смартфон Xiaomi Qin 3 Ultra действительно меньше творения Apple, пускай и немного толще. Главное для наших ручек — ширина, а она здесь то, что надо! Но характеристики Xiaomi Qin 3 Ultra предсказуемо не дотягивают до iPhone 13 mini, и это еще мягко сказано.

ХарактеристикиXiaomi Qin3 Ultra
Экран5,02 дюйма, IPS (1520х720), 60 Гц
Основная камера8 Мп
Фронтальная камера5 Мп
ПроцессорHelio G99
Память8/256 Гб
Аккумулятор2500 мАч
Зарядка10 Вт
Цена22 000 ₽

Купить Xiaomi Qin3 Ultra

Да, смартфон Qin 3 Ultra получил внушительный запас памяти, а Helio G99 — один из лучших процессоров 2023 года. Но ужасная камера, очень маленькая батарейка и совершенно не впечатляющий экран делают свое дело, заставляя отказаться от гаджета, как того и хотели ребята из Duoqin.

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Впрочем, стоит признать, что версия с приставкой «Ultra» оказалась не только самым маленьким телефоном в линейке, но и наиболее адаптированным под наши реалии смартфоном. Хотя устройство ориентировано на внутреннего потребителя из КНР, здесь есть сервисы Google и даже русский язык из коробки (спасибо продавцу с AliExpress). Веская ли это причина для покупки Xiaomi Qin 3 Ultra? Разумеется, нет! При такой цене логичнее присмотреться к другим компактным смартфонам 2023 года. Они, конечно, больше китайского коротыша, но намного лучше него.

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