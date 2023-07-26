Это самый маленький смартфон Xiaomi в 2023 году. На его фоне даже iPhone 13 mini — лопата

Компания Xiaomi питает особую страсть к большим смартфонам. Почти все ее модели оснащены экраном с диагональю 6,67 дюйма, а еще совсем недавно в магазинах продавались фаблеты серии Mi Max. Но в последнее время наметился обратный тренд. Второй год к ряду китайская компания делает базовую модель своего флагмана компактной, а в этом году она и вовсе представила смартфоны Xiaomi Qin 3, которые получились настолько маленькими, что их размерам позавидует даже iPhone 13 mini.

Xiaomi Qin — что это за смартфоны

Откровенно говоря, Xiaomi имеет лишь опосредованное отношение к смартфонам Qin. Она выступает в качестве инвестора, а производством устройств занимается компания Duoqin, чье название вам вряд ли удастся перевести на русский язык. Этот бренд уже несколько лет выпускает маленькие смартфоны, продавая их исключительно на внутреннем рынке КНР.

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Своей главной задачей Duoqin называет борьбу с зависимостью от гаджетов, поэтому целевой аудиторией смартфонов Qin являются школьники. Тем не менее, никто не запрещает пользоваться устройствами китайского бренда и взрослым людям, предпочитающим компактные решения.

Сравнение Xiaomi Qin 3 и Qin 3 Pro

В этом году компания Duoqin показала сразу несколько смартфонов, которые мы по привычке будем называть Xiaomi Qin 3 и Xiaomi Qin 3 Pro. Они выглядят абсолютно идентично и доступны в самых разных цветах. Главное отличие — процессор и объем памяти, что отчетливо видно в сравнении характеристик Xiaomi Qin 3.

Характеристики Qin3 Qin3 Pro Экран 5,5 дюйма, IPS (1496х720), 60 Гц 5,5 дюйма, IPS (1496х720), 60 Гц Основная камера 8 Мп 8 Мп Фронтальная камера 5 Мп 5 Мп Процессор Helio P22 Helio G99 Память 4/64 Гб 6/128 Гб Аккумулятор 3100 мАч 3100 мАч Зарядка 10 Вт 10 Вт Цена 14 000 ₽ 19 300 ₽

Купить Qin3 / Qin3 Pro

Глядя на стоимость устройств, начинаешь догадываться, каким образом в Duoqin собрались бороться с зависимостью от гаджетов. Ну кто после покупки Xiaomi Qin 3 на Helio P22 за 14 тысяч рублей не разочаруется в смартфонах? То-то же! В этом отношении «прошка» выглядит куда более предпочтительным, но еще более дорогим вариантом. Давайте просто сравним Helio P22 и Helio G99 в бенчмарке AnTuTu.

Если Helio P22 — слабый процессор, не способный обеспечить плавную работу даже в YouTube и браузере, то Helio G99 вполне можно считать игровым решением начального уровня. Кроме того, более мощный чипсет выполнен по техпроцессу 6 нм, который при прочих равных обеспечивает лучшую автономность.

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Остальные характеристики дают понять, что даже Xiaomi Qin 3 Pro — посредственный смартфон. У него плохие камеры, как у смартфонов до 10 тысяч рублей, экран с невысоким разрешением и маленькая батарейка. Но что с размерами, ради которых мы собрались? Габариты обеих моделей составляют 137х67х8 мм, а вес — 141 грамм. Компактно, однако iPhone 13 mini все равно меньше, и на это Duoqin отвечает смартфоном Qin 3 Ultra.

Характеристики Xiaomi Qin 3 Ultra

Именно Xiaomi Qin 3 Ultra — самый маленький смартфон в этой линейке. И чтобы понять, насколько миниатюрным он является, нам нужно сравнить его размеры с габаритами iPhone 13 mini.

Характеристики Xiaomi Qin3 Ultra iPhone 13 mini Высота 126,8 мм 131,5 мм Ширина 61,8 мм 64,2 мм Толщина 8,7 мм 7,6 мм Вес 116 граммов 141 грамм

Оказывается, iPhone 13 mini — не такой уж коротыш. Смартфон Xiaomi Qin 3 Ultra действительно меньше творения Apple, пускай и немного толще. Главное для наших ручек — ширина, а она здесь то, что надо! Но характеристики Xiaomi Qin 3 Ultra предсказуемо не дотягивают до iPhone 13 mini, и это еще мягко сказано.

Характеристики Xiaomi Qin3 Ultra Экран 5,02 дюйма, IPS (1520х720), 60 Гц Основная камера 8 Мп Фронтальная камера 5 Мп Процессор Helio G99 Память 8/256 Гб Аккумулятор 2500 мАч Зарядка 10 Вт Цена 22 000 ₽

Купить Xiaomi Qin3 Ultra

Да, смартфон Qin 3 Ultra получил внушительный запас памяти, а Helio G99 — один из лучших процессоров 2023 года. Но ужасная камера, очень маленькая батарейка и совершенно не впечатляющий экран делают свое дело, заставляя отказаться от гаджета, как того и хотели ребята из Duoqin.

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Впрочем, стоит признать, что версия с приставкой «Ultra» оказалась не только самым маленьким телефоном в линейке, но и наиболее адаптированным под наши реалии смартфоном. Хотя устройство ориентировано на внутреннего потребителя из КНР, здесь есть сервисы Google и даже русский язык из коробки (спасибо продавцу с AliExpress). Веская ли это причина для покупки Xiaomi Qin 3 Ultra? Разумеется, нет! При такой цене логичнее присмотреться к другим компактным смартфонам 2023 года. Они, конечно, больше китайского коротыша, но намного лучше него.