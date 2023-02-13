Этот защищенный смартфон держит заряд 48 дней и работает в -45°C. Как его купить дешевле 15 тысяч

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Герман Вологжанин 0

Противоударные смартфоны — отдельная категория устройств, обычно рассматриваемая в отрыве от других представителей рынка. Принято считать, что из-за лишних трат производителя на реализацию противоударного корпуса и всевозможных сертификаций такие девайсы в техническом плане уступают обычным моделям по схожей цене. Однако, если вы следите за обновлениями на нашем сайте, то уже неоднократно слышали о смартфонах Blackview, чьи характеристики сопоставимы с начинкой более привычных устройств, но одновременно с этим предлагают защищенный корпус и аккумулятор, способный держать заряд несколько дней.

Этот защищенный смартфон держит заряд 48 дней и работает в -45°C. Как его купить дешевле 15 тысяч. Новый смартфон Blackview, защищенный по армейскому стандарту, получил неплохую начинку. Фото.

Новый смартфон Blackview, защищенный по армейскому стандарту, получил неплохую начинку

13 февраля гонконгская компания открывает продажи нового смартфона Blackview Oscal S80. Это недорогая модель, способная подарить те же эмоции, что и очередной топ за свои деньги известного бренда, попутно обеспечив какой-то запредельный уровень защиты и автономности, который пригодится в путешествиях и на производстве, а также будет полезен любому человеку, который хочет, чтобы его телефон работал всегда и везде.

Противоударный и водонепроницаемый телефон

Я бы мог ограничиться словами о том, что Oscal S80противоударный телефон с защитой от влаги и пыли. Но сегодня этим никого не удивишь, поэтому для выявления отличий придется копнуть чуть глубже. Корпус защищенного смартфона выполнен из металла и резины, заявлен стандарт устойчивости MIL-STD-810H.

Противоударный и водонепроницаемый телефон. Смартфон идеально собран. Фото.

Смартфон идеально собран

Oscal S80 способен работать при температуре окружающей среды -45°C. Зачем это нужно, если даже в -10°C не хочется доставать смартфон из кармана? На данный вопрос производитель отвечает режимом работы в перчатках. При его активации чувствительность тачскрина заметно повышается, так что даже суровой зимой можно не расставаться с телефоном.

Информация о корпусе Oscal S80

С точки зрения влагозащиты у телефона Oscal S80 тоже все отлично. Есть сертификация по стандарту IP68 (пыленепроницаемость и погружение в воду на глубину до полутора метров в течение 30 минут) и IP69K (защита от мощных струй горячей воды). Причем смартфон можно не только купать, но и пользоваться им на небольшой глубине. Ведь программисты Blackview предусмотрели режим подводной съемки.

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Смартфон с большим аккумулятором

И все-таки Oscal S80 — это не просто очередной защищенный аппарат, но и телефон с мощной батареей. Емкость его аккумулятора составляет немыслимые 13 000 мАч. Конечно, такая здоровенная батарея сказывается на габаритах, но зато она обеспечивает:

  • 1152 часа работы в режиме ожидания;
  • 500 часов непрерывной навигации;
  • 70 часов воспроизведения музыки;
  • 50 часов в режиме разговора;
  • 15 часов мобильных игр.

За счет поддержки OTG такой аккумулятор позволяет использовать телефон как повербанк. Заряжать им можно почти любую технику от умных часов до планшетов. На восстановление энергии батареи Oscal S80 у вас уйдет чуть больше трех часов, что не очень и много, учитывая емкость аккумулятора. За относительную быстроту нужно благодарить комплектный блок питания мощностью 33 Вт.

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Характеристики Blackview Oscal S80

Характеристики Blackview Oscal S80. У смартфона большой и четкий экран, на котором можно непрерывно смотреть YouTube в течение 900 минут. Фото.

У смартфона большой и четкий экран, на котором можно непрерывно смотреть YouTube в течение 900 минут

Разумеется, главными фишками Blackview Oscal S80 являются его корпус и огромный аккумулятор. Однако мы не можем пройти мимо технических характеристик, поскольку даже защищенный смартфон — это прежде всего умное устройство, которым мы пользуемся для просмотра фильмов, общения в соцсетях, игр и съемки.

ХарактеристикаBlackview Oscal S80
Экран6,58 дюйма, IPS (2408х1080), 60 Гц
Основная камера12 + 8 + 2 Мп
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорHelio G85
Память6/128 Гб
Аккумулятор13 000 мАч
Зарядка33 Вт
Размеры174х81.4х18.9 мм
Вес460 граммов

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Oscal S80 получил экран с полноценным разрешением FullHD, что гарантирует высокую четкость изображения, а процессор Helio G85 — отличный камень для решения любых задач вплоть до обработки графики в ресурсоемких 3D-играх, пускай и на средне-низких настройках. Запас памяти приличный, слот MicroSD присутствует, как и NFC-чип для бесконтактной оплаты покупок.

Характеристики Blackview Oscal S80. Производительности смартфона достаточно в том числе для тяжелых игр наподобие Asphalt 9. Фото.

Производительности смартфона достаточно в том числе для тяжелых игр наподобие Asphalt 9

Отдельного упоминания заслуживает камера Oscal S80. Ее сенсоры прокачены алгоритмами ArcSoft, благодаря чему 12-мегапиксельная матрица Sony IMX362 неплохо фотографирует даже ночью. Сверхширик и вовсе оснащен флагманской фишкой — автофокусировкой, помогающей использовать его в качестве макро-объектива.

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Где купить Oscal S80 по выгодной цене

Продажи смартфона стартуют 13 февраля в 11:00 (мск) на AliExpress. До 17 февраля включительно можно купить Oscal S80 по специальной цене: $174,99 или ~ 14 000 ₽ по курсу Али. Для получения максимальной выгоды не забудьте взять купон продавца.

Купить Oscal S80

Хотя многие будут рассматривать Blackview Oscal S80 исключительно как запасной смартфон для активного отдыха, девайс представляет из себя самодостаточное устройство, предлагающее достаточный уровень технического оснащения и наличие всех необходимых функций от бесконтактной оплаты до сканера отпечатков, встроенного в кнопку питания.

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