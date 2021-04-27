Galaxy S21 FE готовит нам неприятный сюрприз

С тех пор, как в прошлом году вышел Samsung Galaxy S20 FE, интерес к этому направлению стал очень высоким. В этом году мы готовимся встретить продолжение той модели, и, естественно, она получит название S21 FE. Это уже не секрет, так как сама компания говорила, что линейка получит продолжение. А еще у нас было много слухов о том, что устройство уже во всю готовится. Точной даты выпуска пока нет, но собрались мы тут для другого. Свежая информация говорит о том, что новинка будет как минимум по одному показателю хуже предшественника. Эта новость немного расстраивает, но давайте попробуем понять, так ли это критично и стоит ли переживать по этому поводу.

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE действительно часто попадает в заголовки новостей из-за утечек и слухов. Теперь у нас есть новость о емкости аккумулятора, которая поступила из Galaxy Club. По их словам, мы увидим снижение уровня заряда батареи по сравнению с Galaxy S20 FE.

В прошлом году Galaxy S20 FE получил большую батарею на 4800 мАч. В этом году мы ожидали такой же емкости. Многие даже хотели, чтобы она была еще больше. Но реальность оказалась жестокой. Если верить источнику, то аккумулятор Galaxy S21 FE получит емкость всего 4370 мАч. Сообщается так же, что Samsung преподнесет это как 4500 мАч. Снижение емкости получается примерно на 6% и можно сказать, что оно незначительное, но это все равно шаг назад. Собственно, как и все модели этого года в серии ”Galaxy S”.

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Маленький аккумулятор

Если бы снижение емкости достигло значений 3000-3500 мАч или около того, стоило бы бить тревогу, но все равно неприятно, когда компания из года в год отступает назад вместо того, чтобы идти вперед. Но важно понять не то, насколько емкость батареи больше или меньше в новой модели, а то, сколько новинка будет работать.

Емкость — это не самый важный показатель автономности. Куда важнее, чтобы смартфон был лучше оптимизирован с точки зрения программного и аппаратного обеспечения. В конце концов iPhone в некоторых моделях имеет чуть ли не вдвое меньшую емкость аккумулятора, а работает или не намного меньше, или дольше, чем некоторые Android-смартфоны.

Поэтому, несмотря на неприятный сюрприз от Samsung, паниковать пока рано, и есть вероятность того, что новинка сохранит привычный уровень автономности.

Как будет выглядеть Galaxy S21 FE

Дизайн Galaxy S21 FE будет выглядеть очень знакомо. Поскольку он принадлежит к тому же семейству, что и S21, и S21 Ultra. Есть такое понятие, как язык дизайна, и дизайнеры смартфонов одной серии не должны забывать об этом.

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Недавно появились просочившиеся рендеры, показывающие, как будет выглядеть новинка. Смартфон получит схожую выпуклость камеры, но со своими уникальными особенностями. Вот только если в базовых моделях серии ”Galaxy S21” камера визуально сливается с металлической боковой рамкой, то в FE-модели она, скорее всего, будет пластиковой.

Камера будет иметь три модуля и вспышку. Пока нельзя быть точно уверенным в характеристиках этих модулей, но не стоит сомневаться, что это будут: основной модуль, сверхширик и телевик.

Характеристики Galaxy S21 FE

Вообще, характеристики смартфона — это то, к чему компании надо будет подходить с максимальной вдумчивостью. В этом году основная линейка и так стала проще, чем прошлогодние флагманы. По большому счету представленные в январе смартфоны уже сделали шаг в сторону серии FE. Теперь надо выпустить новинку так, чтобы она была проще и дешевле Galaxy S21, и был смысл покупать ее. Но при этом надо все продумать, чтобы у покупателей не было соблазна сэкономить еще больше и, почти ничего не потеряв, купить Galaxy A52. Тем, что топовая модель стала слабее, а бюджетник, наоборот, подтянулся, компания сама загнала себя в угол с S21 FE.

Пока, по слухам, можно узнать только некоторые характеристики Galaxy S21 FE. Он будет иметь 6,4-дюймовый дисплей с отверстием в центре. Фронтальная камера будет иметь 32-мегапиксельный сенсор, что должно подойти для качественных селфи.

Мы все еще в неведении относительно таких характеристик, как процессор. В последнее время было много критики в отношении недостаточной производительности последнего чипа Exynos. В прошлом году Galaxy S20 FE получил такие же процессоры, как и остальные модели серии S20. В этом году подобное поведение было бы логичным, но пока гарантировать его нельзя.

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Нельзя сказать так же, когда выйдет новинка и сколько она будет стоить. Высока вероятность того, что как и в прошлом году устройство выйдет осенью, но тогда с момента анонса основной линейки до выхода облеченной версии прошло полгода. В 2021 году анонс переместился на январь, а стало быть мы можем рассчитывать на запуск S21 FE летом. В любом случае, слухов и утечек будет все больше, а значит, картина будет постепенно проясняться.