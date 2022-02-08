HUAWEI P50 Pro и складной P50 Pocket представлены официально

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Артем Сутягин 0

Не часто топовые бренды выпускают новые устройства, которые могут стать таким же знаковыми, как модели линейки P от HUAWEI. Мы уже видели ее и слышали о ней, но сейчас она была официально представлена в России, и этого достаточно, чтобы захотеть рассказать о ней. Я даже успел попользоваться HUAWEI P50 Pro какое-то время и был приятно впечатлен новой моделью, особенно ее фотовозможностями. Пусть отсутствие сервисов Google и портит картину, но именно с технической точки зрения смартфон максимально крут. Но и стоит он дороговато.

P50 Pro

HUAWEI представила P50 Pro в России.

Вышел HUAWEI P50 Pro

Телефон получился тонким и изящным, хотя у него большой экран и внушительного размера батарея. Весит он тоже не так много, что удивительно, учитывая стеклянную заднюю панель и металлическую рамку по корпусу. Глядя на телефон, можно сказать, что он действительно стильный и привлекательный внешне. Такой дизайн еще не приелся и можно сказать, что он узнаваемый.

HUAWEI P50 Pro

Несмотря на тонкий корпус, внутри установлена большая батарея.

Серия HUAWEI P всегда была воплощением нашего стремления к совершенству в дизайне и технологиях мобильной фотографии. Новый HUAWEI P50 Pro открывает очередную главу в истории технологических инноваций HUAWEI и объявляет о начале новой эры мобильной фотографии, технического дизайна и интеллектуальных функций для повседневных сценариев. Впервые применив в камере смартфона оптику HUAWEI XD Optics, мы вновь расширили рамки возможного, превзойдя самые смелые ожидания. — сказал исполнительный и генеральный директор HUAWEI Consumer BG Ричард Ю.

Экран нового HUAWEI

Экран новинки не мог обойтись без какой-либо красивой маркировки. В данном случае его назвали True-Chroma и он способен отображать до 1,07 миллиарда оттенков. Экран поддерживает цветовую гамму P3 и отображение картинки в режиме HDR. Не забыли и о частоте обновления до 120 Гц, что сделало новинку первой моделью линейки P с такой частотой. Дискретизация сенсорной панели при этом составляет 300 Гц.

HUAWEI P50 Pro

Отверстие для фронталки великовато, но в целом экран отличный.

Экран Huawei P50 Pro имеет размер 6,6 дюйма, разрешение 1228 x 2700 пикселей и плотность 450 пикселей на дюйм. Для сравнения, Samsung S21 Ultra имеет разрешение 1440 x 3200 для 515 пикселей на дюйм, а iPhone 13 Pro Max — 1284 x 2778 для 458 пикселей на дюйм. Разница есть, но на глаз ее отличить невозможно, если не проводить специальное тестирование.

Лучшая камера в телефоне

Камера, как и раньше, создана при сотрудничестве с легендарной Leica. В ней применено несколько объективов, 10-канальный мультиспектральный сенсор, алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics, обновлённая технология XD Fusion Pro и другие инновационные решения. Забегая вперед, скажу, что камера действительно снимает отменно, и снимки теперь кажутся не такими приукрашенными, как раньше, а более профессиональными, особенно за счет более точных и мягких цветов.

Huawei P50 Pro оснащен двумя круглыми выступами камеры, в которых находятся четыре модуля с искусственным интеллектом. Основная широкоугольная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком, который сочетается с 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 40-мегапиксельным монохромным датчиком.

За обработку изображений отвечают алгоритмы HUAWEI XD Optics. Благодаря им даже при недостаточном освещении снимки получаются четкими, а искажения и пересветы/тени ”вытягиваются” довольно в широком диапазоне.

Фирменная технология HUAWEI XD Fusion отвечает за повышение четкости снимков. В HUAWEI P50 Pro установлено следующее поколение технологии HUAWEI XD Fusion Pro. Благодаря ей цветопередача и детализация становятся еще выше.

HUAWEI P50 Pro

Камера всегда была сильной стороной HUAWEI серии P

Максимальная величина зума теперь составляет 200х. Конечно, при таком увеличении вы не получите фантастической картинки, но иногда это точно пригодится. Ультраширокоугольный объектив получил оптику с фокусным расстоянием 13 мм (в эквиваленте). Благодаря этому можно снимать на него большие группы людей, а также он отвечает за макросъемку с расстояния 2,5 см от объектива и позволяет снимать большие группы людей, пейзажи, интерьеры, а также поддерживает макросъёмку объектов с расстояния 2,5 см от объектива.

Съемка контрастных по яркости объектов или объектов в костровом свете стала возможна благодаря поддержке Super HDR (на 28% выше динамический диапазон). За улавливание света (на 103% больше) отвечает система фильтров Super Color.

Видео, как и следовало ожидать, можно снимать с разрешением 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

HUAWEI P50 Pro

Телефон защищен от воды по стандарту IP68.

HUAWEI на EMUI 12

HUAWEI P50 Pro работает под управлением фирменной оболочки EMUI 12, которая сильно изменилась относительно предыдущей версии, получив обновление не только в дизайне, но и в количестве функций. Большой акцент на презентации был сделан на взаимодействие с устройствами по беспроводной связи. В частности, с фирменным принтером HUAWEI PixLab X1.

HUAWEI P50 Pro

У HUAWEI даже есть свой принтер.

Вкладка Device+ на панели управления позволяет управлять подключаемыми устройствами для настройки совместной работы. Для еще большей настройки для каждого пользователя EMUI 12 плавно регулирует размеры шрифтов в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Телефон можно использовать в качестве флэш-накопителя для ПК, а усовершенствованная файловая система сделает обмен информацией более быстрым. Фирменный мессенджер поддерживает групповые голосовые и видеозвонки в формате HD с участием до 12 человек.

Сколько стоит HUAWEI P50 Pro и где его купить

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Новый HUAWEI P50 Pro работает на 5-нм процессоре Snapdragon 888. Эта версия не поддерживает 5G, зато оснащена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Купить его можно будет с 18 февраля по цене 89 999 рублей в черном и светло-золотистом цветах. Продаваться новинка будет в фирменных магазинах HUAWEI и у партнеров.

HUAWEI P50 Pro

Компания уделила много внимания цветовой гамме.

С 8 февраля в фирменном магазине можно оформить предварительный заказ на этот смартфон, чтобы получить в подарок умные часы HUAWEI WATCH 3. Кроме этого, при оформлении предзаказа вы получите доступ к услугам сервисного обслуживания HUAWEI Care. Он продлевает срок стандартной гарантии на год, дает возможность бесплатного ремонта экрана при его повреждении и возможность бесплатной замены аккумулятора.

Новый складной HUAWEI

Также Huawei представила свой новый складной телефон, который не является отдельной серией, а входит в состав линейки P и называется HUAWEI P50 Pocket. Это дает надежду на то, что модель будет обновляться ежегодно.

Huawei P50 Pro Pocket

Дизайн выдержан в фирменном стиле новой линейки.

Шарнир сделан из жидкого металла на основе циркония и высокопрочной стали, выдерживающей давление до 2100 Мпа. Экран получил диагональ 6,9 дюйма, соотношение сторон 21:9 и плотностью пикселей 442ppi. Есть поддержка цветовой палитры P3, частоты обновления до 120 Гц и частоты дискретизации сенсорной панели 300 Гц.

Система камер Ultra Spectrum включает в себя 40 Мп камеру True-Chroma, 13 Мп сверхширокоугольную камеру, 32 Мп камеру Ultra Spectrum, 10-канальный многоспектральный датчик и вспышку Ultra Spectrum.

Huawei P50 Pro Pocket

Такое мы уже видели, но новые телефоны всегда приветствуем.

На выбор доступна только одна версия — 12/512 ГБ. Цвет ”на выбор” так же один — ”роскошное золото”. Предзаказы принимаются по цене 129 990 рублей, а сделать его можно уже с 8 февраля. При оформлении предзаказа в подарок дают HUAWEI WATCH 3 PRO.

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