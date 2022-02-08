HUAWEI P50 Pro и складной P50 Pocket представлены официально

Не часто топовые бренды выпускают новые устройства, которые могут стать таким же знаковыми, как модели линейки P от HUAWEI. Мы уже видели ее и слышали о ней, но сейчас она была официально представлена в России, и этого достаточно, чтобы захотеть рассказать о ней. Я даже успел попользоваться HUAWEI P50 Pro какое-то время и был приятно впечатлен новой моделью, особенно ее фотовозможностями. Пусть отсутствие сервисов Google и портит картину, но именно с технической точки зрения смартфон максимально крут. Но и стоит он дороговато.

Вышел HUAWEI P50 Pro

Телефон получился тонким и изящным, хотя у него большой экран и внушительного размера батарея. Весит он тоже не так много, что удивительно, учитывая стеклянную заднюю панель и металлическую рамку по корпусу. Глядя на телефон, можно сказать, что он действительно стильный и привлекательный внешне. Такой дизайн еще не приелся и можно сказать, что он узнаваемый.

Серия HUAWEI P всегда была воплощением нашего стремления к совершенству в дизайне и технологиях мобильной фотографии. Новый HUAWEI P50 Pro открывает очередную главу в истории технологических инноваций HUAWEI и объявляет о начале новой эры мобильной фотографии, технического дизайна и интеллектуальных функций для повседневных сценариев. Впервые применив в камере смартфона оптику HUAWEI XD Optics, мы вновь расширили рамки возможного, превзойдя самые смелые ожидания. — сказал исполнительный и генеральный директор HUAWEI Consumer BG Ричард Ю.

Экран нового HUAWEI

Экран новинки не мог обойтись без какой-либо красивой маркировки. В данном случае его назвали True-Chroma и он способен отображать до 1,07 миллиарда оттенков. Экран поддерживает цветовую гамму P3 и отображение картинки в режиме HDR. Не забыли и о частоте обновления до 120 Гц, что сделало новинку первой моделью линейки P с такой частотой. Дискретизация сенсорной панели при этом составляет 300 Гц.

Экран Huawei P50 Pro имеет размер 6,6 дюйма, разрешение 1228 x 2700 пикселей и плотность 450 пикселей на дюйм. Для сравнения, Samsung S21 Ultra имеет разрешение 1440 x 3200 для 515 пикселей на дюйм, а iPhone 13 Pro Max — 1284 x 2778 для 458 пикселей на дюйм. Разница есть, но на глаз ее отличить невозможно, если не проводить специальное тестирование.

Лучшая камера в телефоне

Камера, как и раньше, создана при сотрудничестве с легендарной Leica. В ней применено несколько объективов, 10-канальный мультиспектральный сенсор, алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics, обновлённая технология XD Fusion Pro и другие инновационные решения. Забегая вперед, скажу, что камера действительно снимает отменно, и снимки теперь кажутся не такими приукрашенными, как раньше, а более профессиональными, особенно за счет более точных и мягких цветов.

Huawei P50 Pro оснащен двумя круглыми выступами камеры, в которых находятся четыре модуля с искусственным интеллектом. Основная широкоугольная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком, который сочетается с 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 40-мегапиксельным монохромным датчиком.

За обработку изображений отвечают алгоритмы HUAWEI XD Optics. Благодаря им даже при недостаточном освещении снимки получаются четкими, а искажения и пересветы/тени ”вытягиваются” довольно в широком диапазоне.

Фирменная технология HUAWEI XD Fusion отвечает за повышение четкости снимков. В HUAWEI P50 Pro установлено следующее поколение технологии HUAWEI XD Fusion Pro. Благодаря ей цветопередача и детализация становятся еще выше.

Максимальная величина зума теперь составляет 200х. Конечно, при таком увеличении вы не получите фантастической картинки, но иногда это точно пригодится. Ультраширокоугольный объектив получил оптику с фокусным расстоянием 13 мм (в эквиваленте). Благодаря этому можно снимать на него большие группы людей, а также он отвечает за макросъемку с расстояния 2,5 см от объектива и позволяет снимать большие группы людей, пейзажи, интерьеры, а также поддерживает макросъёмку объектов с расстояния 2,5 см от объектива.

Съемка контрастных по яркости объектов или объектов в костровом свете стала возможна благодаря поддержке Super HDR (на 28% выше динамический диапазон). За улавливание света (на 103% больше) отвечает система фильтров Super Color.

Видео, как и следовало ожидать, можно снимать с разрешением 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

HUAWEI на EMUI 12

HUAWEI P50 Pro работает под управлением фирменной оболочки EMUI 12, которая сильно изменилась относительно предыдущей версии, получив обновление не только в дизайне, но и в количестве функций. Большой акцент на презентации был сделан на взаимодействие с устройствами по беспроводной связи. В частности, с фирменным принтером HUAWEI PixLab X1.

Вкладка Device+ на панели управления позволяет управлять подключаемыми устройствами для настройки совместной работы. Для еще большей настройки для каждого пользователя EMUI 12 плавно регулирует размеры шрифтов в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Телефон можно использовать в качестве флэш-накопителя для ПК, а усовершенствованная файловая система сделает обмен информацией более быстрым. Фирменный мессенджер поддерживает групповые голосовые и видеозвонки в формате HD с участием до 12 человек.

Сколько стоит HUAWEI P50 Pro и где его купить

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Новый HUAWEI P50 Pro работает на 5-нм процессоре Snapdragon 888. Эта версия не поддерживает 5G, зато оснащена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Купить его можно будет с 18 февраля по цене 89 999 рублей в черном и светло-золотистом цветах. Продаваться новинка будет в фирменных магазинах HUAWEI и у партнеров.

С 8 февраля в фирменном магазине можно оформить предварительный заказ на этот смартфон, чтобы получить в подарок умные часы HUAWEI WATCH 3. Кроме этого, при оформлении предзаказа вы получите доступ к услугам сервисного обслуживания HUAWEI Care. Он продлевает срок стандартной гарантии на год, дает возможность бесплатного ремонта экрана при его повреждении и возможность бесплатной замены аккумулятора.

Новый складной HUAWEI

Также Huawei представила свой новый складной телефон, который не является отдельной серией, а входит в состав линейки P и называется HUAWEI P50 Pocket. Это дает надежду на то, что модель будет обновляться ежегодно.

Шарнир сделан из жидкого металла на основе циркония и высокопрочной стали, выдерживающей давление до 2100 Мпа. Экран получил диагональ 6,9 дюйма, соотношение сторон 21:9 и плотностью пикселей 442ppi. Есть поддержка цветовой палитры P3, частоты обновления до 120 Гц и частоты дискретизации сенсорной панели 300 Гц.

Система камер Ultra Spectrum включает в себя 40 Мп камеру True-Chroma, 13 Мп сверхширокоугольную камеру, 32 Мп камеру Ultra Spectrum, 10-канальный многоспектральный датчик и вспышку Ultra Spectrum.

На выбор доступна только одна версия — 12/512 ГБ. Цвет ”на выбор” так же один — ”роскошное золото”. Предзаказы принимаются по цене 129 990 рублей, а сделать его можно уже с 8 февраля. При оформлении предзаказа в подарок дают HUAWEI WATCH 3 PRO.