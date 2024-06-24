Infinix не хуже Xiaomi и Samsung. Доказываем на примере 5 лучших смартфонов 2024 года

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Герман Вологжанин

Всего за пару лет компания Infinix из никому не известного бренда превратилась в одного из лидеров российского рынка смартфонов. Интересный дизайн, отличное соотношение цены и характеристик, а также агрессивный маркетинг (куда без него?) — вот нехитрый залог успеха. Именно поэтому в 2024 году многие люди целенаправленно хотят купить смартфон Infinix, но только не знают, какую модель выбрать. Эту задачу сегодня мы и постараемся выполнить.

Infinix не хуже Xiaomi и Samsung. Доказываем на примере 5 лучших смартфонов 2024 года. У Infinix есть несколько крутых моделей, о которых должен знать каждый. Фото: ben’s gadget reviews. Фото.

У Infinix есть несколько крутых моделей, о которых должен знать каждый. Фото: ben’s gadget reviews

Но прежде пара слов для тех, кто не знаком с телефонами Infinix. В прошлом году специально для вас мы подготовили материал, где рассказали об особенностях устройств этого бренда. Прочитайте его, чтобы после покупки быть в полной готовности использовать возможности новинки на 100%. А всем остальным предлагаем сразу познакомиться с лучшими смартфонами Infinix.

Всё, что нужно знать перед покупкой смартфонов Infinix

Infinix HOT 30 — смартфон до 10000 рублей

Если ваш бюджет ограничен, или вы ищете недорогой смартфон на Андроид по другой причине, то обязательно обратите внимание на Infinix HOT 30. Это прошлогодняя модель, которая до сих пор держит своих конкурентов в страхе, предлагая отличные характеристики для устройства до 10 тысяч рублей.

Infinix HOT 30 — смартфон до 10000 рублей. С виду и не скажешь, что этот смартфон стоит меньше 10K. Фото: Rick Aqua. Фото.

С виду и не скажешь, что этот смартфон стоит меньше 10K. Фото: Rick Aqua

Цена: от 8 200 ₽

Купить Infinix HOT 30

В отличие от других телефонов до 10000, Infinix HOT 30 имеет экран с разрешением FullHD+ (1080p), а не HD+ (720p). За счет этого картинка на дисплее кажется невероятно четкой, а повышенная до 90 Гц частота обновления матрицы делает анимации и спецэффекты в системе и приложениях очень плавными.

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Cмартфон Infinix HOT 30 работает на базе процессора Helio G88. Язык не повернется назвать его игровым, однако производительности на уровне 250 тысяч баллов в AnTuTu вполне достаточно для обеспечения стабильной работы базовых приложений и казуальных игр. Отдельной похвалы заслуживает комплектный адаптер питания на 33 Вт, который восстанавливает энергию аккумулятора на 5000 мАч всего за полтора часа. Также нельзя не упомянуть об NFC для бесконтактной оплаты покупок в магазине и стереодинамиках — большой редкости в смартфоне до 10 тысяч. Объем встроенной памяти Infinix HOT 30 составляет 128 ГБ и при желании его можно расширить, установив MicroSD-карту.

Infinix HOT 40 Pro — смартфон до 15000 рублей

А это уже смартфон 2024 года, да еще и с приставкой «Pro», которая ко многому обязывает. Стоит признать, Infinix HOT 40 Pro удалось полностью оправдать ожидания. Смартфон имеет один из лучших IPS-экранов с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а еще делает более чем достойные снимки на свою 108-мегапиксельную камеру.

Infinix HOT 40 Pro — смартфон до 15000 рублей. Новинка 2024 года, подозрительно напоминающая iPhone 15 Pro Max. Фото: Valor Reviews. Фото.

Новинка 2024 года, подозрительно напоминающая iPhone 15 Pro Max. Фото: Valor Reviews

Цена: от 14 000 ₽

Купить Infinix HOT 40 Pro

Смартфон Infinix HOT 40 Pro работает на Helio G99 — одном из лучших процессоров 2024 года с точки зрения производительности и энергоэффективности. Набирая в AnTuTu солидные 410-420 тысяч баллов, чего достаточно даже для запуска тяжелых игр на средних настройках графики, он почти не греется и экономно расходует заряд аккумулятора. Сама батарея на 5000 мАч держит заряд в течение полутора дней и быстро заряжается за счет комплектного блока питания на 33 Вт.

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Стереодинамики, NFC, разъем для наушников, слот под установку MicroSD-карты — все это есть. Плюс ко всему Infinix HOT 40 Pro предлагает огромный запас памяти для смартфона до 15 тысяч рублей: 8/256 ГБ в базовой версии.

Недорогой смартфон Infinix NOTE 40

Infinix NOTE 40 — еще один хороший смартфон 2024 года. Он всего на 2-3 тысячи дороже, но при этом предлагает несколько фишек, свойственных если не флагманам, то по крайней мере намного более дорогим устройствам. Во-первых, сочный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, который заметно ярче IPS и имеет встроенный сканер отпечаток пальцев. Во-вторых, поддержку беспроводной зарядки (большая редкость для смартфона до 20000). В-третьих, 2 года обновлений Android с регулярным выпуском патчей безопасности на протяжении 3-х лет с момента выхода на рынок.

Недорогой смартфон Infinix NOTE 40. Недорогой смартфон с фишками флагманов. Фото: Oscarmini. Фото.

Недорогой смартфон с фишками флагманов. Фото: Oscarmini

Цена: от 18 200 ₽

Купить Infinix NOTE 40

В остальном Infinix NOTE 40 очень похож на HOT 40 Pro. Тот же процессор Helio G99, только в слегка разогнанном варианте с приставкой «Ultimate», та же камера на 108 МП, тот же аккумулятор на 5000 мАч и те же 8/256 ГБ памяти в базовой версии.

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Infinix ZERO 30 4G — недорогой смартфон с изогнутым экраном

Infinix ZERO 30 4G так и хочется назвать смартфоном для девушек. Не потому, что в его рекламной кампании участвовала известная музыкальная исполнительница, а по причине элегантного дизайна с характерной чертой: изогнутым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и встроенным сканером отпечатков.

Infinix ZERO 30 4G — недорогой смартфон с изогнутым экраном. В зеленом цвете смартфона спинка выполнена из экокожи. Фото: YugaTech. Фото.

В зеленом цвете смартфона спинка выполнена из экокожи. Фото: YugaTech

Цена: от 18 600 ₽

Купить Infinix ZERO 30 4G

Характеристики Infinix ZERO 30 4G заточены под фото и видео. Основная камера имеет большой сенсор на 108 МП, да и фронталка со своими 50 МП, автофокусом и выделенной вспышкой, прямо скажем, не падает в грязь лицом. В дополнение к этому смартфон работает на хорошем чипе Helio G99, поддерживает 45-ваттную зарядку и предлагает 8/256 ГБ памяти по умолчанию.

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Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro

Как ни крути, а производительности Helio G99 мало для настоящих геймеров. С каждым новым обновлением игр смартфонам на этом чипе становится все сложнее держать стабильную частоту кадрах на средних настройках, а потому любителям мобильного гейминга лучше смотреть в сторону Infinix GT 10 Pro.

Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro. Игровой смартфон как снаружи, так и внутри. Фото.

Игровой смартфон как снаружи, так и внутри

Цена: от 26 150 ₽

Купить Infinix GT 10 Pro

Смартфон Infinix GT 10 Pro работает на базе чипсета Dimensity 8050. В тесте AnTuTu он набирает свыше 750 тысяч баллов, что является железным залогом стабильной работы устройства на протяжении 3 лет, а также производительности, достаточной для самых тяжелых игр на средне-высоких настройках графики.

Обзор игрового смартфона Infinix GT 10 Pro

Хотя Infinix GT 10 Pro ориентирован на геймеров, ко всему прочему смартфон оснащен классными камерами. Это основа на 108 МП и неплохая фронталка с разрешением 32 МП. А еще больше подробностей о смартфоне вы узнаете в нашем полноценном обзоре Infinix GT 10 Pro.

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