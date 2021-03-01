Infinix Note 8 — огромный игровой смартфон с хорошей камерой

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Артем Сутягин 0

В конце прошлого года я некоторое время пользовался смартфоном Infinix Zero 8. В то время я удивился тому, как такой недорогой смартфон смог предложить почти все то же самое, что и многие более дорогие модели. Правда, были у меня к тому устройству и претензии. Например, отсутствие NFC, странный выбор региона использования и некоторые другие моменты. Сейчас у меня оказался новый смартфон Infinix Note 8, который отличается от моего предыдущего опыта общения с продуктами этого бренда. В первую очередь обращает на себя внимание его размер, разрешение камеры и игровые возможности. Я уже около двух недель владею этим устройством и хочу поделиться опытом его использования.

Infinix Note 8

Такой смартфон интересен сам по себе. А еще он стоит недорого.

Бюджетный игровой смартфон

Infinix Note 8 действительно можно назвать игровым. В пользу этого говорит большой экран и способность вытягивать даже самые требовательные игры, пусть и не на запредельных значениях FPS.

Если рассказать о нем коротко, то у него интересный дизайн, богатый комплект поставки, шесть камер и действительно огромный экран. Теперь давайте разберемся в этих тезисах более предметно, а заодно попробуем понять, на что похож этот смартфон и какие у него недостатки.


Внешний вид Infinix Note 8

Когда берешь смартфон в руки, то понимаешь, что он действительно огромный. Диагональ экрана составляет 6,95 дюйма, но о нем мы еще поговорим отдельно.

Корпус на ощупь приятный, но с непривычки слишком блестящий. Задняя панель настолько отполирована, что буквально пускает солнечных зайчиков. К сожалению, отпечатки на ней остаются, но из-за общего уровня блеска это не так сильно бросается в глаза. А еще смартфоны по большей части носятся в чехлах. Так что сильно переживать не стоит.

Infinix Note 8

Даже не видно, что этот смартфон сейчас в чехле.

Сверху на корпусе ничего нет, слева — лоток для двух сим-карт и карты памяти, справа — кнопки громкости и кнопка питания с интегрированным сканером отпечатков пальцев, а снизу — динамик, USB Type-С для зарядки и разъем для наушников.

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Наушники, кстати, в комплекте. А еще в коробку положили адаптер питания на 18 Вт, зарядный кабель, чехол и пленку на экран.

Infinix Note 8

Комплект богатый.

Некоторые претензии есть к передней панели с ее рамками, но смартфон стоит не так дорого, чтобы сильно к этому придираться. Впрочем, к цене мы еще вернемся чуть позже.

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Экран Infinix Note 8

Исполинский размер экрана этого смартфона чисто на бумаге портится относительно небольшим его разрешением. А именно 720 на 1640 точек. Сказать, что это сильно бросается в глаза, я не могу. Возможно, из-за того, что я просто отталкиваюсь от его цены и остальных параметров. Зато при таком разрешении процессору проще выдавать более высокие значения частоты кадров, а батарее — обеспечивать долгое время работы.

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Соотношение сторон экрана составляет 20,5:9, контрастность — 1500:1, а пиковая яркость — 480 нит. В помещении яркости более чем достаточно. На улице хотелось бы большего, но можно пользоваться и так.

Infinix Note 8

Только подбородок выдает в этом смартфоне недорогое устройство. Хотя, он есть и у более дорогих моделей. Там это позор, а тут — норма.

Смартфон с шестью камерами

Сразу обращает на себя внимание фронтальный модуль Infinix Note 8, который состоит из двух камер. В реальности пользователю доступна всего одна, так как вторая подключается в портретном режиме для создания правильного боке.

Infinix Note 8

Фронталка состоит из двух модулей, но второй — только для боке.

Разрешение фронталки составляет 16 Мп, чего более чем достаточно для качественных фотографий. Детализация снимков высокая, и судя по всему, они еще обрабатываются, чтобы повысить четкость. Во время создания фотографий при нормальном освещении на улице никаких проблем не возникает. Иногда, правда, фото получаются переэкспонированными и мне это не очень понравилось, но столкнулся я с этим только в сложных условиях съемки.

Примеры фото на фронтальную камеру Infinix Note 8:

Когда в кадре много чего-то яркого, оно иногда пересвечивается. Но в остальном претензий нет.

Иногда немного жестко отрабатываются тени.

Удивило наличие вспышки для фронтальной камеры. Не ее имитации при включении экрана на максимальную яркость, а обычной светодиодной вспышки. Светодиодов два и расположены они сверху экрана по бокам от динамика. Иногда это помогает, а сама идея кажется очень неплохой, пусть и не новой. Для себя я отметил, что фронтальную вспышку вообще не видно, пока она не активна.

Основная камера имеет четыре линзы, но пользоваться опять же получится только половиной из них. Это будут: основной модуль и сверхширокоугольный (он же макро). Еще два модуля — это датчик портретного режима и AI-линза.

Infinix Note 8

Из 4 модулей основной камеры снимают только два. Остальные вспомогательные.

Максимальное разрешение снимков на основной модуль может достигать 64 Мп. Так камера обеспечивает одну из лучших детализаций из тех, что я видел. Даже при сильном увеличении детали не теряются. Это опять же достигается за счет программной дообработки изображения.

Примеры фото на основную камеру Infinix Note 8:

В качестве дополнения камера предлагает много режимов, включая улучшалки, замедление, короткие креативные ролики и даже поддержку Google Объектива.

Скачать оригиналы фотографий

Можно ли играть на Infinix Note 8

Да, на этом смартфоне можно играть! Конечно, ждать от PUBG или Call Of Duty Mobile частот вроде 50-60 fps не стоит, но даже на максимальных или близких к тому значениях свои 25-30 кадров в секунду вы получите. Правда, я предпочитаю немного снизить настройки качества и получить примерно 40 fps.

Под большой нагрузкой смартфон ощутимо греется, поэтому играть во время зарядки я бы не советовал. Тем более, что аккумулятора на 5200 мАч и так должно хватить на долгое время.

Infinix Note 8

Большой аккумулятор довольно быстро заряжается через USB Type-C.

Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Mediatek Helio G80 с графикой Mali-G52. Это не самый топовый процессор, да и построен он на 12-нм техпроцессе, но для такого устройства его вполне хватает — доказано опытом использования.

Оперативной памяти в смартфоне 6 ГБ, а встроенной — 128 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ. По характеристикам я бы сравнил этот смартфон с Poco M3, вот только стоит он существенно дешевле.

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Чем хорош Infinix Note 8

К однозначным плюсам этого смартфона я могу отнести то, что понравилось за время использования лично мне. Это будут: высокая производительность, неплохая камера, стереозвук, фронтальная вспышка, большой объем памяти и то, что слот не комбинированный (не придется выбирать между второй симкой и картой памяти).

Infinix Note 8

Приятно, когда так.

Так же из плюсов можно отметить некоторые встроенные фишки операционной системы XOS. К ним относятся: клонирование приложений, игровой режим и удобные выезжающие окна быстрого доступа. Это не ново, но жизнь облегчает.

Плюсом для многих, будет большой дисплей. Я исторически выступаю за компактные устройства, но уважительно отношусь и к большим смартфонам. Если вы предпочитаете диагонали побольше, то почти 7 дюймов этого смартфона должны вам подойти. Даже довольно большие рамки вряд ли будут вас смущать.

Infinix Note 8

Даже к толщине рамок придраться не получается.

К минусам я отнесу не самую крутую макрокамеру, отсутствие NFC и собирающиеся на корпусе отпечатки пальцев. Небольшое разрешение экрана и отсутствие частоты обновления больше 60 Гц я сюда включать не буду, так как у таких решений есть даже некоторые преимущества.

Стоит Infinx Note 8 примерно 227 долларов или 16 990 рублей. Это официальная цена, но сейчас его можно купить за 10 990 рублей.

За такие деньги смартфон становится максимально привлекательным и теперь вы понимаете, почему я простил ему некоторые его недостатки. Все надо рассматривать, отталкиваясь от цены.

Купить Infinix Note 8

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